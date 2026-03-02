Vigyázz: 10-ből 9 ember elbukja ezt a helyesírási tesztet – neked menni fog?

Meglepően sokan hibáznak a leggyakoribb magyar helyesírási csapdákban.

Kvízünkben naponta előforduló nyelvtani helyzeteket hoztunk.

A tesztben kérdéssel tesztelheted a tudásod.

A magyar nyelv egyik legnagyobb kihívása a helyesírás, hiszen rengeteg olyan nyelvtani szabály van, amely a beszélt nyelvben nem mutatkozik meg, ezért sokan tollat ragadva sem gondolnak azokra. Habár a helyesírás nem az intelligencia fokmérője, az önéletrajzon, az e-mailekben és üzenetekben imponáló, ha valaki szépen és helyesen fogalmaz. Kvízünkben ezúttal azt tesztelheted, te is elbuksz-e a leggyakoribb hibáknál. Ha felkészültél, görgess lejjebb; egy kis ismétlés sosem árt!

Kvízünkből megtudhatod, mennyire jó a magyar helyesírásod

Fotó: Krakenimages.com / shutterstock

Helyesírási kvíz – te is legjobbak közé tartozol?

Az iskolapadban ugyan megtanuljuk a helyesíráshoz szükséges nyelvtani szabályokat, de az évek alatt sokan sok mindent felejtünk. Nem elég, hogy a magyar nyelv tele van apró csapdákkal, a közösségi média, az SMS-nyelv és az autocorrect együtt szépen lassan átprogramozza az agyunkat a helyesírás rovására, így egy teszten könnyű elvérezni.

Kutatások és felmérések szerint a magyarok körében a leggyakoribb helyesírási hibák a következő területekhez köthetők: jelentésmegkülönböztetés (fáradság vagy fáradtság?), j–ly dilemma (a muszáj esete), igekötők elválása (be is látta), segédigék (meg fogom nézni), melléknévfokozás (kisebb), kérdőszócskák használata (megérkezik-e), valamint a jelzős szerkezetek (házi feladat). Az alábbi kvízben ezekez kapcsolódó példákat hoztunk. Derítsd ki, neked mennyire jó a helyesírásod!