Helyesírási kvíz kérdésein aggodalmasan gondolkodó fiatal nő

Vigyázz: 10-ből 9 ember elbukja ezt a helyesírási tesztet – neked menni fog?

helyesírási hiba
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 18:30
helyesírási teszthelyesírás kvízmagyar nyelv
Gondolod, hogy tökéletes a magyar helyesírásod? Sokan így hiszik, mégis, amikor helyesírási tesztre kerül a sor, a legtöbben meglepően rosszul teljesítenek. Ez a kvíz most felfedi, te tényleg olyan jó vagy-e, mint gondolod.
  • Meglepően sokan hibáznak a leggyakoribb magyar helyesírási csapdákban.
  • Kvízünkben naponta előforduló nyelvtani helyzeteket hoztunk.
  • A tesztben kérdéssel tesztelheted a tudásod.

A magyar nyelv egyik legnagyobb kihívása a helyesírás, hiszen rengeteg olyan nyelvtani szabály van, amely a beszélt nyelvben nem mutatkozik meg, ezért sokan tollat ragadva sem gondolnak azokra. Habár a helyesírás nem az intelligencia fokmérője, az önéletrajzon, az e-mailekben és üzenetekben imponáló, ha valaki szépen és helyesen fogalmaz. Kvízünkben ezúttal azt tesztelheted, te is elbuksz-e a leggyakoribb hibáknál. Ha felkészültél, görgess lejjebb; egy kis ismétlés sosem árt!

Egy magyar helyesírási kvíz kérdésein gondolkodó fiatal nő
Kvízünkből megtudhatod, mennyire jó a magyar helyesírásod
Fotó: Krakenimages.com /   shutterstock

Helyesírási kvíz – te is legjobbak közé tartozol?

Az iskolapadban ugyan megtanuljuk a helyesíráshoz szükséges nyelvtani szabályokat, de az évek alatt sokan sok mindent felejtünk. Nem elég, hogy a magyar nyelv tele van apró csapdákkal, a közösségi média, az SMS-nyelv és az autocorrect együtt szépen lassan átprogramozza az agyunkat a helyesírás rovására, így egy teszten könnyű elvérezni.

Kutatások és felmérések szerint a magyarok körében a leggyakoribb helyesírási hibák a következő területekhez köthetők: jelentésmegkülönböztetés (fáradság vagy fáradtság?), j–ly dilemma (a muszáj esete), igekötők elválása (be is látta), segédigék (meg fogom nézni), melléknévfokozás (kisebb), kérdőszócskák használata (megérkezik-e), valamint a jelzős szerkezetek (házi feladat). Az alábbi kvízben ezekez kapcsolódó példákat hoztunk. Derítsd ki, neked mennyire jó a helyesírásod!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Hogyan írjuk helyesen?

Ez a videó felfedi a leggyakoribb helyesírási tévedéseket:

Tedd próbára a tudásod a következő kvízekkel is:

 

