Szemüveg nélkül a Nagy Duettben: Gajdos Tamás alig látott a produkciók közben

Újabb hét telt el, így sajnos újabb párosnak kellett távoznia A Nagy Duett 8. évadából. Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás már harmadik alkalommal álltak a veszélyzónában, de Tolvai Reni és Lakatos Laci duójával szemben alulmaradtak, már ami a szavazatokat illeti. A színésznő és partnere azonban nem érzik csalódottnak magukat, hiszen mindent beleadtak, amit csak tudtak. Sőt, mint kiderült, még többet is, ugyanis Gajdos Tamásnak egy extra nehézséggel is meg kellett küzdenie a produkciók során.
Gajdos Tamás és Gallusz Nikolett párosa méltóképpen távozott A Nagy Duett 2026-os évadából, hiszen bár az áhított lassú, szerelmes dalt nem volt lehetőségük előadni, de így is igazán emlékezetes produkciókkal szórakoztatták a közönséget. Sőt, a tegnapi időutazós aerobik őrületet még biztosan sokáig emlegetni fogja A Nagy Duett zsűrije.
Ez egy verseny, és a kiesés abszolút benne volt a pakliban. Ráadásul volt lehetőségünk megérezni már ennek a szelét, hiszen mindig ott álltunk a veszélyzónában, tehát tulajdonképpen már rákészültünk erre. Nyilván nagyon jó lett volna továbbjutni, és elénekelni azt a szívhez szóló dalt, amit szerettünk volna, de ez most így sikerült
– kezdte Niki.
„Igen, arra nagyon készültünk, mert ahogy mondják is, három a magyar igazság és egy a ráadás. Nagyon szerettünk volna egy igazán tartalmas, romantikus slágert előadni, és reménykedtem benne, hogy meglesz a mesterhármas, azaz háromszor továbbjutunk, de így végül is így is lehet annak nevezni, hiszen háromszor álltunk a veszélyzónában” – fűzte hozzá mosolyogva Tamás is.
Bár a legtöbbeknek talán eszébe sem jutna, de egy ilyen produkció során még a szemüveg is igencsak útban lehet. Emiatt Gajdos Tamás kénytelen volt anélkül színpadra lépni, ami szintén egy váratlan akadály volt.
„Nem vészes a látásom, mert egy másfél dioptriáról van szó, így ez maga nem jelentett gondot. Viszont a reflektorok miatti erős fényre nagyon érzékeny a szemem, illetve azt is meg kellett szoknom, hogy nincs valami a szemem előtt, ami egyébként mindig ott van” – vallotta be lapunknak.
Ráadásul a megjelenésemnek is a részévé vált már, hiszen a szemüveg öltöztet. Még körülbelül 30 évvel ezelőtt a drága Vágó István mondta, aki a Szerencsekerékben a mentorom volt, hogy: »Te Tamás, ez a szemüveg nagyon intelligens külsőt kölcsönöz neked«
– idézte fel nevetve a tévés.
„Mindig azt mondja, hogy neki milyen kicsi szeme van, pedig csak nem volt hozzászokva, hogy ilyen nagy fények vannak körülötte, és ezért mindig összehúzta, így külön gyakorolnunk kellett, a nyitott szemmel éneklést” – árulta el Gallusz Niki.
Igen, így volt. Szóval ez is egy nagyon új kihívás és tapasztalás volt, mint amiket fiatalkorában él át az ember. Úgyhogy ez még 10 évvel visszavetett az időben, mert eddig is úgy éreztem, hogy a 40-es éveimet élem, de most már a 30-asba kerültem vissza
– zárta a beszélgetést Gajdos Tamás.
