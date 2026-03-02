Szemüveg nélkül a Nagy Duettben: Gajdos Tamás alig látott a produkciók közben

Újabb hét telt el, így sajnos újabb párosnak kellett távoznia A Nagy Duett 8. évadából. Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás már harmadik alkalommal álltak a veszélyzónában, de Tolvai Reni és Lakatos Laci duójával szemben alulmaradtak, már ami a szavazatokat illeti. A színésznő és partnere azonban nem érzik csalódottnak magukat, hiszen mindent beleadtak, amit csak tudtak. Sőt, mint kiderült, még többet is, ugyanis Gajdos Tamásnak egy extra nehézséggel is meg kellett küzdenie a produkciók során.

Ezen a héten Gallusz Niki és Gajdos Tamás lettek A Nagy Duett kiesői, miután két veszélyzónát is átvészeltek (Fotó: nanasipal / TV2)

Gajdos Tamás és Gallusz Nikolett párosa méltóképpen távozott A Nagy Duett 2026-os évadából, hiszen bár az áhított lassú, szerelmes dalt nem volt lehetőségük előadni, de így is igazán emlékezetes produkciókkal szórakoztatták a közönséget. Sőt, a tegnapi időutazós aerobik őrületet még biztosan sokáig emlegetni fogja A Nagy Duett zsűrije.

Ez egy verseny, és a kiesés abszolút benne volt a pakliban. Ráadásul volt lehetőségünk megérezni már ennek a szelét, hiszen mindig ott álltunk a veszélyzónában, tehát tulajdonképpen már rákészültünk erre. Nyilván nagyon jó lett volna továbbjutni, és elénekelni azt a szívhez szóló dalt, amit szerettünk volna, de ez most így sikerült

– kezdte Niki.

„Igen, arra nagyon készültünk, mert ahogy mondják is, három a magyar igazság és egy a ráadás. Nagyon szerettünk volna egy igazán tartalmas, romantikus slágert előadni, és reménykedtem benne, hogy meglesz a mesterhármas, azaz háromszor továbbjutunk, de így végül is így is lehet annak nevezni, hiszen háromszor álltunk a veszélyzónában” – fűzte hozzá mosolyogva Tamás is.

Gajdos Tamás és Gallusz Niki A Nagy Duett új évadában csak harmadik adásig jutottak el, pedig alig várták a jövőhetet (Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Duett versenyzői egy plusz kihívást is kaptak

Bár a legtöbbeknek talán eszébe sem jutna, de egy ilyen produkció során még a szemüveg is igencsak útban lehet. Emiatt Gajdos Tamás kénytelen volt anélkül színpadra lépni, ami szintén egy váratlan akadály volt.

„Nem vészes a látásom, mert egy másfél dioptriáról van szó, így ez maga nem jelentett gondot. Viszont a reflektorok miatti erős fényre nagyon érzékeny a szemem, illetve azt is meg kellett szoknom, hogy nincs valami a szemem előtt, ami egyébként mindig ott van” – vallotta be lapunknak.

Ráadásul a megjelenésemnek is a részévé vált már, hiszen a szemüveg öltöztet. Még körülbelül 30 évvel ezelőtt a drága Vágó István mondta, aki a Szerencsekerékben a mentorom volt, hogy: »Te Tamás, ez a szemüveg nagyon intelligens külsőt kölcsönöz neked«

– idézte fel nevetve a tévés.