Arat a szuperinfluenza: rekordokat dönt a járvány itthon és világszerte

Már a karácsony előtti héten több mint 46 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel Magyarországon – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adataiból. Az akut légúti fertőzések száma is megugrott, egyes magyarországi kórházakban pedig járványügyi szigorításokra volt szükség. Borúlátó vélemények szerint akár újabb járvány is kialakulhat, bár nem indokolt a pánik, viszont a szuperinfluenza egyre több embert dönt le a lábáról.
A szigetország az elmúlt évek egyik legsúlyosabb influenzaszezonján van túl, és az epidemiológusok szerint az európai, főként az Egyesült Királyság járványügyi helyzete gyakran követi az ausztrál mintázatot. A brit egészségügyi hatóságok szerint az Egyesült Királyságban egy mutálódott influenzavariáns, a H3N2 vált dominánssá, amely rendkívül gyorsan terjed. A H3N2 a szezonális influenzát okozó három fő vírus egyik altípusa. Tünetei közé tartozik a láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, orrfolyás és a kifejezett fáradtság, de egyes esetekben hányinger és hasmenés is jelentkezhet.
A „szuperinfluenza” már Magyarországot is elérte, ellene a jelenlegi oltások csak részleges védelmet nyújtanak. Védenek viszont a súlyos szövődmények ellen, ezért továbbra is ajánlott a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a várandós nőknek és az egészségügyi dolgozóknak. A kórházak a vírus gyors terjedése miatt már decemberben az átlagosnál nagyobb betegforgalomra készültek. Az új vírustörzs a fertőzések mintegy egyharmadáért felelős, az Európai Unióban pedig a megbetegedések felét okozza.
Egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk bővebben a szuperinfluenzáról. A laboratóriumi vizsgálatok alapján továbbra is az influenza A vírusa dominál, azon belül az új H3N2 altípus.
Hat napon keresztül 38–39,5 fokos lázam volt, alig tudtam felkelni az ágyból. A Covid ehhez képest semmi volt
– így írta le tapasztalatait László, aki a hetek óta tomboló úgynevezett szuperinfluenzán esett át. Sokan számolnak be arról, hogy a betegség egyik percről a másikra dönti le őket a lábukról, néhány napig magas lázzal jár és ahogy jött, úgy meg is szűnik.
Dr. Mangó Gabriella háziorvos szerint fontos árnyalni ezt a képet:
„Tőlünk nyugatabbra sincs olyan járvány, mint amilyet a Covid idején megtapasztaltunk. Lehetnek helyi vagy nagyobb kiterjedésű megbetegedések, de világjárványról jelenleg nem beszélhetünk” – válaszolta a Bors kérdésére. A háziorvos arról is beszámolt már korábban, hogy a szokásosnál elhúzódóbb tünetekkel jelentkeznek a páciensek. Szerinte ebben az időszakban különösen oda kell figyelni az immunrendszerünk megerősítésére.
Dr. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a TV2 Mokkában arról beszélt, mekkora zavart okozhat idén az influenza.
Az influenza K alvariánsa gyorsan terjed, csak néhány órás lappangási idővel jelentkezik, így nagyon gyorsan terjed a családokon belül és az iskolákban
– hangzott el a műsorban. A főorvos elmondta, hogy az új influenzatörzs nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint a korábbi változatok, viszont nagyobb mértékben fertőz, mint eddig, ezért tűnik ijesztőbbnek a helyzet. Szerinte óvatosnak kell maradnunk, de hozzátette, hogy nem aggódik az influenza miatt.
Nemcsak az influenza jelenthet veszélyt. A gyermekkori védőoltások arányának drámai csökkenése miatt 2025 elején 15 éves mélypontra süllyedt az átoltottság az Egyesült Királyságban, ami kanyarójárványhoz vezetett. A szakemberek attól tartanak, hogy idén a rubeola jelenhet meg újra. Úgy tűnik, ezért indokolt a gyermekkori oltások beadása. Dr. Mangó Gabriella szerint Magyarország ebből a szempontból sokkal jobb helyzetben van:
Szerencsére a gyermekkori fertőző betegségek elleni védőoltások aránya Magyarországon még mindig elég magas, köszönhetően a kötelező oltásoknak, aminek persze nálunk is vannak ellenzői, de a tapasztalat is azt igazolja, hogy az oltások valóban védenek
– fogalmazott a doktornő.
Fontos! A rubeola a legtöbb embernél enyhe lefolyású, ám a várandós nőkre különösen veszélyes. Ha egy kismama a terhesség korai szakaszában fertőződik meg, akár 90 százalékos eséllyel alakulhatnak ki súlyos születési rendellenességek, például agykárosodás vagy halláskárosodás.
„Az oltás elsősorban a gyerekeket védi, de a várandós kismamáknál különösen fontos az óvatosság. Nemcsak a rubeola, hanem az influenza vagy akár a Covid is okozhat vetélést vagy magzati károsodást. A gyenge immunrendszerűeknek és a kismamáknak mindent meg kell tenniük az immunrendszerük stabil működéséért” – hangsúlyozta a háziorvos.
Január elején az Egyesült Királyságban egy új Mpox-törzset azonosítottak, amely a szakértők szerint súlyosabb lefolyású betegséget okozhat. A vírus a majomhimlő közeli rokona és fizikai érintkezéssel, valamint köhögéssel és tüsszentéssel terjed.
Az új mutáció két korábban ismert törzs kombinációja, és egy olyan személynél mutatták ki, aki nemrégiben Ázsiából tért vissza. Az orvosok szerint pontosan ettől a változattól tartottak leginkább.
Az majomhimlő korábban ritkának számított, ám a globális járványügyi helyzet miatt egyre gyakrabban megjelenik
– írja a Mirror. Tünetei közé tartozik a fejfájás, izomfájdalom, kimerültség, majd jellegzetes bőrkiütések alakulnak ki.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.