Arat a szuperinfluenza: rekordokat dönt a járvány itthon és világszerte

Már a karácsony előtti héten több mint 46 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel Magyarországon – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adataiból. Az akut légúti fertőzések száma is megugrott, egyes magyarországi kórházakban pedig járványügyi szigorításokra volt szükség. Borúlátó vélemények szerint akár újabb járvány is kialakulhat, bár nem indokolt a pánik, viszont a szuperinfluenza egyre több embert dönt le a lábáról.

Rohamosan terjed a járvány Magyarországon. Mik a szuperinfluenza tünetei? / Fotó: 123RF

Ausztrália intő példa: ott a szuperinfluenza már tarolt

A szigetország az elmúlt évek egyik legsúlyosabb influenzaszezonján van túl, és az epidemiológusok szerint az európai, főként az Egyesült Királyság járványügyi helyzete gyakran követi az ausztrál mintázatot. A brit egészségügyi hatóságok szerint az Egyesült Királyságban egy mutálódott influenzavariáns, a H3N2 vált dominánssá, amely rendkívül gyorsan terjed. A H3N2 a szezonális influenzát okozó három fő vírus egyik altípusa. Tünetei közé tartozik a láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, orrfolyás és a kifejezett fáradtság, de egyes esetekben hányinger és hasmenés is jelentkezhet.

A „szuperinfluenza” már Magyarországot is elérte, ellene a jelenlegi oltások csak részleges védelmet nyújtanak. Védenek viszont a súlyos szövődmények ellen, ezért továbbra is ajánlott a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a várandós nőknek és az egészségügyi dolgozóknak. A kórházak a vírus gyors terjedése miatt már decemberben az átlagosnál nagyobb betegforgalomra készültek. Az új vírustörzs a fertőzések mintegy egyharmadáért felelős, az Európai Unióban pedig a megbetegedések felét okozza.

Egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk bővebben a szuperinfluenzáról. A laboratóriumi vizsgálatok alapján továbbra is az influenza A vírusa dominál, azon belül az új H3N2 altípus.

Hat napon keresztül 38–39,5 fokos lázam volt, alig tudtam felkelni az ágyból. A Covid ehhez képest semmi volt

– így írta le tapasztalatait László, aki a hetek óta tomboló úgynevezett szuperinfluenzán esett át. Sokan számolnak be arról, hogy a betegség egyik percről a másikra dönti le őket a lábukról, néhány napig magas lázzal jár és ahogy jött, úgy meg is szűnik.