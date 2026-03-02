„Évente több milliót keresek azzal, hogy virtuális barátnő vagyok, és a férfiak még csak látni sem akarnak”

Manapság az emberek sokféle kapcsolatot ápolnak, azonban egy nőnek milliókat fizetnek azért, hogy virtuális barátnő legyen. Elmondása szerint a legtöbb férfi különböző okokból találkozni sem akar vele személyesen.

Kitálalt munkájáról a virtuális barátnő (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

A legtöbb férfi fél a virtuális barátnővel való találkozástól

Lillith Lodge, akinek csak az Instagramon több mint 40 000 követője van, bevallotta, hogy amikor a férfiak lefoglalják, hogy találkozzanak vele, majd gyakran az utolsó pillanatban lemondják, de a foglalót befizetik. A fiatal nő milliókat keres azzal, hogy egyszerűen csak online randevúzik velük, és némelyikkel még személyesen sem kell találkoznia.

A 29 éves, Brisbane-ből származó nő most megosztotta, pontosan, hogyan néz ki nem hétköznapi munkája. Lillith-hez rengetegen fordulnak a kérdéssel, hogy szerinte miért tetszik a férfiaknak a virtuális barátnő ötlete.

Azt hiszem, élvezik a kapcsolatot, és azt, hogy mennyire könnyen elérhető számukra. Az, hogy otthonuk kényelmében beszélgethetnek velem anélkül, hogy egyes esetekben még azt is látnám, hogy néznek ki, sokkal kényelmesebbé teszi az egészet. Különösen a szorongó típusoknak, akiknek a személyes találkozás gondolata egy kicsit sok lehet. Végső soron a férfiak ugyanúgy vágynak a kapcsolatra, mint mi

- magyarázta.

A fiatal nő úgy gondolja, hogy egyes férfiak számára a személyes találkozás gondolata nagyon ijesztő lehet, mivel nagy nyomás nehezedhet rájuk, amiért egy escorttal találkoznak.

Ha nagyon aktívak az oldalamon, sokat csevegnek és sokat költenek, azt hiszem, őszintén meggyőzik magukat arról, hogy a kapcsolatuk egy barátnői kapcsolat. Amikor személyesen lefoglalnak, és készpénzt kell adniuk, majd távoznak, amikor lejár az idő, azt hiszem, ez valahogy tönkreteszi a fantáziájukat

- tette hozzá.

Lillith körülbelül négy éve árul szexuális jellegű képeket magáról, és még akkor kezdte, amikor még táncosnő volt egy sztriptízbárban. Az egyik törzsvendége meggyőzte, hogy ez egy nagyszerű ötlet, és azt javasolta, hogy sok pénzt keresne vele. Azonban a saját bőrén kellett megtanulnia, hogy sok munka kell a sikerhez.

Jelenleg körülbelül 300 000 ausztrál dollárt (68,6 millió forintot) keresek évente az OnlyFans-en. Az első néhány évben azonban sokkal kevesebbet. Szeretem a munkámat. Őszintén szólva nagyon hálás vagyok, hogy most ebben a helyzetben vagyok. Ez egy kiváltság. Soha nem kell olyat tennem, amit nem akarok.

A fiatal nő elárulta, hogy karrierje során rengeteg határt húzott meg, nem találkozik olyanokkal, akikkel nem akar, és a személyes randik is időhöz és szigorú szabályokhoz vannak kötve - írta a Daily Star.