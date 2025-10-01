Köhögéscsillapító szirup házilag – Így készítsd el egyszerűen fillérekből 

Lehet, hogy mikor elindultál otthonról, még hét ágra sütött a nap, de mikor hazaindulsz a munkából, már szakad az eső. A változékony őszi időjárásban sokan megfáznak, lássuk, milyen házi köhögéscsillapító szirupot készíthetsz fillérekből.
Felsőlégúti fertőzés gyötör? Az őszi időszakban sajnos gyakoriak a köhögéses megfázások. Vagy egy hirtelen jött záporban ázol meg, vagy még az irodában betegszel meg a légkondi miatt. Erre a bosszantó problémára hoztunk most egy megoldást. A következő köhögés elleni szirupot mindenképpen próbáld ki, ha kerülnéd a felesleges gyógyszereket, fájdalomcsillapítókat. Mutatjuk lépésről lépésre hogyan készítsd el otthon ezt a kis csodaszirupot.
Minden alapanyagot tisztíts meg.
A vörös- és lilahagymát kockázd fel apró darabokra és helyezd a befőttesüvegbe.
Egy fokhagymanyomón keresztül préseld át a fokhagymagerezdeket, és szintén öntsd az üvegbe. Ha nem szereted a fokhagymát, vagy nem szereted a szagát, hagyd ki nyugodtan.
Most jöhet a citrom, karikázd fel és helyezd a befőttesüvegbe. (Ha bio, a héját is nyugodtan használd fel.)
Szeletelj fel egy kisebb méretű gyömbért és tedd a többi hozzávalóhoz.
Alaposan rázd össze az üveg tartalmát, majd öntsd fel mézzel addig, hogy az ellepje keveréket.
Legalább 1 éjszakát hagyd állni a konyhapulton, majd tedd a hűtőbe, és fogyaszd az alábbiak szerint.
Gyerekeknek csak 1 éves kor felett adható!
Megelőzésre: napi 1-2 teáskanál
Köhögés esetén: 2-3 óránként 1 teáskanál
Bors tipp: ha felturbózod egy kis propolisz tinktúrával, az immunrendszered hálás lesz érte.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
