Lehet, hogy mikor elindultál otthonról, még hét ágra sütött a nap, de mikor hazaindulsz a munkából, már szakad az eső. A változékony őszi időjárásban sokan megfáznak, lássuk, milyen házi köhögéscsillapító szirupot készíthetsz fillérekből.

Köhögéscsillapító szirup házilag – Így készítsd el egyszerűen fillérekből

Fotó: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock

Köhögéscsillapító szirup házilag – Így győzd le a náthás köhögést egyszerűen

Felsőlégúti fertőzés gyötör? Az őszi időszakban sajnos gyakoriak a köhögéses megfázások. Vagy egy hirtelen jött záporban ázol meg, vagy még az irodában betegszel meg a légkondi miatt. Erre a bosszantó problémára hoztunk most egy megoldást. A következő köhögés elleni szirupot mindenképpen próbáld ki, ha kerülnéd a felesleges gyógyszereket, fájdalomcsillapítókat. Mutatjuk lépésről lépésre hogyan készítsd el otthon ezt a kis csodaszirupot.

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

1 fej vöröshagyma

1 fej lilahagyma

3 gerezd fokhagyma (opcionális)

1 citrom

Gyömbér

Méz

1 befőttesüveg

A gyömbér egy természetes fájdalomcsillapító és görcsoldó

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Így készítsd el

Minden alapanyagot tisztíts meg.

A vörös- és lilahagymát kockázd fel apró darabokra és helyezd a befőttesüvegbe.

Egy fokhagymanyomón keresztül préseld át a fokhagymagerezdeket, és szintén öntsd az üvegbe. Ha nem szereted a fokhagymát, vagy nem szereted a szagát, hagyd ki nyugodtan.

Most jöhet a citrom, karikázd fel és helyezd a befőttesüvegbe. (Ha bio, a héját is nyugodtan használd fel.)

Szeletelj fel egy kisebb méretű gyömbért és tedd a többi hozzávalóhoz.

Alaposan rázd össze az üveg tartalmát, majd öntsd fel mézzel addig, hogy az ellepje keveréket.

Legalább 1 éjszakát hagyd állni a konyhapulton, majd tedd a hűtőbe, és fogyaszd az alábbiak szerint.

Adagolás

Gyerekeknek csak 1 éves kor felett adható!

Megelőzésre: napi 1-2 teáskanál

Köhögés esetén: 2-3 óránként 1 teáskanál

Bors tipp: ha felturbózod egy kis propolisz tinktúrával, az immunrendszered hálás lesz érte.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

