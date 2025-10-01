Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Köhögéscsillapító szirup házilag – Így készítsd el egyszerűen fillérekből

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 15:15
Beköszöntött az ősz, egyre nehezebb az időjárásnak megfelelően felöltözni. Lássuk, milyen házi köhögéscsillapító segíthet rajtad, ha véletlenül megfáztál volna.
Lehet, hogy mikor elindultál otthonról, még hét ágra sütött a nap, de mikor hazaindulsz a munkából, már szakad az eső. A változékony őszi időjárásban sokan megfáznak, lássuk, milyen házi köhögéscsillapító szirupot készíthetsz fillérekből. 

A képen egy köhögéscsillapító szirup látható.
Köhögéscsillapító szirup házilag – Így készítsd el egyszerűen fillérekből 
Fotó: MAHATHIR MOHD YASIN /  Shutterstock 

Köhögéscsillapító szirup házilag – Így győzd le a náthás köhögést egyszerűen  

Felsőlégúti fertőzés gyötör? Az őszi időszakban sajnos gyakoriak a köhögéses megfázások. Vagy egy hirtelen jött záporban ázol meg, vagy még az irodában betegszel meg a légkondi miatt. Erre a bosszantó problémára hoztunk most egy megoldást. A következő köhögés elleni szirupot mindenképpen próbáld ki, ha kerülnéd a felesleges gyógyszereket, fájdalomcsillapítókat. Mutatjuk lépésről lépésre hogyan készítsd el otthon ezt a kis csodaszirupot. 

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

  • 1 fej vöröshagyma
  • 1 fej lilahagyma
  • 3 gerezd fokhagyma (opcionális)
  • 1 citrom
  • Gyömbér
  • Méz
  • 1 befőttesüveg  
A gyömbérből maximum napi 4 gramm fogyasztható.
A gyömbér egy természetes fájdalomcsillapító és görcsoldó 
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Így készítsd el

Minden alapanyagot tisztíts meg.  

A vörös- és lilahagymát kockázd fel apró darabokra és helyezd a befőttesüvegbe. 

Egy fokhagymanyomón keresztül préseld át a fokhagymagerezdeket, és szintén öntsd az üvegbe. Ha nem szereted a fokhagymát, vagy nem szereted a szagát, hagyd ki nyugodtan. 

Most jöhet a citrom, karikázd fel és helyezd a befőttesüvegbe. (Ha bio, a héját is nyugodtan használd fel.)

Szeletelj fel egy kisebb méretű gyömbért és tedd a többi hozzávalóhoz.  

Alaposan rázd össze az üveg tartalmát, majd öntsd fel mézzel addig, hogy az ellepje keveréket.  

Legalább 1 éjszakát hagyd állni a konyhapulton, majd tedd a hűtőbe, és fogyaszd az alábbiak szerint.

Adagolás

Gyerekeknek csak 1 éves kor felett adható!

Megelőzésre: napi 1-2 teáskanál

Köhögés esetén: 2-3 óránként 1 teáskanál

Bors tipp: ha felturbózod egy kis propolisz tinktúrával, az immunrendszered hálás lesz érte.  

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel. 

Nézd meg az alábbi videót, amiben egy másik receptet találsz:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

