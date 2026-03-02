Kedvenc James Bondunk születésnapos – 58 éves lett Daniel Craig

Ma ünnepli 58. születésnapját a legutóbbi 007-es ügynökünk, Daniel Craig. Dicsőséggel vette át a James Bond-stafétát Pierce Brosnantől, és amellett, hogy karizmájával tökéletesen hozta a titkos ügynököt, egyben meg is újította a karaktert.
Az angliai születésű Daniel Craig először a világot jelentő deszkákon kezdte a karrierépítést, már alig 14 évesen. Amikor 16 éves lett, otthagyta a középiskolát és jelentkezett a National Youth Theater társulatába, ahova azonnal felvételt nyert. A társulattal bejárta Európa nagyvárosait, de a kezdő, vándorszínészek élete nem csupa siker és csillogás. Craig a színjátszás mellett kénytelen volt konyhai kisegítőként és pincérként elhelyezkedni, hogy fenn tudja tartani magát. Ebben a kezdeti színházas időszakban ismerkedett meg és házasodott össze első feleségével, Fiona Loudonnal, akivel egy közös gyermekük született, a kapcsolat azonban 1994-ben válással végződött.
Első filmes szerepét 1992-ben, az Egyedül a ringben című filmben kapta. Ezután egyre többet szerepelt a képernyőn különböző BBC televíziós sorozatokban, de a valódi hírnevet és sztárságot A kárhozat útján hozta meg neki, olyan erős színészgárdával, mint Robert Redford legendás barátja, Paul Newman, Tom Hanks és Jennifer Jason Leigh. Két évvel később, a Torta című moziban már főszerepet kapott Matthew Vaughn-tól, majd éppen Steven Spielberg rendezése, a München utolsó forgatási pillanataiban volt, amikor megérkezett a megtisztelő felkérés: ő lehet a következő James Bond Pierce Brosnan után.
2006-ban került a mozikba a Casino Royale, ekkor már Daniel Craiggel a 007-es szerepében, aki mellett a lenyűgöző szépségű Eva Green virított legújabb Bond-lányként. Craig több szempontból is újításnak számított az Ian Flemming regényeit feldolgozó James Bond-franchise-ban. Az első szőke Bondot tisztelhettük személyében, de nem csak ebben egyedülálló elődeihez képest. Ő az első olyan Bond-karakter, aki már azután született, hogy a filmsorozat útjára indult, és azután, hogy a regények szerzője, Ian Flemming meghalt. Craig vitte eddig legtovább a 007-es karakterét, 2006 és 2021 között 5 film is készült az ő főszereplésével. A széria legutóbbi darabja, a Nincs idő meghalni premierje után már tudatták velünk a szomorú hírt, hogy az első szőke James Bond szögre akasztja a szmokingot és nem tér vissza többé a szerepéhez. Azóta találgatások és pletykák végeláthatatlan sora indult meg, vajon ki váltja majd őt a szerepben. Szóba került Tom Holland és Jacob Elordi a fiatal üdvöskék közül, de Henry Cavill, sőt, egy női James Bond lehetősége is felmerült, amitől a filmrajongók nagy része nem volt túlzottan elragadtatva.
A James Bond-filmek mellett egy másik franchise mellett is lerakta a voksát. A Tőrbe ejtve-filmekben alakította a kissé különc, de remek detektív Benoit Blanc szerepét. A Tőrbe ejtve mára trilógiává fejlődött, a három Rian Johnson rendezésben olyan nevek mellett játszott, mint Ana de Armas, Edward Norton vagy Jamie Lee Curtis. A trilógia legújabb darabja, a 2025-ben debütált Tőrbe ejtve: ébredj fel, halott ember előtt egy olyan filmben játszott főszerepet, mely alaposan felborzolta a kedélyeket. A William S. Burroughs regénye alapján készült Queer című moziban egy eddig teljesen ismeretlen oldaláról mutatkozott be a korábbi James Bond, és pont ez volt az a tény, ami a legtöbb rajongóból heves reakciókat váltott ki.
