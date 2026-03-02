Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Lujza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kedvenc James Bondunk születésnapos – 58 éves lett Daniel Craig

Tőrbe ejtve
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 18:50
James Bond-filmekszületésnapDaniel Craig
A szőke James Bond ma ünnepli születésnapját. Így lett Daniel Craig az egyik legkülönlegesebb James Bond.
Bors
A szerző cikkei

Ma ünnepli 58. születésnapját a legutóbbi 007-es ügynökünk, Daniel Craig. Dicsőséggel vette át a James Bond-stafétát Pierce Brosnantől, és amellett, hogy karizmájával tökéletesen hozta a titkos ügynököt, egyben meg is újította a karaktert.

Daniel Craig a Tőrbe ejtve: ébredj fel, halott ember premierjén.
Daniel Craig épphogy leköszönt James Bond szerepéből, máris hiányzik (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Daniel Craig a színházban kezdte

Az angliai születésű Daniel Craig először a világot jelentő deszkákon kezdte a karrierépítést, már alig 14 évesen. Amikor 16 éves lett, otthagyta a középiskolát és jelentkezett a National Youth Theater társulatába, ahova azonnal felvételt nyert. A társulattal bejárta Európa nagyvárosait, de a kezdő, vándorszínészek élete nem csupa siker és csillogás. Craig a színjátszás mellett kénytelen volt konyhai kisegítőként és pincérként elhelyezkedni, hogy fenn tudja tartani magát. Ebben a kezdeti színházas időszakban ismerkedett meg és házasodott össze első feleségével, Fiona Loudonnal, akivel egy közös gyermekük született, a kapcsolat azonban 1994-ben válással végződött.

Daniel Craig és Angelina Jolie a Lara Croft: Tomb Raider film egyik jelenetében.
Már a Lara Croft: Tom Raider mellékszereplőjeként is sokan felkapták rá a fejüket (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Daniel Craig filmjei

Első filmes szerepét 1992-ben, az Egyedül a ringben című filmben kapta. Ezután egyre többet szerepelt a képernyőn különböző BBC televíziós sorozatokban, de a valódi hírnevet és sztárságot A kárhozat útján hozta meg neki, olyan erős színészgárdával, mint Robert Redford legendás barátja, Paul Newman, Tom Hanks és Jennifer Jason Leigh. Két évvel később, a Torta című moziban már főszerepet kapott Matthew Vaughn-tól, majd éppen Steven Spielberg rendezése, a München utolsó forgatási pillanataiban volt, amikor megérkezett a megtisztelő felkérés: ő lehet a következő James Bond Pierce Brosnan után.

Daniel Craig A fantom visszatér című James Bond filmhez készült plakáton.
Daniel Craig nem volt hajlandó feketére festeni a haját a James Bond-filmekben (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Daniel Craig James Bond szerepében

2006-ban került a mozikba a Casino Royale, ekkor már Daniel Craiggel a 007-es szerepében, aki mellett a lenyűgöző szépségű Eva Green virított legújabb Bond-lányként. Craig több szempontból is újításnak számított az Ian Flemming regényeit feldolgozó James Bond-franchise-ban. Az első szőke Bondot tisztelhettük személyében, de nem csak ebben egyedülálló elődeihez képest. Ő az első olyan Bond-karakter, aki már azután született, hogy a filmsorozat útjára indult, és azután, hogy a regények szerzője, Ian Flemming meghalt. Craig vitte eddig legtovább a 007-es karakterét, 2006 és 2021 között 5 film is készült az ő főszereplésével. A széria legutóbbi darabja, a Nincs idő meghalni premierje után már tudatták velünk a szomorú hírt, hogy az első szőke James Bond szögre akasztja a szmokingot és nem tér vissza többé a szerepéhez. Azóta találgatások és pletykák végeláthatatlan sora indult meg, vajon ki váltja majd őt a szerepben. Szóba került Tom Holland és Jacob Elordi a fiatal üdvöskék közül, de Henry Cavill, sőt, egy női James Bond lehetősége is felmerült, amitől a filmrajongók nagy része nem volt túlzottan elragadtatva.

Daniel Crage és Eva Green a Casino Royale című filmben.
Eva Greennel igéző párost alkottak a Casino Roayle című első James Bond filmjében (Fotó: Columbia Pictures)

A James Bond-filmek mellett egy másik franchise mellett is lerakta a voksát. A Tőrbe ejtve-filmekben alakította a kissé különc, de remek detektív Benoit Blanc szerepét. A Tőrbe ejtve mára trilógiává fejlődött, a három Rian Johnson rendezésben olyan nevek mellett játszott, mint Ana de Armas, Edward Norton vagy Jamie Lee Curtis. A trilógia legújabb darabja, a 2025-ben debütált Tőrbe ejtve: ébredj fel, halott ember előtt egy olyan filmben játszott főszerepet, mely alaposan felborzolta a kedélyeket. A William S. Burroughs regénye alapján készült Queer című moziban egy eddig teljesen ismeretlen oldaláról mutatkozott be a korábbi James Bond, és pont ez volt az a tény, ami a legtöbb rajongóból heves reakciókat váltott ki.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu