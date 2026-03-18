Szandi bevallotta, hiába lesz fiatalon nagyi: „Akkor is paramama vagyok!”

December 24-én a család mindig együtt bontja ki az ajándékokat. Ezen az sem változtatott, hogy Pintácsi Alexandra, azaz Szandi, és férje, Bogdán Csaba lánya, Bogdán Blanka ma már tízezer kilométerre lakik a szüleitől. A népszerű énekesnő a hot! magazinnak mesélte el, hogyan tudták meg a nagy hírt.

Szandi és Bogdán Csaba nagy boldogságban, jön az unoka

Mindhárom gyermekünkkel kapcsolatban elmondhatom, hogy nagyon büszke szülők vagyunk

– árulta el Szandi.

Karácsony óta tudjuk, hogy jön a baba! Emlékszem, éppen bontottuk ki az ajándékokat, amikor megszólalt a lányom: »Anya, nézd, nekünk mit hozott a Jézuska!« Nem is figyeltem oda kellőképpen, válaszoltam neki, hogy mindjárt, csak előtte Csabi kibontja a meglepetését. Blanka azonban nem tágított: »De anya, nézd már meg, mit mutatok!« Amikor megláttuk a terhességi tesztet, nem jutottam szóhoz. Hosszú másodpercekig tartott, míg felfogtam, hogy ez egyáltalán igaz. Blanka meg is kérdezte: »Nem is örültök?« Ahogyan ezt kimondta, a következő pillanatban elkezdtek potyogni a könnyeim. Nagyon-nagyon szép pillanat volt. Egy olyan csodálatos ajándékot kaptunk az élettől, ami a legszebb egy szülő számára. Nem tudom szavakba foglalni azt az örömöt, amit akkor éreztem. Bárkivel találkoztam aznap a szűk családból, azonnal a fülébe súgtam: »Képzeld, nagymama leszek!«

Szandi lánya évek óta Amerikában él

Szandi szerint az élet ismétli önmagát

Az énekesnő egyáltalán nem fél a nagymamaszereptől. Azt azonban elmondta, hogy az élet gyakran a legnehezebb pillanatok után hozza el a legnagyobb csodákat. A sors különös fintora, hogy a számára fontos személyekkel már nem oszthatta meg határtalan boldogságát: