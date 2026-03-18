Szandi bevallotta, hiába lesz fiatalon nagyi: „Akkor is paramama vagyok!”

December 24-én a család mindig együtt bontja ki az ajándékokat. Ezen az sem változtatott, hogy Pintácsi Alexandra, azaz Szandi, és férje, Bogdán Csaba lánya, Bogdán Blanka ma már tízezer kilométerre lakik a szüleitől. A népszerű énekesnő a hot! magazinnak mesélte el, hogyan tudták meg a nagy hírt.
Mindhárom gyermekünkkel kapcsolatban elmondhatom, hogy nagyon büszke szülők vagyunk
– árulta el Szandi.
Karácsony óta tudjuk, hogy jön a baba! Emlékszem, éppen bontottuk ki az ajándékokat, amikor megszólalt a lányom: »Anya, nézd, nekünk mit hozott a Jézuska!« Nem is figyeltem oda kellőképpen, válaszoltam neki, hogy mindjárt, csak előtte Csabi kibontja a meglepetését. Blanka azonban nem tágított: »De anya, nézd már meg, mit mutatok!« Amikor megláttuk a terhességi tesztet, nem jutottam szóhoz. Hosszú másodpercekig tartott, míg felfogtam, hogy ez egyáltalán igaz. Blanka meg is kérdezte: »Nem is örültök?« Ahogyan ezt kimondta, a következő pillanatban elkezdtek potyogni a könnyeim. Nagyon-nagyon szép pillanat volt. Egy olyan csodálatos ajándékot kaptunk az élettől, ami a legszebb egy szülő számára. Nem tudom szavakba foglalni azt az örömöt, amit akkor éreztem. Bárkivel találkoztam aznap a szűk családból, azonnal a fülébe súgtam: »Képzeld, nagymama leszek!«
Az énekesnő egyáltalán nem fél a nagymamaszereptől. Azt azonban elmondta, hogy az élet gyakran a legnehezebb pillanatok után hozza el a legnagyobb csodákat. A sors különös fintora, hogy a számára fontos személyekkel már nem oszthatta meg határtalan boldogságát:
Az első hetekben senkinek nem beszéltünk arról, hogy Blanka gyermeket vár. A kérésüknek megfelelően valóban csak a szűk család tudott róla, így arról is, hogy kislány érkezik. Éppen ezért a drága jó Miklós bátyámnak (Fenyő Miklós – a szerk.) sajnos már nem mondhattam el, hogy unokám lesz, és ez most nagyon fáj. Megismétlődött ugyanaz, ami velem és az édesapámmal: apu halála után nem sokkal derült ki, hogy Blanka úton van. Már nem tudtam elmondani neki, hogy jön az újabb unoka. És most ugyanígy Miklósnak sem mondhattam el: »Nagymama leszek, Miklós bátyám!« Milyen érdekes, hogy az élet ismétli önmagát... Nagyon kíváncsi lettem volna, hogy mit mond arra, hogy az ő madárkája nagymama lesz.
Szandi elárulta, hogy paramamának tartja magát.
Áprilisban utazunk Blankához és a férjéhez, Ricardóhoz, már a repülőjegyet is megvettük. Mindennap beszélünk FaceTime-on, van, hogy órákig. Ilyenkor bármi miatt képes vagyok aggódni, és ezt el is mondom neki. Mindent szóvá teszek, amit észreveszek, reagálok arra, amit Blanka elmond. Megkérdeztem tőle, hogy mennyire gyakoriak a rosszullétek, volt-e hányingere, és amikor azt válaszolta, hogy nem, akkor a fejére olvastam, hogy de, ilyenkor ez a normális. Ha nagyobb a pocakja, azt teszem szóvá, mire ő: »De anya, most ettem! Milyennek kellene lennie?« Ha kisebbnek látom, azonnal megkérdezem: »Jól van a kicsi? Ott van még a pocakodban?« Szóval, tényleg paramama vagyok!
– mesélte mosolyogva Szandi, aki már vásárolja a babaholmikat, plüssállatokat, és azt is tudja, hogy lány vagy fiú érkezik a családba. Szandi lánya tavaly ment férjhez Ricardóhoz Las Vegasban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.