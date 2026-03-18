Felfoghatatlan tragédia: Elsüllyedt a vontatóhajó, odaveszett a legénység egésze

Elsüllyedt egy vontatóhajó szerda reggel Romániában a fekete-tengeri Midia kikötőben, a legénységből senkit nem sikerült élve kimenteni.
A kikötői hatóság közlése szerint valószínűleg öt személy tartózkodott a felborult hajó fedélzetén. Egyiküket a mentőegységek eszméletlen állapotban húzták ki a vízből, de már nem sikerült újraéleszteni, a mentőorvosok kénytelenek voltak megállapítani a halál beálltát. A többieket még nem találták meg, de a hatóságok feltételezése szerint ők is életüket vesztették.
Keresésükre a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) és a Konstanca megyei katasztrófavédelem (ISU) több búvárcsapata és egy helikopter is helyszínre érkezett.
Az Agerpres hírügynökség szerint a vontatóhajó a KMG Rompetrol által üzemeltetett Midia Marine Terminal tulajdonában áll. A hajó egy olajszállító tartályhajó kirakodását segítő manővereket végzett a Midia kikötőben, amikor egyelőre ismeretlen okok miatt felborult és elsüllyedt.
A Hotnews.ro hírportál megkeresésére a román védelmi minisztérium közölte: nem állnak rendelkezésére olyan információk, amelyekből arra lehetne következtetni, hogy a balesetet - a román partokon is olyakor megjelenő - tengeri akna okozta.
A baleset okainak és körülményinek kivizsgálására ügyészségi eljárás indult. (MTI)
