A sportvilág legjobban vitatott étrend-kiegészítője – Ezt tudja valójában a kreatin

Az elmúlt években megnőtt az étrend-kiegészítők utáni kereslet, ez alól pedig a kreatin sem kivétel, amit rengetegen fogyasztanak sport vagy egészséges rutinjuk mellé. Hatásával kapcsolatban viszont számos hiedelem kering, amikről most egyszer és mindenkorra lerántjuk a leplet! A témával kapcsolatban ezért Göbölös Dávid személyi edzőt kérdeztük.
A kreatin egy természetes vegyület, amit a szervezetünk állít elő és az izmokban raktározódik
– magyarázta Göbölös Dávid, valamint kiemelte, hogy általa az izmok gyorsabban újra tudják tölteni az ATP-raktárakat, ami erősebb és hosszabb teljesítményt eredményez rövid ideig történő terhelés során.
Amennyiben a kreatin fogyasztása mellett döntesz, számtalan előnyre tehetsz szert. Többek között nő a teljesítményed, például súlyzós edzés esetén néhány plusz ismétlést tudsz majd végezni, de az is lehet, hogy nagyobb súlyt ragadsz magadhoz.
Gyorsabban fogsz regenerálódni és hamarabb visszanyered az erőd a sorozatok között
– hangsúlyozta Göbölös Dávid és hozzátette, hogy emellett izomtömeg növekedés várható, valamint mentális előnyökre is szert tehetsz. Az utóbbit tanulmányok támasztják alá, melyek szerint a kreatin a kognitív funkciókra is pozitív hatással lehet.
A személyi edző szerint teljesen felesleges túladagolni az előírt mennyiséget, azaz napi 20-30 grammot szedni hosszú távon, ugyanis már napi 3-5 grammal is szert tehetsz az általa kínált előnyökre.
Felesleges a feltöltési fázis, ugyanis pár hét alatt telítődnek az izmok. Emellett fontos, hogy rendszeresen szedd, ha pedig ragaszkodsz egy adott időponthoz, akkor edzés utánra időzítsd
– sorolta a szakértő, valamint kiemelte a megfelelő folyadékbevitel jelentőségét, melynek hiányában fejfájás vagy emésztési problémák alakulhatnak ki. Végül pedig arra is kitért, hogy az étrend-kiegészítő hosszabb idő után fejti ki igazán a hatását, ezért senki se várjon tőle csodát már 1-2 hét után.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a kreatinról, amelyben egy orvos magyarázza el az étrend-kiegészítő legfontosabb egészségügyi előnyeit:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.