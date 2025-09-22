Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
A sportvilág legjobban vitatott étrend-kiegészítője – Ezt tudja valójában a kreatin

2025. szeptember 22.
Sokan úgy gondolják, hogy szteroid, mások a keratinnal keverik össze. A kreatin az egészséges életmód egyik legvitatottabb táplálékkiegészítője, mellyel kapcsolatban számos tévhit kering. Most azonban tiszta vizet öntünk a pohárba!
Kelle Fanni
Az elmúlt években megnőtt az étrend-kiegészítők utáni kereslet, ez alól pedig a kreatin sem kivétel, amit rengetegen fogyasztanak sport vagy egészséges rutinjuk mellé. Hatásával kapcsolatban viszont számos hiedelem kering, amikről most egyszer és mindenkorra lerántjuk a leplet! A témával kapcsolatban ezért Göbölös Dávid személyi edzőt kérdeztük.

Fiatal, egészségtudatos nő, aki kreatint adagol magának
A kreatin fogyasztásából rengeteg előnyöd származhat!
Fotó: BongkarnGraphic /  Shutterstock 

Mi is az a kreatin és mire való?

A kreatin egy természetes vegyület, amit a szervezetünk állít elő és az izmokban raktározódik 

– magyarázta Göbölös Dávid, valamint kiemelte, hogy általa az izmok gyorsabban újra tudják tölteni az ATP-raktárakat, ami erősebb és hosszabb teljesítményt eredményez rövid ideig történő terhelés során.  

A kreatinnal kapcsolatos legnagyobb tévhitek

  1. Vízvisszatartást okoz: bár valóban fokozza a vízvisszatartást az izomsejtekben, ez azonban hidratációhoz és nem vizesedéshez vezet.
  2. Csak sportolóknak, leginkább testépítőknek való: bár leginkább azoknak ajánlják, akik nagy intenzitású, robbanékony mozdulatokat végeznek (erősport, csapatsportok), a személyi edző szerint azonban „egy „átlagos” edzőterembe járó ember is profitál belőle”, mivel elősegíti a gyorsabb regenerációt.
  3. A nők messziről kerüljék: egyáltalán nem kell a nőknek lemondaniuk a kreatinról, mivel számukra is biztonságos és hatásos, főként erőnlét vagy izomerő növelés esetén.
  4. Károsítja a veséket: rengetegszer felmerül a kreatin vesekárosító hatása, pedig az egészséges emberek esetében számos kutatás igazolja ennek az ellenkezőjét.
Amino,Acid,Food,Supplement,,Creatine,Powder,In,A,Measuring,Scoop,
Fotó: Erhan Inga /  Shutterstock 

Ilyen előnyökre számíthatsz, ha fogyasztasz kreatint

Amennyiben a kreatin fogyasztása mellett döntesz, számtalan előnyre tehetsz szert. Többek között nő a teljesítményed, például súlyzós edzés esetén néhány plusz ismétlést tudsz majd végezni, de az is lehet, hogy nagyobb súlyt ragadsz magadhoz.

Gyorsabban fogsz regenerálódni és hamarabb visszanyered az erőd a sorozatok között

 – hangsúlyozta Göbölös Dávid és hozzátette, hogy emellett izomtömeg növekedés várható, valamint mentális előnyökre is szert tehetsz. Az utóbbit tanulmányok támasztják alá, melyek szerint a kreatin a kognitív funkciókra is pozitív hatással lehet.

A legnagyobb hibák, amiket elkövethetsz a kreatin használatakor

A személyi edző szerint teljesen felesleges túladagolni az előírt mennyiséget, azaz napi 20-30 grammot szedni hosszú távon, ugyanis már napi 3-5 grammal is szert tehetsz az általa kínált előnyökre.  

Felesleges a feltöltési fázis, ugyanis pár hét alatt telítődnek az izmok. Emellett fontos, hogy rendszeresen szedd, ha pedig ragaszkodsz egy adott időponthoz, akkor edzés utánra időzítsd

 – sorolta a szakértő, valamint kiemelte a megfelelő folyadékbevitel jelentőségét, melynek hiányában fejfájás vagy emésztési problémák alakulhatnak ki. Végül pedig arra is kitért, hogy az étrend-kiegészítő hosszabb idő után fejti ki igazán a hatását, ezért senki se várjon tőle csodát már 1-2 hét után.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a kreatinról, amelyben egy orvos magyarázza el az étrend-kiegészítő legfontosabb egészségügyi előnyeit:

