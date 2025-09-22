A sportvilág legjobban vitatott étrend-kiegészítője – Ezt tudja valójában a kreatin

Az elmúlt években megnőtt az étrend-kiegészítők utáni kereslet, ez alól pedig a kreatin sem kivétel, amit rengetegen fogyasztanak sport vagy egészséges rutinjuk mellé. Hatásával kapcsolatban viszont számos hiedelem kering, amikről most egyszer és mindenkorra lerántjuk a leplet! A témával kapcsolatban ezért Göbölös Dávid személyi edzőt kérdeztük.

A kreatin fogyasztásából rengeteg előnyöd származhat!

Mi is az a kreatin és mire való?

A kreatin egy természetes vegyület, amit a szervezetünk állít elő és az izmokban raktározódik

– magyarázta Göbölös Dávid, valamint kiemelte, hogy általa az izmok gyorsabban újra tudják tölteni az ATP-raktárakat, ami erősebb és hosszabb teljesítményt eredményez rövid ideig történő terhelés során.

A kreatinnal kapcsolatos legnagyobb tévhitek

Vízvisszatartást okoz: bár valóban fokozza a vízvisszatartást az izomsejtekben, ez azonban hidratációhoz és nem vizesedéshez vezet. Csak sportolóknak, leginkább testépítőknek való: bár leginkább azoknak ajánlják, akik nagy intenzitású, robbanékony mozdulatokat végeznek (erősport, csapatsportok), a személyi edző szerint azonban „egy „átlagos” edzőterembe járó ember is profitál belőle”, mivel elősegíti a gyorsabb regenerációt. A nők messziről kerüljék: egyáltalán nem kell a nőknek lemondaniuk a kreatinról, mivel számukra is biztonságos és hatásos, főként erőnlét vagy izomerő növelés esetén. Károsítja a veséket: rengetegszer felmerül a kreatin vesekárosító hatása, pedig az egészséges emberek esetében számos kutatás igazolja ennek az ellenkezőjét.

Ilyen előnyökre számíthatsz, ha fogyasztasz kreatint

Amennyiben a kreatin fogyasztása mellett döntesz, számtalan előnyre tehetsz szert. Többek között nő a teljesítményed, például súlyzós edzés esetén néhány plusz ismétlést tudsz majd végezni, de az is lehet, hogy nagyobb súlyt ragadsz magadhoz.

Gyorsabban fogsz regenerálódni és hamarabb visszanyered az erőd a sorozatok között

– hangsúlyozta Göbölös Dávid és hozzátette, hogy emellett izomtömeg növekedés várható, valamint mentális előnyökre is szert tehetsz. Az utóbbit tanulmányok támasztják alá, melyek szerint a kreatin a kognitív funkciókra is pozitív hatással lehet.