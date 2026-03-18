6 jel az arcodon, ami vitaminhiányra utalhat

A vitaminhiány tünetei sokszor az arcon jelennek meg először.

A fakó bőr, a repedezett ajkak vagy a vérző íny mögött is állhat vitaminhiány.

Olvasd el, melyik 6 jelre érdemes odafigyelni.

Fakó bőr, cserepes ajkak, reggeli puffadtság vagy makacs pattanások. Ezeket legtöbbször az időjárásra, a stresszre vagy egyszerűen a rossz bőrápolásra fogjuk. Pedig előfordul, hogy a háttérben a vitaminhiány tünetei állnak. Ezek a tünetek önmagukban még nem jelentenek biztos diagnózist, de ha nem múlnak, visszatérnek, vagy más panaszokkal együtt jelennek meg, érdemes komolyabban venni őket.

Fotó: 123RF

Vitaminhiány tünetei az arcon

1. Fakó vagy feltűnően száraz bőr

Télen a bőrünk könnyebben kiszárad és fakóbbá válhat, de ha valaki egész évben sápadtabbnak, kimerültebbnek látszik, annak belső oka is lehet. A B12-vitamin hiánya például együtt járhat fáradtsággal, gyengeséggel, levertséggel, mely az arcszínünkön is meglátszik. A tartósan száraz, húzódó, hámlásra hajlamos bőr oka az A-vitamin hiány is lehet. Ez a vitamin fontos a bőr normál állapotának fenntartásához, így hiányállapotban a bőr érdesebbé, szárazabbá válhat.

Ilyen esetben érdemes átnézni, mennyire változatos az étrended. A B12 főként húsban, halban, tojásban és tejtermékekben található meg, az A-vitaminhoz pedig tojásból, májból és béta-karotinban gazdag zöldségekből juthatunk hozzá. Jó választás lehet a sárgarépa, a sütőtök, az édesburgonya és a spenót is.

2. Száraz haj és makacs korpa

Ha a haj fénytelenebb, könnyebben törik, a fejbőr pedig száraz, korpás, azt sokszor a rossz samponra vagy a hideg időre fogjuk. Ez valóban gyakori magyarázat, de nem az egyetlen. Bizonyos tápanyaghiányok ugyanis a haj és a fejbőr állapotán is megmutatkoznak. A száraz haj és a korpásodás esetén például a B-vitaminok alacsonyabb szintjére is érdemes gondolni. Ha nem múlik a panasz, érdemes nem csak a hajápolási rutinon változtatni.

Ilyen esetben fogyassz több tojást, hüvelyeseket, olajos magvakat, halat, gombát, zöld leveles zöldségeket és teljes értékű gabonákat. Ezek több olyan tápanyagot is adnak a szervezetnek, amelyek a haj és a fejbőr állapotához is hozzájárulnak.