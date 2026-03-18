Ifj. Richter József az apaságról: „Ha elindul a cirkuszi turné, beköltözünk a lakókocsiba és ő is jön velünk”

Ifj. Richter József kisfia december 18-án született, az ünnepekre pont haza tudták vinni őt a kórházból. A kis Richter József Junior egy igazi csodababa, aki alaposan feladta a leckét édesapjának, ő azonban alig várja az újabb és újabb kihívásokat.

Ifj. Richter József gyermeke decemberben született, az igazgató már nagyon vágyott rá, hogy apa lehessen (Fotó: Markovics Gábor)

Ifj. Richter József kisfia hamarosan csatlakozik a cirkuszi turnéhoz

Richter nagyon vágyott már rá, hogy édesapa legyen, imád minden pillanatot, amikor kisfiával lehet

Mivel neki is szabad választása volt jövőjét illetően, kisfiának is az lesz

A Safari Park állandó kihívásokat ad, de már várja, hogy gyerekét is az állatok közé vihesse

Ifj. Richter József: „Nagyon várom, hogy bevihessem az állatok közé”

Az újdonsült apuka interjújában őszintén mesélte el, hogy egyelőre még mindig új dolog neki, hogy már hárman vannak otthon, de nagyon élvezi, hogy részese lehet kisfia életének, az első pillanattól kezdve.

Barátkozom az apasággal, ami mindig új helyzetek elé állít, de nagyon jó látni, ahogy napról napra fejlődik. Az első pár hét elég kemény volt, napközben is és éjszaka is nagyon sokat sírt, mostanra viszont már kezdenek helyreállni a dolgok

- kezdi az artistaművész, aki hozzátette, hogy a legnagyobb kihívás a hamarosan induló cirkuszi turné, illetve az, hogy a Szafari Park is újranyitja kapuit.

Rengeteg a munkám, amit elképesztően nehéz összeegyeztetni a családi élettel. Idén nyáron is megyünk majd Balatonlellére a Magyar Nemzeti Cirkusszal, most épp egy vadonatúj műsort rakunk össze, rengeteg külföldi artista érkezik hozzánk. Mindemellett sok új állat is jön majd a Safariba, nem egyszerű menedzselni az egészet. Jelen helyzetben a baba körüli teendőkből most inkább az anyukája veszi ki jócskán a részét, mert én napközben kevésbé tudok vele lenni, esténként viszont van több időm. Nagyon várom már, hogy lépegessen majd és be tudjam vinni őt az állatok közé.

Richter József elárulta, hogy alig három hónapos kisfiát még csak néhány órára tudják néha nagyszülőkre bízni, hogy párjával megszökhessenek egy picit, ilyenkor étterembe vagy moziba mennek, bár egyelőre kevés ilyen alkalmuk volt.