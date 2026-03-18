Ifj. Richter József az apaságról: „Ha elindul a cirkuszi turné, beköltözünk a lakókocsiba és ő is jön velünk”

Ifj. Richter József kisfia december 18-án született, az ünnepekre pont haza tudták vinni őt a kórházból. A kis Richter József Junior egy igazi csodababa, aki alaposan feladta a leckét édesapjának, ő azonban alig várja az újabb és újabb kihívásokat.
Az újdonsült apuka interjújában őszintén mesélte el, hogy egyelőre még mindig új dolog neki, hogy már hárman vannak otthon, de nagyon élvezi, hogy részese lehet kisfia életének, az első pillanattól kezdve.
Barátkozom az apasággal, ami mindig új helyzetek elé állít, de nagyon jó látni, ahogy napról napra fejlődik. Az első pár hét elég kemény volt, napközben is és éjszaka is nagyon sokat sírt, mostanra viszont már kezdenek helyreállni a dolgok
- kezdi az artistaművész, aki hozzátette, hogy a legnagyobb kihívás a hamarosan induló cirkuszi turné, illetve az, hogy a Szafari Park is újranyitja kapuit.
Rengeteg a munkám, amit elképesztően nehéz összeegyeztetni a családi élettel. Idén nyáron is megyünk majd Balatonlellére a Magyar Nemzeti Cirkusszal, most épp egy vadonatúj műsort rakunk össze, rengeteg külföldi artista érkezik hozzánk. Mindemellett sok új állat is jön majd a Safariba, nem egyszerű menedzselni az egészet. Jelen helyzetben a baba körüli teendőkből most inkább az anyukája veszi ki jócskán a részét, mert én napközben kevésbé tudok vele lenni, esténként viszont van több időm. Nagyon várom már, hogy lépegessen majd és be tudjam vinni őt az állatok közé.
Richter József elárulta, hogy alig három hónapos kisfiát még csak néhány órára tudják néha nagyszülőkre bízni, hogy párjával megszökhessenek egy picit, ilyenkor étterembe vagy moziba mennek, bár egyelőre kevés ilyen alkalmuk volt.
A kisfiam szerencsére egész jó alvó és nemrég elkezdett mosolyogni is. Nagyon aranyos, mindig valami új dologgal rukkol elő: egy keveset már gagyog is, fantasztikus látni, ahogy fejlődik.
Joci hetedik generációs artista családba született, így számára természetes volt a cirkuszi közeg. Bár tinédzser korában volt egy négy éves kitérője, amikor teniszezett és ezen a pályán is képzelte el a jövőjét, idővel mégis visszatért a porondra. Mint azt sokszor hangoztatja: akinek egyszer odatapad a forgács a talpához, nem tudja onnan levakarni azt. S hogy mindez kisfiára is igaz lesz-e, egyelőre nem tudni, az azonban biztos, hogy ő már egy egészen más élethelyzetbe született bele.
Az ő döntése lesz, hogy akarja-e majd a cirkuszt, de a tapasztalat azt mutatja, hogy gyerekek vonzódnak ehhez a világhoz és ha ebben a közegben nő fel, akkor jó eséllyel szeretni is foga. Ugyanakkor neki már ott van a Safari Park, amibe ő elsőként született bele, így tulajdonképpen a cirkusz mellett egy másik kézenfekvő lehetősége is lesz, amit választhat. Persze egyik sem kötelező, én is kerestem az utam és kellett a kitérő, hogy végül visszakanyarodjak.
A Magyar Nemzeti Cirkusz Igazgatója és A Richter Safari Park alapítója elárulta: őrá nem erőltettek semmit, amikor gyerek volt, ezt a szabad szemléletmódot pedig szeretné továbbvinni a gyereknevelésben és hagyni, hogy kisfia maga döntsön majd a saját jövőjéről.
A fejemben már régóta ott motoszkált, hogy szeretnék gyereket és szerettem volna, hogy fiú legyen, aminek nagyon örülök, hogy megadatott. Hogy ő milyen utat fog járni, azt az élet hozza majd. Most egyelőre még azt sem tudom, hogy egy hónap múlva mi lesz
- mondja nevetve. „Ha elindul a cirkuszi turné, beköltözünk a lakókocsiba és természetesen jön velünk, én is így nőttem fel.”
Bár sokan nem gondolnak bele, a Safariban négyszáz állat várja, hogy az év 365 napjában megetessék őket; akkor is, amikor zárva tartanak.
Az állatokat minden nap folyamatosan gondozni kell, nagyon sok születik nálunk, amihez kell a szaktudás és a nagy számok törvénye alapján, meg is tudnak betegedni, amire azonnal reagálni kell. Ezek mind természetes folyamatok a működés során, csak kívülről nem látszanak. Ahogy nő a Safari, egyre sikeresebb, egyre több látogató érkezik és ezáltal egyre több energiát emészt fel, vagyis az alkalmazottaink száma is folyamatosan bővül.
Joci még ilyen időbeosztással is tele van energiával, célokkal és tervekkel, meg persze kifogyhatatlan szenvedéllyel a szakmája iránt.
Mindig kitalálunk valami újat, idén például Safari sátrakat telepítettünk, ahol éjszakázni lehet az állatok közvetlen közelében. Ezeket az ötleteket azonban nem elég megcsinálni, be is kell indítani őket. Amikor új állatfajok érkeznek, azoknak ki kell alakítani a megfelelő körülményeket, ez egy örök körforgás. Édesapám mindig azt mondja, az elkövetkező 30 évre jól megcsináltam magamnak a feladatokat
- meséli véget nem érő lelkesedéssel, amelynek gyümölcsét látni véleménye szerint elképesztően inspiráló. Túl azon, hogy rengeteg lehetőséget lát még a továbbfejlesztésben, nemrég az európai fajmegmentő programhoz is tudtak csatlakozni, ami elképesztő mérföldkő a Safari Park életében. A nyári szezon elmondása alapján nagyon húzós, de a cirkuszigazgató nem riad vissza a kihívásoktól.
Nagyon örülök, hogy született egy kisfiam, fürdőzöm ebben a helyzetben. Hiába adódik mindig valami probléma, ezeken egyszerűen csak túl kell lendülni, hiszen másnap újra felkel majd a nap és akkor lehet újult erővel továbbmenni, én így élem az egész életemet!
