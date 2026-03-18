A bukott próféta: Minden barátja és zenésztársa elpártol Majka mellől

Döbbenetes látni, ahogy Majka, azaz Majoros Péter képtelen követni barátai jó példáját, aminek köszönhetően egyenes következményként teljesen magára maradt. Míg Curtis és Pápai Joci a nemzet javát szolgálják és a béke mellett állnak ki, Majorosból csak a gúny és a folyamatos tagadás árad. Vajon meddig lehet még eladni a proli dühöt, ha már a legjobb barátai is inkább a méltóságot választották a fröcsögés helyett?

Majka koncertjein és a közösségi médiában is teljesen megváltozott; agresszív és hányaveti stílusban szól a rajongókhoz (Fotó: Máté Krisztián / Ripost)

Míg Majka létfelejtésben él Pápai Joci és Curtis felébredt

Vége a dalnak, Peti. Úgy tűnik, a nagy „szókimondó” szerepében tetszelgő ózdi hős végleg elveszítette az erkölcsi iránytűt és az utolsó őszinte barátját is. Miközben a magyar zenei élet színe-java rájött, hogy a pusztító indulatok helyett építeni, gyógyítani és tisztelni kell, Majka továbbra is abban a szellemi mélyrepülésben dagonyázik, amit ő tévesen „őszinteségnek” nevez. De hívjuk nevén a gyereket: ez már nem őszinteség, hanem színtiszta, toxikus gyűlölet.

Az a bizonyos fejbelövés...

Döbbenetes nézni azt a kontrasztot, ami Majka és egykori szövetségesei között feszül. Ott van Curtis, aki a pokolból visszatérve a béke és a sorsfordítás jelképévé nemesedett, vagy Pápai Joci, aki a március 15-i ünnepségen, több tízezer ember előtt mutatta meg a Nemzeti Dal előadása közben, mi is az alázat és a hazaszeretet. És mit csinál Majka?A Campus Fesztivál színpadán – ahol mások a közönséget szórakoztatják – ő a miniszterelnök fejbelövését vizualizálja. Ez lenne a művészet? Ez lenne a „társadalomkritika”? Nem, ez egy kétségbeesett, kiöregedett showman utolsó, szánalmas próbálkozása, hogy releváns maradjon egy olyan világban, ahol a gyűlöletre már nincs kereslet.

Pápai Joci szerepvállalása követendő példa lehetne Majkának (Fotó: MW)

Magányos vicsorgás a sarokban

Majka szemmel láthatóan képtelen feldolgozni, hogy a környezete túlnőtt rajta. Ő ott ragadt a valóságshow-k és a kocsmai szintű sárdobálás szintjén, miközben a többiek már a nemzet javát szolgálják. A folyamatos megvetés, ami a nyilatkozataiból árad, már nem csak a politikának szól, hanem mindenkinek, aki sikeresebb, boldogabb vagy egyszerűen csak... jobb ember nála. Curtis le tudta tenni a szereket és felvette a kokárdát, Joci megszabadult az idézőjeles udvari bolond szereptől és felvette az ünneplő ruházatot, Majka pedig csak a mikrofont szorongatja, és ugyanazt a gépies gyűlöletet ontja magából, ami mára teljesen kiüresedett.