A bukott próféta: Minden barátja és zenésztársa elpártol Majka mellől

Döbbenetes látni, ahogy Majka, azaz Majoros Péter képtelen követni barátai jó példáját, aminek köszönhetően egyenes következményként teljesen magára maradt. Míg Curtis és Pápai Joci a nemzet javát szolgálják és a béke mellett állnak ki, Majorosból csak a gúny és a folyamatos tagadás árad. Vajon meddig lehet még eladni a proli dühöt, ha már a legjobb barátai is inkább a méltóságot választották a fröcsögés helyett?
Vége a dalnak, Peti. Úgy tűnik, a nagy „szókimondó” szerepében tetszelgő ózdi hős végleg elveszítette az erkölcsi iránytűt és az utolsó őszinte barátját is. Miközben a magyar zenei élet színe-java rájött, hogy a pusztító indulatok helyett építeni, gyógyítani és tisztelni kell, Majka továbbra is abban a szellemi mélyrepülésben dagonyázik, amit ő tévesen „őszinteségnek” nevez. De hívjuk nevén a gyereket: ez már nem őszinteség, hanem színtiszta, toxikus gyűlölet.
Döbbenetes nézni azt a kontrasztot, ami Majka és egykori szövetségesei között feszül. Ott van Curtis, aki a pokolból visszatérve a béke és a sorsfordítás jelképévé nemesedett, vagy Pápai Joci, aki a március 15-i ünnepségen, több tízezer ember előtt mutatta meg a Nemzeti Dal előadása közben, mi is az alázat és a hazaszeretet. És mit csinál Majka?A Campus Fesztivál színpadán – ahol mások a közönséget szórakoztatják – ő a miniszterelnök fejbelövését vizualizálja. Ez lenne a művészet? Ez lenne a „társadalomkritika”? Nem, ez egy kétségbeesett, kiöregedett showman utolsó, szánalmas próbálkozása, hogy releváns maradjon egy olyan világban, ahol a gyűlöletre már nincs kereslet.
Majka szemmel láthatóan képtelen feldolgozni, hogy a környezete túlnőtt rajta. Ő ott ragadt a valóságshow-k és a kocsmai szintű sárdobálás szintjén, miközben a többiek már a nemzet javát szolgálják. A folyamatos megvetés, ami a nyilatkozataiból árad, már nem csak a politikának szól, hanem mindenkinek, aki sikeresebb, boldogabb vagy egyszerűen csak... jobb ember nála. Curtis le tudta tenni a szereket és felvette a kokárdát, Joci megszabadult az idézőjeles udvari bolond szereptől és felvette az ünneplő ruházatot, Majka pedig csak a mikrofont szorongatja, és ugyanazt a gépies gyűlöletet ontja magából, ami mára teljesen kiüresedett.
Vajon hova vezet ez az út? Majoros úr lassan egy személyes karanténba zárja magát. A barátai sorra hagyják ott az út szélén, mert rájönnek: a rombolás nem kifizetődő. Majka maradt az utolsó, aki még mindig a romokon táncol, gúnyos vigyorral az arcán, miközben észre sem veszi, hogy a közönség már rég átment a szomszéd sátorba, ahol a gyűlölet helyett szeretetet és a békét hirdetik. A végén pedig egy kis múltidézés gyanánt idézzük fel, hogyan gondolt a barátaira még nemrégiben.
Majka több interjúban is kijelentette, hogy Joci számára nem csak egy kolléga, hanem családtag. Ha Joci bajba kerülne, ő lenne az első, akit felhívna. A TV2-es korszakban, a közös zsűrizések alatt (pl. Sztárban Sztár leszek!) Majka többször megjegyezte, hogy azért is szeret a csatornánál dolgozni, mert Joci ott van mellette, és így a munka inkább szórakozás. És ez csak egy őszinte vallomás a sok közül.
Majka először mesterétől, Dopemantől távolodott el, miközben éveken át elválaszthatatlanok voltak. Majd Kicsi Tyson, Game lett az állandó társa, de ők is otthagyták. Aztán jött állandó előadótársnak Curtis és BLR, de utóbbi elhagyta a triót, majd Curtist árulta el Majoros. De Kollányi Zsuzsi is sokat tudna arról mesélni, hogy miként lett kidobva Majka zenekarából, mert merészelt másodszorra is teherbe esni. Most pedig már a legrégebbi barátja, Joci sem közösködik vele. Szóval láthatóan sem szakmailag, sem magánéletileg nem lehet egy ponton túl vállalni Majkát...
Emilió nemrégiben kiválóan összefoglalta, hogy miért nem akarnak már a legtöbben együttműködni Majorossal.
„Nem szimpatizálok Majka húzásával, mert erőszakot vitt a színpadra. Szakmailag a mai napig megadjuk egymásnak a tiszteletet, volt is róla szó, hogy egyszer lesz közös dalunk, de sajnos ettől most eléggé eltávolodtunk.”
