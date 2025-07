Nagyon veszélyes, mégis rengetegen szedik: az egyik legnépszerűbb étrend-kiegészítő tönkreteheti a májad

Az elmúlt évtizedben rohamosan megnőtt az étrend-kiegészítők népszerűsége, amelyek örök fiatalságot, kirobbanó formát és kiváló egészséget ígértek milliók számára. A cégek ez idő alatt pedig óriási összegeket zsebeltek be a sokszor kissé naiv vásárlóktól, akik törekedtek az egészségtudatosságra vagy túlzottan féltek a betegségektől és a járványoktól.

A kedvelt étrend-kiegészítő negatív hatását csak kevesen ismerik.

Fotó: herstockart / GettyImages

Az egyik legnépszerűbb étrend-kiegészítő, ami káros hatással bír az egészségedre

Vajon a te fiókodban is ott lapul a sokak által kedvelt kapszula, ami remek egészséggel kecsegtet, ígéretét mégsem váltja be? Ne kerülgessük tovább a forró kását, nem másról van szó, mint a multivitaminról, ami egyetlen tablettában többféle vitamint és ásványi anyagot is tartalmaz, ezért könnyedén beilleszthető a napi rutinba, hiszen nem kell azon agyalnod, vajon nem hagytál-e ki valamit. A multivitamin ezért már számos helyen elérhető, nemcsak a gyógyszertárakban, hanem az élelmiszer boltokban, a drogériákban és az interneten is, így bárki könnyedén megvásárolhatja. De miért is jelent akkora veszélyt?

A közkedvelt étrend-kiegészítő, a multivitamin káros hatása

Egy szakértő nemrég a multivitamin káros hatására hívta fel a figyelmet, ami többek között növelheti a halálos májelégtelenség, csontproblémák és vérzési rendellenesség kockázatát. Sőt a legkülönbözőbb vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó kapszulák még a halálozási esélyt is fokozhatják.

A marylandi amerikai Országos Rákkutató Intézet kutatóinak tanulmánya ugyanis feltárta, hogy a multivitamin szedése közel 5 százalékkal növelte a halálozási kockázatot, emellett pedig semmilyen bizonyítékkal sem tudták alátámasztani, hogy a népszerű étrend-kiegészítő szedése bármilyen pozitív hatással járna.

Rengeteg ember még mindig szedi, annak ellenére, hogy a tanulmányok szerint növelheti a halálozási arányt

– magyarázta Dr. Asif Ahmed a multivitaminnal kapcsolatban Instagramra feltöltött videójában.

A szakértő emellett hozzátette, hogy szerinte a legtöbb embernek nincs szüksége multivitaminra, ugyanis az étrend-kiegészítők többsége gyakran a vitaminok és ásványi anyagok szükséges napi bevitelének több mint 100 százalékát tartalmazzák, ami ez veszélyes lehet.

Az olyan zsírban oldódó dolgok, mint az A-vitamin és a K-vitamin, nagyon veszélyesek lehetnek és hosszú távon májelégtelenséghez, csontproblémákhoz, sőt vérzési rendellenességekhez vezethetnek

– tette hozzá az orvos, illetve azt javasolta, hogy a kapszulák helyett inkább szedjünk az igényeinkhez illő, speciális étrend-kiegészítőket, emellett pedig hangsúlyozta a kiegyensúlyozott táplálkozás fontosságát.

Az alábbi videóban konkrét egészségügyi problémákra szánt étrend-kiegészítőket ismerhetsz meg: