Letartóztatták a családfőt – anya és lánya vitték tovább a kábítószer-bizniszt

Egy bácsalmási anyát és lányát vette őrizetbe a rendőrség, miután a család kábítószer-kereskedelemmel foglalkozott.
A 42 éves nőt és 23 éves lányát tavaly szeptemberben fogták el Bácsalmási otthonukban. Házkutatás során a hatóságok 182 gramm fehér port, valamint több mobiltelefont is találtak, amelyeket lefoglaltak.
A két nő február óta árulta a kristályt helyi lakosoknak, miután a családfőt korábban ugyanezért a bűncselekményért őrizetbe vették.
Az anya és lánya ellen kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás, és az őrizetbe vételüket követően letartóztatásukat kezdeményezték - írja a rendőrség.
