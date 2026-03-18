Letartóztatták a családfőt – anya és lánya vitték tovább a kábítószer-bizniszt

Egy bácsalmási anyát és lányát vette őrizetbe a rendőrség, miután a család kábítószer-kereskedelemmel foglalkozott.

Anya és lányát tartóztatták le kábítószer-kereskedelem miatt (fotó: rendőrség)

Otthonukból árulták a kábítószert

A 42 éves nőt és 23 éves lányát tavaly szeptemberben fogták el Bácsalmási otthonukban. Házkutatás során a hatóságok 182 gramm fehér port, valamint több mobiltelefont is találtak, amelyeket lefoglaltak.

A két nő február óta árulta a kristályt helyi lakosoknak, miután a családfőt korábban ugyanezért a bűncselekményért őrizetbe vették.

Az anya és lánya ellen kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás, és az őrizetbe vételüket követően letartóztatásukat kezdeményezték - írja a rendőrség.