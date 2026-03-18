Letartóztatták a családfőt – anya és lánya vitték tovább a kábítószer-bizniszt

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 11:55
Otthonukban csapott le rájuk a rendőrség. A kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított család minden tagját őrizetbe vették.
Egy bácsalmási anyát és lányát vette őrizetbe a rendőrség, miután a család kábítószer-kereskedelemmel foglalkozott. 

Anya és lányát tartóztatták le kábítószer-kereskedelem miatt
Anya és lányát tartóztatták le kábítószer-kereskedelem miatt (fotó: rendőrség)

Otthonukból árulták a kábítószert

A 42 éves nőt és 23 éves lányát tavaly szeptemberben fogták el Bácsalmási otthonukban. Házkutatás során a hatóságok 182 gramm fehér port, valamint több mobiltelefont is találtak, amelyeket lefoglaltak.

A két nő február óta árulta a kristályt helyi lakosoknak, miután a családfőt korábban ugyanezért a bűncselekményért őrizetbe vették.

Az anya és lánya ellen kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás, és az őrizetbe vételüket követően letartóztatásukat kezdeményezték - írja a rendőrség.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu