Szoknyát és magassarkú szandált viselő csinos nő.

Nem mindegy, mit hogyan és mivel viselsz – Így találd meg a tökéletes cipőt a kedvenc szoknyádhoz

divat
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 08:15
bőrszoknyafarmerszoknyaszoknya
Ahogy a hőmérő higanyszála egyre feljebb kúszik, végre előkerülhetnek azok a divatos darabok, amiket a hidegebb hónapokban elástál a szekrényed mélyére. Kíváncsi vagy, hogy milyen cipő passzol az egyes szoknyatípusokhoz? Akkor mutatjuk a legjobb összeállításokat!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A tavasz egyet jelent azzal, hogy végre előveheted a lengébb darabjaidat, és önfeledten élvezheted a meleg napsugarakat. Azonban, ha divatosan szeretnél utcára lépni, érdemes tudnod, hogy milyen cipő illik a különböző szoknyatípusokhoz. 

Divatos ruhát viselő nő, akin szoknya és tornacipő van.
Mutatjuk, milyen cipő passzol a kedvenc szoknyatípusodhoz!
Fotó: GettyImages
  • A szoknya egy olyan alapdarab, ami szinte minden nő gardróbjában ott lapul.
  • Ezeket a stílustrükköket a kedvenc szoknyádnál is alkalmazhatod.
  • Ha igazán divatos szeretnél lenni, akkor az alábbiak a legjobb szoknya-cipő párosítások.

Ezek a legjobb szoknya-cipő párosítások, amikkel nem lőhetsz mellé

A szoknya egy olyan alapdarab, ami egyetlen stílusos nő ruhatárából sem hiányozhat, hiszen bármilyen stílust is képviselsz – a csendes eleganciától kezdve egészen a vagányig –, biztosan van egy kedvenced, ami alig várja, hogy újra elővedd. Ezért ha szeretnéd magabiztosan viselni a tavaszi szettedet, de nem tudod, mi a legjobb szoknya-cipő párosítás, akkor lesd meg az alábbi összeállításokat, és élvezd a reflektorfényt.

Virágos midiszoknya

Ha tavasz, akkor virágok minden mennyiségben! Az ilyen mintájú darabok igazán bájossá varázsolják a megjelenésedet, amihez elég egy semleges színű felsőt és cipőt felkapnod. Egy virágos midiszoknya tökéletesen mutat magassarkú szandállal, balerina cipővel, papuccsal, sőt még egy elegánsabb sportcipővel is. Így nemcsak harmonikus lesz a szetted, hanem a szoknya is megmarad a figyelem középpontjában.

Farmer midiszoknya

Vannak olyan nők, akik a vagányabb stílusért rajonganak, ezért az ő ruhatárukban biztosan található farmerszoknya. Bár ez a darab a hidegebb időjárásban is megállja a helyét, sokoldalúságának köszönhetően magassarkúval, hegyes orrú, lapostalpú cipővel, térdig érő csizmával és pántos, lapostalpú szandállal is párosíthatod.

Rakott midiszoknya

A rakott szoknyát is sokan szeretik, hiszen elegáns, és egy csipetnyi lendületet lop a szettbe. Sőt, van valami hihetetlenül bájos a magas derekú, bő midiszoknyákban, amelyek egy balerina cipővel párosítva elképesztően nőiessé és elegánssá varázsolják a megjelenésedet. Ha pedig kicsit modernebb összeállításra vágysz, akkor ne egy klasszikus balerinacipő mellett tedd le a voksodat, hanem válassz egy többpántos vagy fémes hatású darabot.

Buborék szoknya

Az utóbbi időben hatalmas népszerűségnek örvendenek a buborék szoknyák, amelyek terjedelmes szabása egyszerre játékos, kacér és elegáns. Ha szeretnéd, hogy ez a szoknya legyen a szetted középpontjában, akkor egy visszafogottabb lábbelit válassz hozzá. Egy térdig érő csizmával vagy egy balerinacipővel például nyert ügyed lesz.

Bőrszoknya

A bőrszoknya egy örök klasszikus, ami sosem megy ki a divatból. Ezért, ha neked is lapul egy a szekrényed, mélyén, halászd elő, mert amellett, hogy rendkívül divatos, hatalmas magabiztosságot kölcsönöz neked. Kapj fel hozzá egy bokapántos szandált vagy egy magassarkút, és arasd le a babérokat.

Az alábbi videó sokat segíthet a testalkatodhoz illő szoknya megtalálásában:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
