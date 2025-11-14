Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
A szoknyafazon, ami 50 felett áll a legjobban – Mutatjuk hogyan viseld

divat
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 13:45
50 felettszoknya
A kor előrehaladtával sok nő vált elegánsabb stílusra, azonban néha nehéz megtalálni azokat a darabokat, amik igazán jól állnak. Ezért most olyan szoknyafazonokat hoztunk, amik 50 felett is elképesztően mutatnak. Te melyiket választod?
Kelle Fanni
Kelle Fanni

Odavagy a szoknyákért esetleg egy különleges alkalomra keresed a tökéletes darabot, de nem tudod, melyiket válaszd? Akkor maradj velünk, ugyanis segítünk neked abban, hogy megtaláld a hozzád legjobban passzoló összeállítást. Akár az igazán elegáns stílus híve vagy, akár a lazább megjelenésért rajongsz, az alábbi fazonok között biztosan megtalálod a kedvencedet.

Szoknyatrendeket követő divatos középkorú nő
Az olyan szoknyafazonok, mint farmer, kockás vagy virágos midi, tökéletesen fognak állni.
Fotó: Anna Zhukkova / Shutterstock 

Ezek a szoknyafazonok 50 felett mutatnak csak igazán jól

Manapság a szoknyák a könnyed magabiztosság jelképei, amelyek annyira sokoldalúak, hogy bátran felveheted őket a munkába, de egy elegánsabb eseményre is. A következő darabok pedig tökéletes balanszot képeznek a klasszikus és a modern stílus között, miközben ideálisak a hidegebb évszakokban is. Lássuk, melyek ezek!

  • Fekete rakott midi szoknya, ami egyszerre laza és nőies

A fekete, az örök klasszikus, amivel szinte sosem lőhetsz mellé, ez pedig a szoknyákra is érvényes. Ha könnyed hatást szeretnél kelteni, válassz rakott midi szoknyát, ami mindamellett, hogy nőies és elegáns, elképesztően kényelmes. Kombináld garbóval vagy kasmír pulóverrel és válassz hozzá hosszú szárú csizmát.

  • Farmer midi szoknya, ami új verzióban hódít

Ismét hódítanak a farmer szoknyák, ezúttal viszont teljesen új változatban, hiszen a nagy hasítékokkal vannak megáldva, ami lehetővé teszi, hogy szabadabban mozoghass. Ezek a darabok sokkal lazábbak, mint a rakott szoknya, ugyanakkor rendkívül jól állnak az 50 feletti nőknek. Válassz hozzá széles övet, amely idén szintén reflektorfénybe került és lépj magabiztosan az utcára!

  • Velúr ceruzaszoknya, ami ötvözi a kifinomultságot a modern kényelemmel

Ha 2025, akkor velúr minden mennyiségben! Ebből az anyagból azonban nemcsak a táskák, a kabátok vagy csizmák mutatnak jól, hanem a szoknyák is, amelyek kellő rugalmasságot biztosítanak a mindennapokban, miközben a kifinomultságot a modern kényelemmel ötvözik. Viseld őket garbóval vagy inggel és egy hozzá passzoló csizmával.

  • Kockás midi szoknya, ami nosztalgikus hangulatba hoz

Egy kis nosztalgiára vágysz? Akkor kapj fel egy kockás midi szoknyát és a hatás biztosan nem marad el! Neked is az iskolás évek jutnak eszedbe róla? Párosítsd elegáns csizmával és egy kötött pulóverrel, ha pedig még elegánsabb megjelenésre vágysz, akkor mondj igent a blúzra.

Az alábbi videóban további öltözködési tippeket találhatsz:

