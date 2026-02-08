Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Stílusos ingruhát viselő középkorú nő.

Felszaladt pár kiló télen? Ezek a tavaszi darabok 50 felett is visszaadják a homokóra alakot

divat
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 14:45
ruha50 felett
Ha idén egy igazán sokoldalú, nőies ruhadarabot keresel, ami tavaszi hangulatba hoz, akkor jó helyen jársz. Cikkünkben ugyanis olyan ingruhákat mutatunk be, amelyek 50 felett is elképesztően jól állnak, és vonzó alakot varázsolnak neked.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

„Alakformáló”, kényelmes, rétegezhető és még fiatalít is. Ha a tavasz közeledtével egy kicsit fel szeretnéd frissíteni a ruhatáradat, akkor szerezz be egy sokoldalú ingruhát. Akár az elegáns stílust részesíted előnyben, akár a sportosabb megjelenés híve vagy, egy ilyen darabbal 50 felett is nyert ügyed lesz.

Divatos ingruhát viselő 50 feletti nő.
Olyan ingruhákat mutatunk be, amelyek 50 felett is elképesztően jól állnak.
Fotó: Shutterstock 
  • Ezek az ingruhák nagyon jól állnak az 50 feletti korosztálynak.
  • A nőies darabok amellett, hogy stílusosak, csinos alakot varázsolnak neked.
  • Számtalan stílus közül válogathatsz, biztosan megtalálod a kedvencedet.

Ingruha 50 felett: stílusos darab, ami nem hiányozhat egy divatos nő gardróbjából  

Gondoltad volna, hogy egy ingruha fiatalító hatással bírhat és lehengerlő megjelenést kölcsönözhet neked? Az öves darabok ugyanis mesés homokóraalakot varázsolnak, miközben a kritikus részeket takarják. Emellett nagyon csinosak és rendkívül komfortosak, ezért az elegancia nem megy a kényelem rovására. Sőt, jól rétegezhetőek, így a hidegebb időben is tökéletesen megállják a helyüket. Sokoldalúsága miatt ezért 5 olyan ingruhát hoztunk neked, amikre nem kell vagyonokat költened, és még 50 felett is elképesztően állnak.

Bézs színű ingruha

Ez az ingruha tökéletes a hűvösebb tavaszi napokra, ami letisztult színének és klasszikus galléros nyakrészének köszönhetően elképesztően elegáns megjelenést kölcsönöz neked. Emellett hosszú szabása lehetővé teszi, hogy eltakard a lábaidat, miközben szépen hangsúlyozza a derekadat és homokóra alakot varázsol neked.

Mohito Midi ingruha
Mohito Midi ingruha – 9595 Forint
Fotó: mohito.com

Midi ingruha derékövvel

Bár ez az ingruha már egy kicsit lengébb, mint az előző, nagyszerűen kombinálható bőr- és farmerdzsekivel is. Emellett a függőleges csíkozásának köszönhetően optikailag slankít, miközben az öv szépen kiemeli a derekadat.

Sinsay Midi ingruha derékövvel
Sinsay Midi ingruha derékövvel – 4295 Forint
Fotó: sinsay.com

Fekete csipkés ingruha

Ha tavasszal is szeretsz feketét viselni, vagy egyszerűen csak egy letisztult, nőies, enyhén szexi darab mellett tennéd le a voksodat, akkor ez a darab számodra tökéletes választás lesz. A csipke ugyanis visz egy kis csavart a megjelenésedbe, a ruha mégsem túl kihívó.

Bonprix Midi inguha csipke betéttel
Bonprix Midi ruha csipke betéttel – 9999 Forint
Fotó: bonprix.hu

Farmer ingruha

Rajongsz a farmerért, de nem tudod, hogyan hordhatnád stílusosan? Akkor most egy olyan ingruhát mutatunk neked, amit még 50 felett is bátran felvehetsz. Megkötős övének és bővülő szoknyarészének köszönhetően pedig mindenki a fogyásod titkát kérdezi majd.

H&M Farmer ingruha
H&M Farmer ingruha – 13.995 Forint
Fotó: hm.com

Színes, csíkos ingruha

Ha nem rettensz meg a színektől, és szereted a csíkos mintájú darabokat is, válaszd ezt a légies, egyben bohém ingruhát. 50 felett is viselhetsz merészebb árnyalatokat, amelyek üdeséget és fiatalságot kölcsönöznek a megjelenésednek.

ORSAY Piros-narancssárga női csíkos ingruha
ORSAY Piros-narancssárga női csíkos ingruha – 7870 Forint
Fotó: orsay.hu

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Ha tetszett a fenti ingruha összeállításunk, további stílusos divattippekért nézd meg az alábbi videót is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
