Felszaladt pár kiló télen? Ezek a tavaszi darabok 50 felett is visszaadják a homokóra alakot

„Alakformáló”, kényelmes, rétegezhető és még fiatalít is. Ha a tavasz közeledtével egy kicsit fel szeretnéd frissíteni a ruhatáradat, akkor szerezz be egy sokoldalú ingruhát. Akár az elegáns stílust részesíted előnyben, akár a sportosabb megjelenés híve vagy, egy ilyen darabbal 50 felett is nyert ügyed lesz.

Olyan ingruhákat mutatunk be, amelyek 50 felett is elképesztően jól állnak.

Fotó: Shutterstock

Ezek az ingruhák nagyon jól állnak az 50 feletti korosztálynak.

A nőies darabok amellett, hogy stílusosak, csinos alakot varázsolnak neked.

Számtalan stílus közül válogathatsz, biztosan megtalálod a kedvencedet.

Ingruha 50 felett: stílusos darab, ami nem hiányozhat egy divatos nő gardróbjából

Gondoltad volna, hogy egy ingruha fiatalító hatással bírhat és lehengerlő megjelenést kölcsönözhet neked? Az öves darabok ugyanis mesés homokóraalakot varázsolnak, miközben a kritikus részeket takarják. Emellett nagyon csinosak és rendkívül komfortosak, ezért az elegancia nem megy a kényelem rovására. Sőt, jól rétegezhetőek, így a hidegebb időben is tökéletesen megállják a helyüket. Sokoldalúsága miatt ezért 5 olyan ingruhát hoztunk neked, amikre nem kell vagyonokat költened, és még 50 felett is elképesztően állnak.

Bézs színű ingruha

Ez az ingruha tökéletes a hűvösebb tavaszi napokra, ami letisztult színének és klasszikus galléros nyakrészének köszönhetően elképesztően elegáns megjelenést kölcsönöz neked. Emellett hosszú szabása lehetővé teszi, hogy eltakard a lábaidat, miközben szépen hangsúlyozza a derekadat és homokóra alakot varázsol neked.

Mohito Midi ingruha – 9595 Forint

Fotó: mohito.com

Midi ingruha derékövvel

Bár ez az ingruha már egy kicsit lengébb, mint az előző, nagyszerűen kombinálható bőr- és farmerdzsekivel is. Emellett a függőleges csíkozásának köszönhetően optikailag slankít, miközben az öv szépen kiemeli a derekadat.

Sinsay Midi ingruha derékövvel – 4295 Forint

Fotó: sinsay.com

Fekete csipkés ingruha

Ha tavasszal is szeretsz feketét viselni, vagy egyszerűen csak egy letisztult, nőies, enyhén szexi darab mellett tennéd le a voksodat, akkor ez a darab számodra tökéletes választás lesz. A csipke ugyanis visz egy kis csavart a megjelenésedbe, a ruha mégsem túl kihívó.

Bonprix Midi ruha csipke betéttel – 9999 Forint

Fotó: bonprix.hu

Farmer ingruha

Rajongsz a farmerért, de nem tudod, hogyan hordhatnád stílusosan? Akkor most egy olyan ingruhát mutatunk neked, amit még 50 felett is bátran felvehetsz. Megkötős övének és bővülő szoknyarészének köszönhetően pedig mindenki a fogyásod titkát kérdezi majd.