A szoknya, ami bomba alakot varázsol neked: mégis sokan elrontják, köztük te is

A tökéletes szoknya nemcsak stílusos, de optikailag is formálja az alakot, kihangsúlyozza az előnyös részeket, míg elrejti, amit inkább takarnánk. De vajon melyik fazon illik hozzád? Most eláruljuk, mit rontanak el a legtöbben és hogyan vegyél fel olyat, ami bomba alakot varázsol neked és kihangsúlyozza az adottságaidat!

Így választhatsz okosan az óriási szoknyakínálatból!

Fotó: Carrastock / Shutterstock

Ez a szoknya tuti választás lesz – Mindenki megfordul majd utánad

A különböző testalkatokon más és más szoknyák állnak jól, ezért nézd meg magad a tükörben és egy olyan darab mellett tedd le a voksodat, ami mindenféle erőlködés nélkül kiemeli a szépségedet.

Válaszd ki a szoknya típusát az alkatod szerint:

Homokóra alkat

Ha homokóra testalkat egyet jelent a keskenyebb derékkal, valamint szélesebb mell- és csípőbőséggel, ami nagyjából azonos szélességű. A kiegyensúlyozott, szimmetrikus forma, amiért sokan ölnének, gyakran adja a ruhaméretek szabványát. Az alkat lehetővé teszi, hogy szinte bármilyen stílust magadra ölts. Az A-vonalú szoknyák vagy a ceruzaszoknyák is előnyösek lehetnek, de figyelj arra, hogy kerüld a derékban túl szűk darabokat, mivel optikailag rontják tested arányait.

Körte vagy háromszög alkat

Erre a testalkatra a kisebb mellbőség és szélesebb csípő a jellemző, a derék pedig keskeny és határozott. Mivel a test alsóbb része a domináns, – főként a fenék és a combok – az arányok kiegyensúlyozásának érdekében a felsőtestet kell optikailag növelni. Például az A-vonalú vagy lazáb szabású szoknyák tökéletes választások, azonban érdemes kerülni a csípő körül túl szűk fazonokat, amik a test alsó felét mutatják nagyobbnak.

Bár a boltokban csábító a szoknyakínálat, könnyű elveszni a fazonok, hosszok és minták tengerében.

Fotó: Anna Zhuk / Shutterstock

Alma vagy ovális alkat

Az alma testalkat azt jelenti, hogy a középső rész teltebb, ami test legszélesebb része, a mellkas és a csípő pedig ehhez képest keskeny, valamint a mell általában átlagos méretű, illetve a mell és fenék lapos. Olyan szoknya mellett érdemes letenned a voksosdat, amelyek optikailag nyújtják a lábakat. Esetedben az A-vonalú szoknyák, a ceruzaszoknyák, valamint a magas derekú darabok is ideálisak, mivel elveszik a hangsúlyt a középső részről. Kerüld a fodros fazonokat, amelyek növelhetik a középső rész volumenét.

Téglalap alkat

Erre a testalkatra a kis mellbőség és az azonos szélességű csípő a jellemző, ezért problémát okozhat a megfelelően illeszkedő darabok megtalálása. Ebben az esetben olyan szoknyát kell választanod, ami szépen íveli a formád. A fodros szoknyák például lenyűgöző megjelenést kölcsönözhetnek neked, de az A-vonalú darabokkal sem lőhetsz mellé.

Fordított háromszög alkat

Ilyen testalkatnál a vállak és a mellkas dominál, míg az alsótest, köztük a derék is, jellemzően kisebb. Annak érdekében, hogy ellensúlyozni tudd a felsőtested, olyan szoknyát érdemes választanod, ami nyújtja a lábadat. Az A-vonalú és ceruzaszoknyák, valamint a magas derekú darabok mind képesek ellensúlyozni a felsőtest dominanciáját. A testhezálló és áramvonalas szabásokkal biztos sikered lesz.