Stílusos 50 feletti nő farmerban és blúzban.

Tavaszi felsők 50 felett – Ezekkel a darabokkal kombináld a kedvenc régi farmeredet

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 09:20
Van egy kedvenc kék farmered, ami minden tavasszal előkerül a szekrény mélyéről? Akkor maradj velünk, ugyanis mutatjuk azokat a felsőket, amelyek nagyon jól passzolnak ehhez a darabhoz, és még 50 felett is jól állnak!
Kelle Fanni
Legyünk őszinték, a farmernadrágos szett ereje a felsőben rejlik, így ennek a ruhadarabnak a kiválasztása kulcsfontosságú. Cikkünkben ezért összegyűjtöttük a legjobb opciókat, amivel még a kedvenc, régi farmeredet is új szintre emelheted. Legyél stílusos 50 felett is!

Stílusos 50 feletti nő sétál az utcán.
Ezek a szettek még 50 felett is nagyon jól állnak!
Fotó: Anna Zhukkova /  Shutterstock 
  • Ezekkel a darabokkal egy kis tavaszt csempészhetsz a szettedbe.
  • Fiatalító hatásuknak köszönhetően még éveket is letagadhatsz velük.
  • Akár az elegáns, akár a lazább stílus híve vagy, ezek a felsők megállják a helyüket.

Ezzel a felsővel párosítsd a farmert 50 felett, hogy divatosan lépj utcára!

A tavaszias megjelenés érdekében olyan felsők kerültek fel a listára, amelyek igazán hangulatba hoznak, miközben frissességet és fiatalos lendületet csempésznek a megjelenésedbe. Ha pedig egész eddig azon agyaltál, hogy mivel párosítsd a régi farmeredet, akkor az alábbi ötletekben biztosan nem fogsz csalódni.

Virágmintás, V-nyakú blúz

Ha tavasz, akkor virágok minden mennyiségben. Sőt, 50 felett sem kell lemondanod erről a játékos mintáról, hiszen frissességet visz a szettedbe. Ezt a laza összeállítást pedig szinte bárhol és bármilyen stílusban viselheted. Magassarkút is felkaphatsz hozzá, de egy tornacipővel is nyert ügyed lesz. Hidegebb időben válassz egy hozzá színben passzoló kardigánt és rétegezd az öltözeted.

Virágmintás horgolt blúz

Ez a darab új textúrát és különleges részletet csempész az öltözetedbe. Ha laza, de egyben elegáns hatást szeretnél elérni, akkor ez egy tökéletes választás. Dönthetsz egyszínű vagy színes változat mellett is, a lényeg, hogy a stílusodat tükrözze.

Egyszínű, puffos ujjú blúz

Ki nem állhatod a virágmintás ruhákat? Akkor tedd le a voksodat egy egyszínű darab mellett, amit bátran feldobhatsz hasonló árnyalatú kiegészítőkkel vagy akár egy merész színű táskával is. A puffos ujjú blúz nőies, lenge fazonjának köszönhetően tökéletes tavaszi megjelenést kölcsönöz neked anélkül, hogy alkalmazná a virágmintát. A felsőt pedig az unokád óvodai ballagásától kezdve szinte bárhol viselheted.

Fodros ujjú, V-nyakú felső

Amint melegebbre fordul az idő, jöhetnek a fodros ujjú felsők, amelyek egy csipetnyi nőiességet és lendületet csempésznek a szettedbe. Ráadásul egy-egy jól megválasztott darab még az integetőhájat és a hónalj alatti gyűrődéseket is el tudja takarni.  

Denevérszárnyas ujjú blúz

Ha odavagy a légies megjelenésért, egy denevérszárnyas ujjú blúzzal nem lőhetsz mellé, a szabása ugyanis elegáns esést kölcsönöz a felsőnek, emellett pedig számtalan színben és mintában létezik, ezért biztosan megtalálod a kedvencedet.

Az alábbi videóból elleshetsz néhány egyszerű trükköt, melyek segíthetnek akár 10 évvel fiatalabbnak tűnni:

Ezek az 50 feletti nőknek szóló divatcikkek is érdekelhetnek: 

 

