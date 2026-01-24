Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Timót névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Stílusos és karcsúsító tippek a hétköznapokra – 10 kilót is letagadhatsz, ha beveted őket

Stílusos és karcsúsító tippek a hétköznapokra – 10 kilót is letagadhatsz, ha beveted őket

trend
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 16:15
Fanny Magazindivatstílus
Te is felszedtél néhány kilót az ünnepek alatt, és most szeretnél kicsit vékonyabbnak tűnni? Szerencsére több egyszerű és nagyon szuper praktika létezik az öltözködésben, melyek segítségével a legelőnyösebb, legnőiesebb megjelenést érheted el. Ebben a karcsúsító tippek is könnyedén segíthetnek!
Bors
A szerző cikkei

A hosszúra nyúlt téli reggeleken és rohanós hétköznapokon a karcsúsító tippek aranyat érnek. Amikor reggel felébredsz, lefőzöd az első kávét, majd kinyitod a ruhásszekrényed, mindig ugyanazt a nadrágot, blúzt vagy pulóvert veszed elő belőle? A válasz talán igen. Nincs is ezzel semmi baj, hisz mindenkinek vannak olyan ruhadarabjai, amelyeket jó újra és újra elővenni, főleg ha több darabbal is kombinálható.

Karcsúsító tippeket alkalmazó nő egy kék kabátban.
Ezeket a karcsúsító tippeket vesd be, ha optikalilag vékonyabbnak akarsz látszani.
Fotó: Cozy Home /  Shutterstock 
  • Fazonok, stílusok, anyagok, amelyek optikailag nyújtják az alakot.
  • Színek és minták, amik valóban karcsúsítanak.
  • Íme néhány apró stílustrükk, amellyel nagy hatást érsz el.

Karcsúsító tippek a mindennapokban: így csalj le néhány centit!

Ha viszont kicsit szorosabb lett a kedvenc nadrágod, vagy jobban rád cuppan a ruha, ideje olyan textúrákat, színeket és mintákat is előtérbe helyezni, amelyek optikailag megnyújtják az alakod. A Fanny magazin ezúttal összeszedte a legjobb karcsúsító tippeket, melyek révén akár 5-10 kilót is letagadhatsz – fogyókúra nélkül. A jó hír, hogy nem kell lecserélned a teljes ruhatáradat, és végképp nem kell az új trendek után rohannod. Elég, ha tudatosabban nyúlsz a meglévő darabokhoz.

Pompás printek

Csak bátran a különleges mintákkal! Például a geometrikus nyomatok azt a hatást keltik, mintha jó néhány kilóval vékonyabbak lennénk, mert ügyesen terelik a figyelmet.

Tipp: Egy megkötős blézer tökéletes, mert vékonyabbnak mutatja a derekat.

Tipp: A kontrasztos, erőteljes árnyalatok optikailag kacsúbbnak mutatnak.

Tipp: A hosszú ruhákhoz, szoknyákhoz jól illenek a lapos talpú lábbelik.

Karcsúsító ruhák:

Mintás ruha, Parfois

Karcsúsító tippek: mintás ruha Parfois, 13 995 Ft
Mintás ruha, Ára- 13.995 Ft
Fotó: Parfois

Megkötős blézer, Mango

Karcsúsító tippek: megkötős blézer.
Megkötős blézer, Ára: 25.995 Ft
Fotó: Mango

Gyöngyös nyaklánc, W.Kruk

Karcsúsító tippek: gyöngyös nyaklánc.
Gyöngyös nyaklánc, Ára: 7.000 Ft
Fotó: W.Kruk

Fűzős bakancs Primark, 8000 Ft

Karcsúsító tippek: fűzős bakancs.
Fűzős bakancs, Ára: 8.000 Ft
Fotó: Primark

Táska, Orsay

Karcsúsító tippek: piros táska.
Táska, Ára: 12.995 Ft
Fotó: Orsay

Tónusban tartva

Jó ötlet ugyanolyan blézert vagy dzsekit választani, mint amilyen a szoknya vagy a nadrág, és ezeket kombináljuk egy kontrasztos árnyalatú, lehetőleg sötét felsővel.

Tipp: Az aszimmetrikus felsőrészek nemcsak szexisek, de slankítanak is.

Tipp: A ceruzaszoknyák kiemelik a derekat, így karcsúbbnak tűnünk.

Tipp: Bátran viseljünk hosszú szárú csizmákat, amik a lábakra terelik a figyelmet.

Karcsúsító termékek:

Félvállas pulóver, House Brand

Karcsúsító tippek: félvállas pulóver.
Félvállas pulóver, Ára: 5.595 Ft
Fotó: House Brand

Ceruzaszoknya, Reserved

Karcsúsító tippek: babakék ceruzaszoknya.
Ceruzaszoknya, Ára: 13.995 Ft
Fotó: Reserved

Műbőrdzseki, Reserved

Karcsúsító tippek: babakék műbőrdzseki.
Műbőrdzseki, Ára: 22.995 Ft
Fotó: Reserved

Mintás táska, Medicine

Karcsúsító tippek: mintás táska.
Mintás táska Medicine, Ára: 11.990 Ft
Fotó: answear.hu

Gyűrűk szettben, Primark

Karcsúsító tippek: gyűrűk szettben.
Gyűrűk szettben, Ára. 1.700 Ft
Fotó: Primark 

Hosszú szárú csizma, Deichmann

Karcsúsító tippek: hosszú szárú csizma.
Hosszú szárú csizma, Ára: 17.990 Ft
Fotó: Deichmann

Micsoda harmónia!

A teltebb alkatú hölgyeknek sem kell félni a bővülő szárú nadrágoktól. De érdemes szűk felsővel viselni, hogy ellensúlyozzuk a lenti szélesebb részt.

Tipp: A szűk felsőre kerülhet egy rövidített, de bővebb ujjú felső, mert harmóniát teremt.

Tipp: Egy magas sarkú bakancs kicsit emel rajtunk, így érdemes bevetni.

Tipp: Nem kell tartani a kicsit nagyobb, feltűnőbb ékszerektől sem.

Termékek:

Szűk garbó,Reserved

Karcsúsító tippek: szűk garbó.
Szűk garbó, ára: 6.995 Ft
Fotó: Reserved

Gombos felső, Zara

Karcsúsító tippek: gombos felső.
Gombos felső, Ára: 12.995 Ft
Fotó: Zara

Bő szárú farmer, Zara

Karcsúsító tippek: bő szárú farmer.
Bő szárú farmer, Ára:  20.995 Ft
Fotó: Zara

Táska díszekkel, Mohito

Karcsúsító tippek: táska díszekkel.
Táska díszekkel, Ára: 16.995 Ft
Fotó: Mohito

Bokacsizma, DeeZee

Karcsúsító tippek: bokacsizma.
Bokacsizma DeeZee, Ára: 17.995 Ft
Fotó: CCC

Csupasz praktika

Hódítanak a vállat szabadon hagyó megoldások, ugyanis a kivillanó bőrfelület miatt a felsőtestre terelődik a figyelem.

Tipp: Egy hosszú, lógós fülbevaló keskenyebbnek mutatja az arcot is.

Tipp: Kabátból válasszunk dupla gombolásút, és lehetőleg öves verziót, mert remekül karcsúsít.

Tipp: A hegyes orrú lábbelik megnyújtják az alakot.

Karcsúsító alapdarabok:
Váll nélküli ruha, H&M

Karcsúsító tippek: váll nélküli ruha.
Váll nélküli ruha, Ára: 6.295 Ft
Fotó: H&M

Kabát, Orsay

Karcsúsító tippek: kabát.
Kabát, Ára: 23.750 Ft
Fotó: Orsay

Kistáska, H&M

Karcsúsító tippek: kistáska.
Kistáska, Ára: 6.995 Ft
Fotó: H&M

Lógós fülbevaló, W.Kruk

Karcsúsító tippek: lógós fülbevaló.
Lógós fülbevaló, Ára: 15.500 Ft
Fotó: W.Kruk

Buggyos csizma, Nine West

Karcsúsító tippek: buggyos csizma.
Buggyos csizma Nine West, Ára:  21.745 Ft
Fotó: CCC

Játékos szabások

Egy szűk nadrág varrással remekül slankít, de ilyenkor a felső részt hangsúlyozzuk, és ne féljünk a rétegezéstől sem. Például egy szűk felsőre jöhet egy lazább felső pluszban.

Tipp: Az átlapolós kardigánok, blézerek és ruhák a teltek legjobb barátai.

Tipp: A nagyméretű táskák kiváló figyelemelterelők.

Tipp: Válasszunk izgalmas anyagokat, például csipkét.

Karcsúsító termékek:

Csipke body, Bonprix

Karcsúsító tippek: csipke body.
Csipke body, Ára: 9.799 Ft
Fotó: Bonprix

Csipkeszegélyes póló, Zara

Karcsúsító tippek: csipkeszegélyes póló.
Csipkeszegélyes póló, Ára: 9.995 Ft
Fotó: Zara

Átlapolós blézer, H&M

Karcsúsító tippek: átlapolós blézer.
Átlapolós blézer, Ára: 17.995 Ft
Fotó: H&M

Szűk nadrág, H&M

Karcsúsító tippek: szűk nadrág.
Szűk nadrág H&M, 8995 Ft
Fotó: H&M

Nagyméretű táska, New Yorker

Karcsúsító tippek: nagyméretű táska.
Nagyméretű táska, Ára: 8.290 Ft
Fotó: New Yorker

Bokacsizma, Deichmann

Karcsúsító tippek: bokacsizma.
Bokacsizma, Ára: 15.990 Ft
Fotó: Deichmann

Üzletlista: answear.hu; bonprix.hu; ccc.eu/hu; deichmann.hu; hm.com; housebrand.com/hu; mohito.com/hu; newyorker.de/hu; orsay.hu; parfois.com; primark.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com; wkruk.hu; zara.com.
Összeállította: Schreiter Lilla.

További karcsúsító tippekért nézd meg az alábbi videót:

Ezek a divattal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu