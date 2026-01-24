Stílusos és karcsúsító tippek a hétköznapokra – 10 kilót is letagadhatsz, ha beveted őket

A hosszúra nyúlt téli reggeleken és rohanós hétköznapokon a karcsúsító tippek aranyat érnek. Amikor reggel felébredsz, lefőzöd az első kávét, majd kinyitod a ruhásszekrényed, mindig ugyanazt a nadrágot, blúzt vagy pulóvert veszed elő belőle? A válasz talán igen. Nincs is ezzel semmi baj, hisz mindenkinek vannak olyan ruhadarabjai, amelyeket jó újra és újra elővenni, főleg ha több darabbal is kombinálható.
Ha viszont kicsit szorosabb lett a kedvenc nadrágod, vagy jobban rád cuppan a ruha, ideje olyan textúrákat, színeket és mintákat is előtérbe helyezni, amelyek optikailag megnyújtják az alakod. A Fanny magazin ezúttal összeszedte a legjobb karcsúsító tippeket, melyek révén akár 5-10 kilót is letagadhatsz – fogyókúra nélkül. A jó hír, hogy nem kell lecserélned a teljes ruhatáradat, és végképp nem kell az új trendek után rohannod. Elég, ha tudatosabban nyúlsz a meglévő darabokhoz.
Csak bátran a különleges mintákkal! Például a geometrikus nyomatok azt a hatást keltik, mintha jó néhány kilóval vékonyabbak lennénk, mert ügyesen terelik a figyelmet.
Tipp: Egy megkötős blézer tökéletes, mert vékonyabbnak mutatja a derekat.
Tipp: A kontrasztos, erőteljes árnyalatok optikailag kacsúbbnak mutatnak.
Tipp: A hosszú ruhákhoz, szoknyákhoz jól illenek a lapos talpú lábbelik.
Mintás ruha, Parfois
Megkötős blézer, Mango
Gyöngyös nyaklánc, W.Kruk
Fűzős bakancs Primark, 8000 Ft
Táska, Orsay
Jó ötlet ugyanolyan blézert vagy dzsekit választani, mint amilyen a szoknya vagy a nadrág, és ezeket kombináljuk egy kontrasztos árnyalatú, lehetőleg sötét felsővel.
Tipp: Az aszimmetrikus felsőrészek nemcsak szexisek, de slankítanak is.
Tipp: A ceruzaszoknyák kiemelik a derekat, így karcsúbbnak tűnünk.
Tipp: Bátran viseljünk hosszú szárú csizmákat, amik a lábakra terelik a figyelmet.
Félvállas pulóver, House Brand
Ceruzaszoknya, Reserved
Műbőrdzseki, Reserved
Mintás táska, Medicine
Gyűrűk szettben, Primark
Hosszú szárú csizma, Deichmann
A teltebb alkatú hölgyeknek sem kell félni a bővülő szárú nadrágoktól. De érdemes szűk felsővel viselni, hogy ellensúlyozzuk a lenti szélesebb részt.
Tipp: A szűk felsőre kerülhet egy rövidített, de bővebb ujjú felső, mert harmóniát teremt.
Tipp: Egy magas sarkú bakancs kicsit emel rajtunk, így érdemes bevetni.
Tipp: Nem kell tartani a kicsit nagyobb, feltűnőbb ékszerektől sem.
Szűk garbó,Reserved
Gombos felső, Zara
Bő szárú farmer, Zara
Táska díszekkel, Mohito
Bokacsizma, DeeZee
Hódítanak a vállat szabadon hagyó megoldások, ugyanis a kivillanó bőrfelület miatt a felsőtestre terelődik a figyelem.
Tipp: Egy hosszú, lógós fülbevaló keskenyebbnek mutatja az arcot is.
Tipp: Kabátból válasszunk dupla gombolásút, és lehetőleg öves verziót, mert remekül karcsúsít.
Tipp: A hegyes orrú lábbelik megnyújtják az alakot.
Egy szűk nadrág varrással remekül slankít, de ilyenkor a felső részt hangsúlyozzuk, és ne féljünk a rétegezéstől sem. Például egy szűk felsőre jöhet egy lazább felső pluszban.
Tipp: Az átlapolós kardigánok, blézerek és ruhák a teltek legjobb barátai.
Tipp: A nagyméretű táskák kiváló figyelemelterelők.
Tipp: Válasszunk izgalmas anyagokat, például csipkét.
Csipke body, Bonprix
Csipkeszegélyes póló, Zara
Átlapolós blézer, H&M
Szűk nadrág, H&M
Nagyméretű táska, New Yorker
Bokacsizma, Deichmann
