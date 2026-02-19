Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Divatos érett nő az utcán állatmintás ruhákban.

2026-ban minden stílusos nő ezt hordja – Így viseld az állatmintás ruhákat, hogy ne legyen ízléstelen

stílustipp
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 09:15
2026divattippállatminta
Nem könnyű divatosan kombinálni! Egyetlen rossz választás képes elrontani az egész megjelenésedet. Ha szeretnéd kiaknázni a 2026-os trend egyik főszereplőjét, de bizonytalan vagy, hogyan viseld elegánsan és nőiesen az állatmintás ruhákat, akkor jó helyen jársz! Mutatjuk, mivel párosíthatod ezeket a különleges és karakteres darabokat!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Kifutóktól a plázákig, mindenhol a divat nagyvadjai lettek idén az állatmintás ruhák. Izgalmasak, egyediek és képesek a legegyszerűbb összeállításokat is feldobni. Az egyetlen baj velük, hogy könnyen átcsúsznak a túl jóból a túl sokba. De most hoztunk pár divattippet, amiket ha sikerül betartanod, olyan szetteket rakhatsz össze, amiket maximum a magazinokban látsz viszont.

Állatmintás ruhákban sétáló divatós érett nő az utcán.
Így hordd stílusosan az állatmintás ruhákat 2026-ban!
Fotó: Anna Zhukkova / shutterstock
  • Az állatminta a 2026-os divatban is meghatározó helyet foglal el.
  • Nem egyszerű divatosan hordani ezeket a játékos darabokat.
  • Néhány stílustipp betartásával azonban extrán trendi szetteket alkothatsz.

Így hordd az állatmintás ruhákat 2026-ban

Ne tedd: teljes állatbunda

A teljes szettet beborító állatminta sosem hálás választás. Ha mindenedet ellepik a foltok és a zebracsíkok, nagyon valószínű, hogy úgy mutatsz majd, mint aki inkább egy jelmezbálra készül a kifutó helyett. Válassz inkább egy hangsúlyos ruhadarabot, ami képviseli majd a trendi mintát a megjelenésedben. Például egy kígyómintás vagy tehénfoltos kabátot, cipőt vagy egy leopárdmintás dzsekit. Nem kell, hogy az egész szettedet ez uralja. Hidd el, így fog a legjobban érvényesülni ez az erőteljes motívum.

Tedd: kombinálj, de csak mértékkel és esztétikával

Sokak meglepetésére az állatminta nem csak az egyszínű, letisztult, minimalista ruhákkal alkot tökéletes párosítást. Csíkos, pöttyös vagy grafikus díszítésekkel is működhet, ha a színek passzolnak egymáshoz. Amikor egyforma árnyalatok vannak a különböző ruhadarabokon, az tud csak igazán sikkes hatást kelteni. Ehhez azonban valóban ragaszkodnod kell az azonos színek megtalálásához!

Ne tedd: keverékek

Ha mégis úgy döntenél, több ruhadarabot is felveszel, amin állatminta van, különösen oda kell figyelned a harmóniára. Egy apró párducmintás cipő és egy nagyobb foltokkal díszített szoknya már teljes zűrzavart okoz az outfitben. Szétesik, nem fog jól mutatni. Ha kombinálni szeretnél, ugyanolyan mintaméretet válassz! Csak így maradhat egységes a szetted.

Ami viszont sehogy sem lesz jó ötlet: különböző állatmintás ruhák keverése. A zebra, a kígyó és a leopárd nem jönnek ki jól egymással – és ugyanez elmondható a túlságosan eltérő színvilágról is.

A legjobban azzal jársz, ha egyetlen állatmintás darabra építed fel az egész outfitet.

Tedd: 1 állatminta + 1 erőteljes szín

Mivel az állatminták általában földszínekkel operálnak – barna, fekete, bézs, khakizöld – elég egyhangú szettek születhetnek velük. Bár – ahogy láthattuk – nehéz dolgunk van a kombinálásukkal, egy élénk árnyalat beemelésével az egész megjelenést feldobhatod. Egy piros cipő, kék pulóver vagy élénkzöld kabát teljesen új hangulatot ad a szettnek.

Hogyan viselj állatmintás ruhákat magabiztosan?

Adtunk pár támpontot a 2026-os divattrendhez, de végső soron a stílus és az öltözködés lényege épp az, hogy nincsenek kőbe vésett szabályok. Törekedj a harmonikus párosításokra. Próbálgass, merj játszani a színekkel, anyagokkal és mintákkal. Látni fogod, mi az, ami működik és mi az, amivel kiemelhetnek ezek a különleges darabok a tömegből!

A következő videóban megismerheted, mi a 15 legjobban viselhető trend 2026-ban:

Olvass tovább még több 2026-os stílustippért:

 

