Viszlát, integetőháj, helló, ujjatlan ruhák: az edző tippjeivel örökre búcsút inthetsz neki

A karon található zsír nagyon gyakori és bosszantó probléma, ezért nem véletlen, hogy sok nőnek még az ujjatlan felső hallatán is borsódzik a háta. Azonban, ha szeretnéd idén a kedvenc nyári ruhádat magabiztosan viselni, akkor az edző szerint ezeket az egyszerű gyakorlatokat vesd be az integető izom ellen! Hidd el, még nem késő!
Az integető izom valójában nem egy valódi izom, és nem is egy hivatalos kifejezés, inkább a köznyelvben terjedt el, ami a felkar alsó/hátsó részén található megereszkedett bőrre és zsírszövetre utal. Az integetőháj hátterében számos ok állhat, köztük az elhízás, a jelentős fogyás vagy a genetikai hajlam. Sőt, a hormonális egyensúly felborulása is előidézheti a problémát. Ráadásul a kor előrehaladtával a bőr veszít a rugalmasságából, amiben kulcsszerepet játszik a kollagéntermelés csökkenése. Emellett pedig lényeges az is, hogy a mozgásszegény életmód következtében a tricepsz sincs edzésben, és ha ezt az izomcsoportot nem erősítjük célzottan, az könnyedén ellustulhat. De vajon hogyan tüntetheted el az integető izmot? Íme a válasz!
A jó hír az, hogy az integetőháj számos módon kezelhető, sőt sok munkával és kellő kitartással meg is szüntethető, ugyanis nem egy végérvényes testi állapot. Ehhez pedig főként karizomedzésre és olyan specifikus gyakorlatokra lesz szükséged, amelyek a tricepszet dolgoztatják meg, és a zsírégetésre koncentrálnak.
Fókuszálj a fogyásra
Bár a fogyás sokat segíthet a makacs terület kezelésében, nem létezik helyi zsírégetés. Ez annyit jelent, hogy a zsírvesztés az egész testre kiterjed, nem csak egy adott részre
– magyarázta lapunknak Molnár Evelin, a székesfehérvári Union Fallabda és Fitnesz Centrum személyi edzője, valamint kiemelte, hogy nemcsak a mozgásra kell nagy hangsúlyt fektetni, hanem az étkezésre is, ami 70-80 százalékban befolyásolja a testsúlycsökkenést.
Kezdd el a súlyzós edzést
Az edző szerint a súlyzós edzés is nagyon sokat segíthet, hiszen egyes gyakorlatokkal megfelelően feszesítheted ezt a kritikus területet.
Amikor karnyújtást végzel, mindig feszítés alatt van az izom. Az otthon elvégezhető gyakorlatok közé sorolható például a sima és a könnyített fekvőtámasz, illetve a tolódzkodás egy kanapén vagy széken
– sorolta a személyi edző a legjobb kargyakorlatokat, valamint hozzátette, hogy az edzés elvégzése előtt nagyon fontos az izmok megfelelő bemelegítése, illetve a gyakorlatok utáni nyújtás, amivel elkerülhetők a sérülések.
Figyelj a helyes táplálkozásra
A rostbevitel növelése beindíthatja a fogyást, ugyanis hosszabb ideig fenntartja a teltségérzetet. Egyél gyümölcsöket, zöldségeket, teljes kiőrlésű gabonákat és hüvelyeseket. Emellett fókuszálj a megfelelő fehérjebevitelre is, ami szintén csökkenti az éhségérzetet, és segít az izomtömeg megtartásában.
Ebből a videóból a szűk fekvőtámasz kivitelezését lesheted el:
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