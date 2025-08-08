Ezzel az egyszerű gyakorlattal búcsút inthetsz a fránya integető izomnak

Az integető izom valójában nem egy valódi izom, és nem is hivatalos szakkifejezés, inkább a köznyelvben vált népszerű és képletes szókapcsolattá, ami arra szolgál, hogy leírja a felkar hátsó/alsó részén található megereszkedett bőrt és zsírszövetet, ami alatt, illetve aminek környékén a tricepsz, azaz a háromfejű karizom található. Testünk ezen része azért kapta ezt a nevet, mert az enyhén lógó terület leginkább az integető mozdulat során válik láthatóvá.

Sokakat nagyon zavar az integető izom

Fotó: mapo / GettyImages

Miért annyira bosszantó az integető izom?

A válasz egyszerű: sokak szerint egyszerűen nem esztétikus a megereszkedett kar látványa. A nyári időszakban ráadásul szeretünk ujjatlan ruhadarabokat viselni, melyek azonnal láttatják a kritikus területeket, emiatt számtalan nő kellemetlenül érzi magát. Az integető izom megléte ebből kifolyólag akár komoly önbizalom-problémákat is előidézhet, főként a közösségi médiában és sztárvilágban megjelenő szépségideálok napi szintű követése nyomán.

Ezek a tényezők állhatnak a kellemetlenség hátterében

Ha a kiváltó okokat keressük, akkor azt láthatjuk, hogy a női test a biológiai adottságok miatt alapvetően hajlamosabb a zsírraktározásra, főként a csípő, a comb, és a szóban forgó felkar területein. Az életkor előrehaladtával ráadásul a bőr veszít a rugalmasságából, aminek elsődleges oka, hogy a kollagéntermelés csökkenni kezd. Lényeges az is, hogy egy kevésbé sportos életvitel során a tricepsz nincs edzésben, ha pedig ezt az izomcsoportot nem erősítjük célzottan, az könnyen ellustulhat.

Vegyük fel a kesztyűt a megereszkedés ellen!

Az integető izom megléte nem egy végérvényes testi állapot, tudatos és kitartó munkával sokat tehetünk azért, hogy a felkar újra jó formába kerüljön. Ehhez főként karizom-erősítő edzésre, és olyan specifikus gyakorlatokra van szükség, melyek a tricepszet dolgoztatják meg, illetve a testzsírcsökkentésre fókuszálnak. Érdemes tudni, hogy csak és kizárólag erről a területről nem lehet fogyni, ahhoz, hogy a kar formája változzon, komplex módon tanácsos a testzsírt csökkenti. Mindezt az életvitelünkkel is megtámogathatjuk: a cukrot célszerű kerülni, míg a fehérjében gazdag ételeket előtérbe helyezni. Ami pedig a legfontosabb tényező, az türelem, hiszen az integető izom nem egyik napról a másikra fog eltűnni, ahogyan kialakulni sem ennyi idő alatt alakult ki.