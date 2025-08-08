Ezzel az egyszerű gyakorlattal búcsút inthetsz a fránya integető izomnak

Az integető izom valójában nem egy valódi izom, és nem is hivatalos szakkifejezés, inkább a köznyelvben vált népszerű és képletes szókapcsolattá, ami arra szolgál, hogy leírja a felkar hátsó/alsó részén található megereszkedett bőrt és zsírszövetet, ami alatt, illetve aminek környékén a tricepsz, azaz a háromfejű karizom található. Testünk ezen része azért kapta ezt a nevet, mert az enyhén lógó terület leginkább az integető mozdulat során válik láthatóvá.
A válasz egyszerű: sokak szerint egyszerűen nem esztétikus a megereszkedett kar látványa. A nyári időszakban ráadásul szeretünk ujjatlan ruhadarabokat viselni, melyek azonnal láttatják a kritikus területeket, emiatt számtalan nő kellemetlenül érzi magát. Az integető izom megléte ebből kifolyólag akár komoly önbizalom-problémákat is előidézhet, főként a közösségi médiában és sztárvilágban megjelenő szépségideálok napi szintű követése nyomán.
Ha a kiváltó okokat keressük, akkor azt láthatjuk, hogy a női test a biológiai adottságok miatt alapvetően hajlamosabb a zsírraktározásra, főként a csípő, a comb, és a szóban forgó felkar területein. Az életkor előrehaladtával ráadásul a bőr veszít a rugalmasságából, aminek elsődleges oka, hogy a kollagéntermelés csökkenni kezd. Lényeges az is, hogy egy kevésbé sportos életvitel során a tricepsz nincs edzésben, ha pedig ezt az izomcsoportot nem erősítjük célzottan, az könnyen ellustulhat.
Az integető izom megléte nem egy végérvényes testi állapot, tudatos és kitartó munkával sokat tehetünk azért, hogy a felkar újra jó formába kerüljön. Ehhez főként karizom-erősítő edzésre, és olyan specifikus gyakorlatokra van szükség, melyek a tricepszet dolgoztatják meg, illetve a testzsírcsökkentésre fókuszálnak. Érdemes tudni, hogy csak és kizárólag erről a területről nem lehet fogyni, ahhoz, hogy a kar formája változzon, komplex módon tanácsos a testzsírt csökkenti. Mindezt az életvitelünkkel is megtámogathatjuk: a cukrot célszerű kerülni, míg a fehérjében gazdag ételeket előtérbe helyezni. Ami pedig a legfontosabb tényező, az türelem, hiszen az integető izom nem egyik napról a másikra fog eltűnni, ahogyan kialakulni sem ennyi idő alatt alakult ki.
1. Tricepsznyújtás súllyal: fogj meg egy kézi súlyzót vagy egy 1,5 literes palackot két kézzel, emeld a fejed fölé, majd lassan engedd le a tarkód mögé, a könyököket hajlítva. Innen nyújtsd ki újra a karod.
2. Szűk fekvőtámasz: feküdj hasra, a kezeidet tedd a mellkasod vonalába, szorosan a törzsed mellé, majd nyomd fel magad úgy, hogy a könyököd a tested mellett maradjon.
3. Tolódzkodás székkel: ülj egy stabil székre, tedd a kezeidet a szék szélére a csípőd mellett, és csússz előre úgy, hogy a súlyod a kezeiden legyen. Hajlítsd be a könyöködet 90 fokig, majd nyomd vissza magad kiinduló helyzetbe. Mindegyik gyakorlatot végezd 10-15-ször, rövid szüneteket tartva akár 2-3-szor egymás után.
Végezd a gyakorlatokat legalább heti 2-3 alkalommal, és ne feledkezz meg a bemelegítésről, illetve a levezető nyújtásról sem, mert ezzel megakadályozhatod, hogy az izmok és ízületek sérüljenek.
Ha szeretnél még jobban elmerülni a tricepsz edzésének témakörében, akkor csináld végig ezt a 10 perces gyakorlatsort is:
