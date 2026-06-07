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Diétás ételreceptek, egy tál tele szezonális finomságokkal.

A nyár legjobb diétás ételei: a szakértő szerint ezekből a finomságokból akár repetázhatsz is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors fogyókúra
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 09:45
diétás finomságnyári ételdiéta
Végre elérted a strandformát, amit szeretnél megtartani? Ha eddig vért izzadtál a teremben, és a konyhában is odatetted magad, akkor itt az ideje egy kis bűntudatmentes kényeztetésnek! A táplálkozási szakértő ugyanis lerántotta a leplet a szezon alakbarát zöldségeiről és gyümölcseiről, illetve különböző nyári diétás ételrecepteket is megosztott velünk. Ezeket ki ne hagyd!
Kelle Fanni
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Benned is megszólal a vészcsengő, amikor elsétálsz a strandbüfé előtt: „Ezt most lehet, hogy nem kellene?” Lángos, retró hamburger, olajban kisült hekk... Sajnos az évszak tele van olyan finomságokkal, amiket a diétázóknak messziről el kellene kerülniük. Azonban a következő nyári diétás ételreceptekkel rengeteg kalóriát spórolhatsz magadnak!

Diétás ételrecept, amely fűszerezett cukkiniből áll.
Nyári diétás ételreceptek, hogy formában maradj.
Fotó: Shutterstock
  • Diétában sem kell lemondanod a nyári finomságokról.
  • Az idényzöldségekből és gyümölcsökből számtalan ínycsiklandó fogást dobhatsz össze.
  • Vannak olyan strandkaják, amelyeket könnyedén elkészíthetsz alakbarát verzióban is.

Nyári diétás ételreceptek: ezekre esküszik a táplálkozási tanácsadó

Melyek azok a nyári zöldségek és gyümölcsök, amiket a diétába is nyugodt szívvel beilleszthetsz? Vannak olyan strandkaják, amelyek alakbarát verzióban is elkészíthetők? A témát Papp-Klisóczki Alexandra táplálkozási szakértő segítségével jártuk körbe.

Milyen nyári ételeket (zöldségeket, gyümölcsöket) ajánlanál a diétázóknak?

A nyári időszak kifejezetten kedvez az egészséges életmódnak és a fogyási céloknak, hiszen ilyenkor rengeteg friss, szezonális alapanyag áll rendelkezésünkre. A legtöbb nyári zöldség és gyümölcs magas víztartalmú, rostban gazdag, miközben alacsony az energiatartalma, így hozzájárulhatnak a jóllakottságérzethez is.

Különösen jó választás lehet például a görögdinnye, az eper, az áfonya vagy az őszibarack, mert frissítőek, természetes édességet adnak, és sokkal jobb alternatívát jelentenek a cukros desszertek helyett.

Zöldségek közül nyáron bátran ajánlom az uborkát, a paradicsomot, a cukkinit, a padlizsánt, a paprikát vagy a leveles salátákat. Ezek könnyűek, sokoldalúan felhasználhatók, és segítenek abban, hogy nagyobb volumenű, mégis kalóriaszegényebb ételeket készítsünk.

A nyári étrend egyik legnagyobb előnye, hogy az egyszerűség is működik: sokszor néhány jól összeválogatott alapanyagból is készülhet tápláló, diétabarát étkezés.

Van olyan egyszerű nyári diétás recept, amit a fogyókúrázóknak is bátran ajánlanál?

Mindenképp előnyben részesíteném az idényzöldségeket, idénygyümölcsöket. Számomra a grillezés Jolly Joker választás, hiszen a finoman fűszerezett húsok mellett változatos grillzöldségeket, frissítő salátákat tudunk tálalni, amelyek közül mindenki megtalálja az ízlésének megfelelőt. Nagyszerű társasági összejövetelek alkalmával is, hiszen maga a grillezés is külön élménynek tekinthető, nem csak az étel elfogyasztása.

A lecsó szintén tökéletes választás, hiszen szinte csak zöldségekből áll. Tojással készítve és kevés kovászos kenyérrel tálalva bármilyen diétába beilleszthető.

Az édességeket sem kell mellőzni, érdemes a nagyon krémes sütemények helyett – amik nehezen bírják a meleget – gyümölcsöset választani.

Meleg időben egy házi jégkrém biztosan a gyerekek kedvence lesz. Gyümölcsöket felhasználva különösen finom és egyben vitamindús hűsítő finomság készíthető alig pár perces munkával.

Van olyan tipikus strandkaja, ami alakbarát verzióban is elkészíthető?

Szerintem az egészséges életmódba a strandételek is beleférhetnek — a kulcs inkább az elkészítés módjában és az egyensúlyban rejlik. Például a hamburger könnyen készülhet diétabarátabb verzióban, teljes kiőrlésű bucival, sovány húspogácsával és sok friss zöldséggel. A klasszikus majonézes szószok helyett pedig használhatunk zsírszegényebb öntetet.

A főtt kukorica szerintem önmagában is jó strandétel lehet, hiszen rostot tartalmaz, és viszonylag laktató. Sokan ma is félnek a kukorica fogyasztásától, pedig erre semmi okunk nincs, bátran ehetjük a strandon is.

A „balatoni” hekk esetében pedig sokat számít, hogy bő olajban sütött, paníros változatról beszélünk-e, vagy inkább egészségesebb elkészítési módot alkalmazunk. Sütőben vagy airfryerben éppúgy el lehet készíteni, és csak pár csepp olajat kell használnunk hozzá. Így egészségesen növelhetjük a halfogyasztásunkat, amivel a magyarok egyébként sem állnak jól.

Az én kedvenc strandkajám egyértelműen a gyros tál. Gyakran készítem otthon, hiszen sok zöldséggel, joghurtos-kapros öntettel nagyon jó választás. A burgonyát sem kell elhagynod mellőle, csak arra figyelj oda, hogy ne bő olajban süsd meg, hanem használd bátran itt is a sütőt vagy az air fryert.

Ebből a videóból egy egyszerű és egészséges nyári receptet leshetsz el:

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