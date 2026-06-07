A nyár legjobb diétás ételei: a szakértő szerint ezekből a finomságokból akár repetázhatsz is

Benned is megszólal a vészcsengő, amikor elsétálsz a strandbüfé előtt: „Ezt most lehet, hogy nem kellene?” Lángos, retró hamburger, olajban kisült hekk... Sajnos az évszak tele van olyan finomságokkal, amiket a diétázóknak messziről el kellene kerülniük. Azonban a következő nyári diétás ételreceptekkel rengeteg kalóriát spórolhatsz magadnak!

Nyári diétás ételreceptek, hogy formában maradj.

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Diétában sem kell lemondanod a nyári finomságokról.

Az idényzöldségekből és gyümölcsökből számtalan ínycsiklandó fogást dobhatsz össze.

Vannak olyan strandkaják, amelyeket könnyedén elkészíthetsz alakbarát verzióban is.

Nyári diétás ételreceptek: ezekre esküszik a táplálkozási tanácsadó

Melyek azok a nyári zöldségek és gyümölcsök, amiket a diétába is nyugodt szívvel beilleszthetsz? Vannak olyan strandkaják, amelyek alakbarát verzióban is elkészíthetők? A témát Papp-Klisóczki Alexandra táplálkozási szakértő segítségével jártuk körbe.

Milyen nyári ételeket (zöldségeket, gyümölcsöket) ajánlanál a diétázóknak?

A nyári időszak kifejezetten kedvez az egészséges életmódnak és a fogyási céloknak, hiszen ilyenkor rengeteg friss, szezonális alapanyag áll rendelkezésünkre. A legtöbb nyári zöldség és gyümölcs magas víztartalmú, rostban gazdag, miközben alacsony az energiatartalma, így hozzájárulhatnak a jóllakottságérzethez is.

Különösen jó választás lehet például a görögdinnye, az eper, az áfonya vagy az őszibarack, mert frissítőek, természetes édességet adnak, és sokkal jobb alternatívát jelentenek a cukros desszertek helyett.

Zöldségek közül nyáron bátran ajánlom az uborkát, a paradicsomot, a cukkinit, a padlizsánt, a paprikát vagy a leveles salátákat. Ezek könnyűek, sokoldalúan felhasználhatók, és segítenek abban, hogy nagyobb volumenű, mégis kalóriaszegényebb ételeket készítsünk.

A nyári étrend egyik legnagyobb előnye, hogy az egyszerűség is működik: sokszor néhány jól összeválogatott alapanyagból is készülhet tápláló, diétabarát étkezés.

Van olyan egyszerű nyári diétás recept, amit a fogyókúrázóknak is bátran ajánlanál?

Mindenképp előnyben részesíteném az idényzöldségeket, idénygyümölcsöket. Számomra a grillezés Jolly Joker választás, hiszen a finoman fűszerezett húsok mellett változatos grillzöldségeket, frissítő salátákat tudunk tálalni, amelyek közül mindenki megtalálja az ízlésének megfelelőt. Nagyszerű társasági összejövetelek alkalmával is, hiszen maga a grillezés is külön élménynek tekinthető, nem csak az étel elfogyasztása.