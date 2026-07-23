Malek Andrea először mesélt a nagymamaságról: „Egy igazi vadócnak vagyok a nagyija”

Hatalmas a boldogság Malek Andrea családjában, hiszen az énekes-színésznő élete egyik legszebb időszakát éli át mostanában. Bár a csodás hírt korábban édesapja, a legendás zeneszerző, Malek Miklós kotyogta ki a televízióban a nyolcvanadik születésnapja kapcsán, a büszke nagymama most maga is beavatta a nézőket a részletekbe. Az immár egyéves és egy hónapos kisunoka, Ádám érkezése teljesen felforgatta a népszerű művésznő mindennapjait. A Nyár’26 című műsorban végtelenül őszintén és meghatottan mesélt arról, milyen is valójában nagyszülőnek lenni, és hogyan változtatta meg a gondolkodását a pici kincs.
„Egy vadócnak vagyok a nagyija. Először is elájultam attól, hogy egyébként az én gyerekeimre szoktak vigyázni mindig, és most én vigyázok a kicsi kincsünkre. Aggódok, nehogy valamit rosszul csináljak. Pedig mindenkit kiröhögtem régen, hogy nem kell azért a dolgokat annyira komolyan venni, de közben meg igen, komolyan kell...” – mesélte Malek Andrea nevetve, majd elmesélte, milyen a kis Ádám.
Nagyon okos és humoros a gyerek. Állati jól lehet vele kommunikálni. Pont olyan, mint a szülei. Már egyéves és egy hónapos. Megérti a különböző poénokat, arcokat vág. Nagyon szeretik a szülei és nagyon várták, folyton az egyik kézből a másikba adják. Ez most egy új divat, és bátorítok minden szülőt, hogy ez olyan jó, hogy kézben van a gyerek, reggeltől estig
– folytatta a nagymama a csodálatos élménybeszámolót.
„Az első év különösen fontos az ember életében, hogy akkor mi is történik pontosan” – magyarázta a Máté Péter-díjas előadó. Szerinte ugyanis ez a fajta folyamatos testi kontaktus és a szülői-nagyszülői szeretet az, ami a legfontosabb érzelmi biztonságot nyújtja a fejlődő kicsi léleknek a kezdeti, meghatározó időszakban. Ez a szoros és meleg családi kötelék egy életre szóló alapot biztosít a kicsi Ádámnak. Legközelebb pedig ki tudja, lehet már a jó humorú alany is jelen lesz az interjún.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.