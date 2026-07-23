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Malek Andrea először mesélt a nagymamaságról: „Egy igazi vadócnak vagyok a nagyija”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nagymama
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 23. 13:00
Malek Andreavallomás
Hatalmas öröm érte a zenészfamíliát a legkisebb örökös megérkezésével, aki teljesen új színt vitt a család mindennapjaiba. Malek Andrea számára a nagymamaság jelenti most a legnagyobb boldogságot, aki minden pillanatot igyekszik kiélvezni az unokája mellett.
Nagy Milán
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Hatalmas a boldogság Malek Andrea családjában, hiszen az énekes-színésznő élete egyik legszebb időszakát éli át mostanában. Bár a csodás hírt korábban édesapja, a legendás zeneszerző, Malek Miklós kotyogta ki a televízióban a nyolcvanadik születésnapja kapcsán, a büszke nagymama most maga is beavatta a nézőket a részletekbe. Az immár egyéves és egy hónapos kisunoka, Ádám érkezése teljesen felforgatta a népszerű művésznő mindennapjait. A Nyár’26 című műsorban végtelenül őszintén és meghatottan mesélt arról, milyen is valójában nagyszülőnek lenni, és hogyan változtatta meg a gondolkodását a pici kincs.

Malek Andrea a nagymamáságról beszélt.
Malek Andrea unokája már elmúlt 1 éves (Fotó: Bors)

Nem kertelt: Ilyen nagymama Malek Andrea 

„Egy vadócnak vagyok a nagyija. Először is elájultam attól, hogy egyébként az én gyerekeimre szoktak vigyázni mindig, és most én vigyázok a kicsi kincsünkre. Aggódok, nehogy valamit rosszul csináljak. Pedig mindenkit kiröhögtem régen, hogy nem kell azért a dolgokat annyira komolyan venni, de közben meg igen, komolyan kell...” – mesélte Malek Andrea nevetve, majd elmesélte, milyen a kis Ádám.

Nagyon okos és humoros a gyerek. Állati jól lehet vele kommunikálni. Pont olyan, mint a szülei. Már egyéves és egy hónapos. Megérti a különböző poénokat, arcokat vág. Nagyon szeretik a szülei és nagyon várták, folyton az egyik kézből a másikba adják. Ez most egy új divat, és bátorítok minden szülőt, hogy ez olyan jó, hogy kézben van a gyerek, reggeltől estig

– folytatta a nagymama a csodálatos élménybeszámolót.

Az első év sorsdöntő?

„Az első év különösen fontos az ember életében, hogy akkor mi  is történik pontosan” – magyarázta a Máté Péter-díjas előadó. Szerinte ugyanis ez a fajta folyamatos testi kontaktus és a szülői-nagyszülői szeretet az, ami a legfontosabb érzelmi biztonságot nyújtja a fejlődő kicsi léleknek a kezdeti, meghatározó időszakban. Ez a szoros és meleg családi kötelék egy életre szóló alapot biztosít a kicsi Ádámnak. Legközelebb pedig ki tudja, lehet már a jó humorú alany is jelen lesz az interjún.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu