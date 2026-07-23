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Ismét elmarad a Balaton-átúszás – megvan az új tervezett időpont

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Lidl Balaton-átúszás
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 23. 13:23
HungaroMetLidlidőjárásBalaton
Ezen a hétvégén sem rendezik meg a 44. Lidl Balaton-átúszást. A szervezők a várhatóan alacsony vízhőmérséklet miatt döntöttek a halasztás mellett, az eseményt augusztus 1-jén tarthatják meg.
N.T.
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Ezen a hétvégén is elmarad, jövő hétvégére tervezik a 44. Lidl Balaton-átúszást.

44. Lidl Balaton-átúszás: ismét elhalasztották, megvan az új időpont
44. Lidl Balaton-átúszás: ismét elhalasztották, megvan az új időpont Fotó: Budapest Sportiroda

44. Lidl Balaton-átúszás: ismét elhalasztották, megvan az új időpont

A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján – a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével – a szervező, Budapest Sportiroda úgy döntött, hogy a 44. Lidl Balaton-átúszást a hétvégére várható jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt 2026. július 25-26-i hétvégén NEM tartja meg.

Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1., szombat.

 

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