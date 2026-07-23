Ismét elmarad a Balaton-átúszás – megvan az új tervezett időpont

Ezen a hétvégén is elmarad, jövő hétvégére tervezik a 44. Lidl Balaton-átúszást.
A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján – a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével – a szervező, Budapest Sportiroda úgy döntött, hogy a 44. Lidl Balaton-átúszást a hétvégére várható jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt 2026. július 25-26-i hétvégén NEM tartja meg.
Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1., szombat.
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