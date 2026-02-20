Büdös a hűtő? Így szagtalaníthatod profi módon

A különböző szagok több okból is megragadhatnak a hűtőszekrényben.

A büdös hűtő szagtalanítása alapvető higiéniai ellenőrzésekkel és házi praktikák bevetésével valósítható meg.

Egy bizonyos tárgy hűtőben tartásával megelőzhető a kellemetlen szagok kialakulása.

A büdös hűtő nemcsak kellemetlen, hanem az egészségre káros is lehet, ugyanis a hideg nem állítja meg a baktériumok szaporodását. Ráadásul a kellemetlen szag az ételekre is átköltözhet, ami nem túl étvágygerjesztő. Egy friss illatú hűtő ellenben a főzéshez is nagyobb kedvet csinál. Ehhez nincs szükség méregdrága és erős vegyszerekre, a legtöbb hatékony megoldás ugyanis ott lapul a kamrádban.

A büdös hűtő az egészségedre is káros hatással van

Fotó: MAYA LAB / Shutterstock

Büdös hűtő tisztítása lépésről lépésre

1. lépés: A büdös hűtő szagtalanítását kezdd pakolással

Elsőként pakolj ki mindent a hűtőből. Nézd át alaposan az élelmiszereket, és ellenőrizd a szavatossági időt minden egyes terméken. Ami lejárt, gyanús szagú, állagú vagy színű, attól válj meg azonnal. A bontott felvágottakat, tejtermékeket, szószokat is vizsgáld át – sokszor ezek a lappangó szagforrások. A zöldséges rekeszben különösen figyelj a fonnyadt, puha vagy penészes darabokra, mert ezek gyorsan erjedni kezdenek. Ha mindent kipakoltál, vedd ki a polcokat és a fiókokat is.

2. lépés: Alapos tisztítás – csak természetesen

A hűtő tisztításához nem szükséges erős, illatosított vegyszer. Sőt ezeknek az illata gyakran keveredik az ételekével, ami újabb kellemetlen szagélményt okozhat. Inkább készíts természetes tisztítószert, például ecetes vizet: keverj össze 1 rész 10%-os ecetet 2 rész langyos vízzel. Ez kiváló zsíroldó és természetes fertőtlenítő hatású.

Ha irtózol az ecet szagától, akkor próbáld ki a szódabikarbónás oldatot: 1 liter meleg vízhez adj 1 evőkanál szódabikarbónát. A keverék hatékonyan semlegesíti a szagokat. Adhatsz hozzá egy kevés citromlevet, amely enyhe antibakteriális hatású, sőt friss, tiszta illatot ad.

Töröld át alaposan a hűtőszekrény belső falait, a gumitömítéseket – itt gyakran megbújik a penész –. valamint az ajtórekeszeket is. A kivehető polcokat mosd el mosogatószeres vízben, majd öblítsd le és hagyd teljesen megszáradni azokat. A hűtő lefolyóját is tisztítsd ki alaposan.