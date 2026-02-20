HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Büdös hűtőt kitáró fiatal nő

Büdös a hűtő? Így szagtalaníthatod profi módon

2026. február 20.
Furcsa szag csap meg minden alkalommal, amikor valami harapnivaló után kutatsz? A büdös hűtő elveheti a kedved a falatozástól, de ha kipróbálsz egy jól bevált módszert, újra tiszta és friss illat lesz az ételeid körül.
  • A különböző szagok több okból is megragadhatnak a hűtőszekrényben.
  • A büdös hűtő szagtalanítása alapvető higiéniai ellenőrzésekkel és házi praktikák bevetésével valósítható meg.
  • Egy bizonyos tárgy hűtőben tartásával megelőzhető a kellemetlen szagok kialakulása.

A büdös hűtő nemcsak kellemetlen, hanem az egészségre káros is lehet, ugyanis a hideg nem állítja meg a baktériumok szaporodását. Ráadásul a kellemetlen szag az ételekre is átköltözhet, ami nem túl étvágygerjesztő. Egy friss illatú hűtő ellenben a főzéshez is nagyobb kedvet csinál. Ehhez nincs szükség méregdrága és erős vegyszerekre, a legtöbb hatékony megoldás ugyanis ott lapul a kamrádban.

Büdös hűtőbe benéző férfi és nő
A büdös hűtő az egészségedre is káros hatással van
Fotó: MAYA LAB / Shutterstock

Büdös hűtő tisztítása lépésről lépésre

1. lépés: A büdös hűtő szagtalanítását kezdd pakolással

Elsőként pakolj ki mindent a hűtőből. Nézd át alaposan az élelmiszereket, és ellenőrizd a szavatossági időt minden egyes terméken. Ami lejárt, gyanús szagú, állagú vagy színű, attól válj meg azonnal. A bontott felvágottakat, tejtermékeket, szószokat is vizsgáld át – sokszor ezek a lappangó szagforrások. A zöldséges rekeszben különösen figyelj a fonnyadt, puha vagy penészes darabokra, mert ezek gyorsan erjedni kezdenek. Ha mindent kipakoltál, vedd ki a polcokat és a fiókokat is.

2. lépés: Alapos tisztítás – csak természetesen

A hűtő tisztításához nem szükséges erős, illatosított vegyszer. Sőt ezeknek az illata gyakran keveredik az ételekével, ami újabb kellemetlen szagélményt okozhat. Inkább készíts természetes tisztítószert, például ecetes vizet: keverj össze 1 rész 10%-os ecetet 2 rész langyos vízzel. Ez kiváló zsíroldó és természetes fertőtlenítő hatású.

Ha irtózol az ecet szagától, akkor próbáld ki a szódabikarbónás oldatot: 1 liter meleg vízhez adj 1 evőkanál szódabikarbónát. A keverék hatékonyan semlegesíti a szagokat. Adhatsz hozzá egy kevés citromlevet, amely enyhe antibakteriális hatású, sőt friss, tiszta illatot ad.

Töröld át alaposan a hűtőszekrény belső falait, a gumitömítéseket – itt gyakran megbújik a penész –. valamint az ajtórekeszeket is. A kivehető polcokat mosd el mosogatószeres vízben, majd öblítsd le és hagyd teljesen megszáradni azokat. A hűtő lefolyóját is tisztítsd ki alaposan.  

Fontos: mielőtt visszapakolnál, várd meg, hogy minden felület teljesen száraz legyen, mert a nedvesség kedvez a szagképződésnek.

3. lépés: Tudatos visszapakolás

Csak tiszta, lezárt dobozban vagy fóliával fedve tegyél vissza élelmiszert. A maradékokat lehetőleg átlátszó, jól záródó üvegdobozban tárold, így látod, mi van benne, és kisebb eséllyel feledkezel meg róla. A nyers húsokat mindig zárt edényben, az alsó polcon tartsd, hogy ne szennyezzenek be más ételeket. A zöldségeket papírtörlővel bélelt fiókban tárold, mert a papír felszívja a felesleges nedvességet.

4. lépés: Természetes szagtalanítók a hűtőben

Miután a hűtő tiszta, érdemes megelőzni a szagok visszatérését. Ehhez próbáld ki az alábbi, egyszerű otthoni praktikákat:

  • Szódabikarbóna kis tálkában: Nyitott edényben helyezd a hűtő egyik sarkába, és havonta cseréld.
  • Őrölt kávé: Nemcsak elnyeli a szagokat, hanem kellemes illatot is ad.
  • Félbevágott citrom vagy narancshéj: Friss illatot biztosít, de csak néhány napig.
  • Aktív szén, vagyis faszén: Kiváló természetes szagmegkötő.

Ezek a megoldások nem csupán elfedik a kellemetlen illatokat, hanem valóban semlegesítik azokat.

Miért marad meg a szag a hűtőben?

A hűtő műanyag belső borítása mikroszkopikus pórusokat tartalmaz, amelyek képesek magukba szívni az illatmolekulákat. Ha egy étel hosszabb ideig fedetlenül áll bent, a szag szó szerint beivódik a felületbe. Ezért fontos a rendszeres, alapos tisztítás. Ha havonta egyszer rászánsz 20–30 percet az alapos ellenőrzésre és tisztításra, hosszú távon rengeteg kellemetlenségtől kímélheted meg magad. A természetes megoldásokkal a környezeted és a családod egészségét is óvod.

Az alábbi videóból megtudod, hogy lehet a hűtő lefolyóját is kitisztítani:

