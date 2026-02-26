Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Nem volt átsülve a hús: többszörös szervleállás követelte a 17 éves lány életét

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 18:30
Egy váratlan gyomorrontás után mindössze napokkal hunyt el egy 17 éves diák. A vizsgálat során fény derült arra, hogy egy nem megfelelően átsütött hús vezethetett többszörös szervelállásához.

Egy egészséges tinédzser meghalt többszörös szervleállás következtében, miután egy gyomorrontás ritka vesebetegséget váltott ki nála.

Nem megfelelően átsütött hús okozhatta a fiatal többszörös szervleállását.
Nem megfelelően átsütött hús okozhatta a fiatal többszörös szervleállását. (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik

Egy gyomorrontással kezdődött az egész, majd többszörös szervleállása lett

A staffordshire-i Talke Pits-ből származó Lois Francis valószínűleg nem megfelelően átsütött kacsát evett, majd rosszul érezte magát és állapota rohamosan romlani kezdett.

A 17 éves lány, aki a Newcastle-under-Lyme Főiskolában tanult színészetet, 2023 szeptemberében véres hasmenéssel került a crewe-i Leighton Kórházba. A vérvizsgálatok gyulladásra utaló jeleket mutattak ki, így hányinger elleni gyógyszert és intravénás folyadékot kapott rehidratáció céljából, valamint antibiotikum-kúrát is elkezdtek neki adagolni.

Néhány nappal később azonban egy székletminta kimutatta, hogy Shiga-toxint termelő E. coli (STEC) baktériummal fertőzött, ami egy ritka törzse a hasmenést okozó baktériumnak. A fiatalnál leállították az antibiotikum-kúrát, majd átszállították az intenzív osztályra, mielőtt döntés született a Royal Stoke University Hospital veseosztályára való átszállításáról.

Bár Loist másnap átszállították, neurológiai tünetek jelentkeztek nála, köztük kommunikációs nehézségek és látászavarok. Ekkor kiderült, hogy a méreganyagok eltávolítására irányuló eljárás nem tudta eltávolítani a Shiga-toxint termelő E. coli baktériumot.

Egy CT-vizsgálat agyduzzanatot mutatott ki, így ismét az intenzív osztályra került, de szeptember 29-én életét vesztette hemolitikus urémiás szindrómában (HUS), amely a STEC szövődménye.

Az orvosok mindent megtettek a fiatal érdekében

Dr. Christopher Thompson, intenzív osztályos és veseellátó szakorvos a Lois halálát vizsgáló tárgyaláson elmondta, hogy a fiatal két órás hemodialízisben részesült, hogy megtisztítsák szervezetét a méreganyagoktól, de a Shiga toxint nem sikerült kiüríteni.

Mivel neurológiai tünetei voltak, CT-vizsgálatot végeztek rajta, hogy részletesebben megvizsgálják az agyát. A terv az volt, hogy Loist a 124-es osztályon figyelik, és csak szeptember 29-én a kora reggeli órákban vitték intenzív osztályra, amikor állapota tovább romlott.

- tette hozzá.

Emma Serrano, Staffordshire halottkémje szerint egy korábbi dialízis nem távolította volna el a toxint, de talán segített Lois agyduzzanatán.

Semmit sem lehetett tenni az állapotának és annak lefolyásának kezelésére. Az intenzív osztályra szállítás késése nem befolyásolta a halálát.

- jelentette ki.

A fiatal családja egy megható közleményben emlékezett meg rá, amiben kihangsúlyozták, hogy még mindig rengeteg kérdésük van a történtekkel kapcsolatban, és nehezen tudják felfogni, hogy ilyen gyorsan elragadta a betegség - írta a The Sun.

 

