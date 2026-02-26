Nem volt átsülve a hús: többszörös szervleállás követelte a 17 éves lány életét

Egy egészséges tinédzser meghalt többszörös szervleállás következtében, miután egy gyomorrontás ritka vesebetegséget váltott ki nála.

Nem megfelelően átsütött hús okozhatta a fiatal többszörös szervleállását. (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik

Egy gyomorrontással kezdődött az egész, majd többszörös szervleállása lett

A staffordshire-i Talke Pits-ből származó Lois Francis valószínűleg nem megfelelően átsütött kacsát evett, majd rosszul érezte magát és állapota rohamosan romlani kezdett.

A 17 éves lány, aki a Newcastle-under-Lyme Főiskolában tanult színészetet, 2023 szeptemberében véres hasmenéssel került a crewe-i Leighton Kórházba. A vérvizsgálatok gyulladásra utaló jeleket mutattak ki, így hányinger elleni gyógyszert és intravénás folyadékot kapott rehidratáció céljából, valamint antibiotikum-kúrát is elkezdtek neki adagolni.

Néhány nappal később azonban egy székletminta kimutatta, hogy Shiga-toxint termelő E. coli (STEC) baktériummal fertőzött, ami egy ritka törzse a hasmenést okozó baktériumnak. A fiatalnál leállították az antibiotikum-kúrát, majd átszállították az intenzív osztályra, mielőtt döntés született a Royal Stoke University Hospital veseosztályára való átszállításáról.

Bár Loist másnap átszállították, neurológiai tünetek jelentkeztek nála, köztük kommunikációs nehézségek és látászavarok. Ekkor kiderült, hogy a méreganyagok eltávolítására irányuló eljárás nem tudta eltávolítani a Shiga-toxint termelő E. coli baktériumot.

Egy CT-vizsgálat agyduzzanatot mutatott ki, így ismét az intenzív osztályra került, de szeptember 29-én életét vesztette hemolitikus urémiás szindrómában (HUS), amely a STEC szövődménye.

Az orvosok mindent megtettek a fiatal érdekében

Dr. Christopher Thompson, intenzív osztályos és veseellátó szakorvos a Lois halálát vizsgáló tárgyaláson elmondta, hogy a fiatal két órás hemodialízisben részesült, hogy megtisztítsák szervezetét a méreganyagoktól, de a Shiga toxint nem sikerült kiüríteni.

Mivel neurológiai tünetei voltak, CT-vizsgálatot végeztek rajta, hogy részletesebben megvizsgálják az agyát. A terv az volt, hogy Loist a 124-es osztályon figyelik, és csak szeptember 29-én a kora reggeli órákban vitték intenzív osztályra, amikor állapota tovább romlott.

