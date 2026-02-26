Nem volt átsülve a hús: többszörös szervleállás követelte a 17 éves lány életét

Egy egészséges tinédzser meghalt többszörös szervleállás következtében, miután egy gyomorrontás ritka vesebetegséget váltott ki nála.
A staffordshire-i Talke Pits-ből származó Lois Francis valószínűleg nem megfelelően átsütött kacsát evett, majd rosszul érezte magát és állapota rohamosan romlani kezdett.
A 17 éves lány, aki a Newcastle-under-Lyme Főiskolában tanult színészetet, 2023 szeptemberében véres hasmenéssel került a crewe-i Leighton Kórházba. A vérvizsgálatok gyulladásra utaló jeleket mutattak ki, így hányinger elleni gyógyszert és intravénás folyadékot kapott rehidratáció céljából, valamint antibiotikum-kúrát is elkezdtek neki adagolni.
Néhány nappal később azonban egy székletminta kimutatta, hogy Shiga-toxint termelő E. coli (STEC) baktériummal fertőzött, ami egy ritka törzse a hasmenést okozó baktériumnak. A fiatalnál leállították az antibiotikum-kúrát, majd átszállították az intenzív osztályra, mielőtt döntés született a Royal Stoke University Hospital veseosztályára való átszállításáról.
Bár Loist másnap átszállították, neurológiai tünetek jelentkeztek nála, köztük kommunikációs nehézségek és látászavarok. Ekkor kiderült, hogy a méreganyagok eltávolítására irányuló eljárás nem tudta eltávolítani a Shiga-toxint termelő E. coli baktériumot.
Egy CT-vizsgálat agyduzzanatot mutatott ki, így ismét az intenzív osztályra került, de szeptember 29-én életét vesztette hemolitikus urémiás szindrómában (HUS), amely a STEC szövődménye.
Dr. Christopher Thompson, intenzív osztályos és veseellátó szakorvos a Lois halálát vizsgáló tárgyaláson elmondta, hogy a fiatal két órás hemodialízisben részesült, hogy megtisztítsák szervezetét a méreganyagoktól, de a Shiga toxint nem sikerült kiüríteni.
Mivel neurológiai tünetei voltak, CT-vizsgálatot végeztek rajta, hogy részletesebben megvizsgálják az agyát. A terv az volt, hogy Loist a 124-es osztályon figyelik, és csak szeptember 29-én a kora reggeli órákban vitték intenzív osztályra, amikor állapota tovább romlott.
- tette hozzá.
Emma Serrano, Staffordshire halottkémje szerint egy korábbi dialízis nem távolította volna el a toxint, de talán segített Lois agyduzzanatán.
Semmit sem lehetett tenni az állapotának és annak lefolyásának kezelésére. Az intenzív osztályra szállítás késése nem befolyásolta a halálát.
- jelentette ki.
A fiatal családja egy megható közleményben emlékezett meg rá, amiben kihangsúlyozták, hogy még mindig rengeteg kérdésük van a történtekkel kapcsolatban, és nehezen tudják felfogni, hogy ilyen gyorsan elragadta a betegség - írta a The Sun.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.