Kapnak hideget-meleget, Liu Shaoang reagált a támadásokra

A téli olimpia után a szokottnál jóval több a szabadideje, így Magyarországon is több időt tud tölteni Liu Shaoang. A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó a Fradi Tv-nek nyilatkozott a milánói olimpiáról, a negatív kommentekről és a jövőről.

Liu Shaoang negyedik éve kínai színekben versenyez Fotó: China News Service

Liu Shaoang 2018-ban és 2022-ben is aranyéremmel zárta a téli játékokat, mindkétszer magyar színekben. 2022 végén döntöttek úgy testvérével, Liu Shaolin Sándorral, hogy Kínában folytatják pályafutásukat. Idén érem nélkül zárt Milánóban, majd angol, magyar és kínai nyelvű posztban mondott köszönetet a drukkereknek. Számtalan jókívánság mellett több gyalázkodó komment is érkezett a bejegyzése alá, a kínaiak a sikertelenséget hozták fel, a magyarok pedig az országváltás miatt bántották.

Nemzetközi családban élek, sok nyelven beszélek. Az olimpiai utáni posztom a köszönetről szólt. Hálás vagyok azoknak, akik segítettek bennünket. Erről szólt a poszt

- mondta Liu Shaoang, aki hozzátette, csak az interneten támadják.

Magyar színekben is sok negatív kommentet kaptunk. Manapság mindenki következmény nélkül szól hozzá az interneten bármihez. Személyesen sosem találkoztam ilyennel, ez csak a virtuális tér hatása, az utcán szemtől szemben mindenki kedves és barátkozó.

Liu Shaoang marad Kínában

A sportoló hozzátette, az idei olimpia után nem váltanak testvérével.

Kínával szeretnénk tartani az együttműködésünket, s továbbra is kínai színekben szeretnénk versenyezni. Mi továbbra is hiszünk ebben a projektben, és nem változott semmi sem ebben a kérdésben.

- mondta a Liu testvérek terveiről Shaoang.