Szívszorító látvány: Így néz ki most Kálloy Molnár Péter sírhelye!

Az egész országot megrázta a hír, amikor tavaly december 1-jén, 55 éves korában elhunyt Kálloy Molnár Péter. A népszerű színész hosszú ideig küzdött hasnyálmirigyrákkal, ám betegségéről csak nagyon kevesen tudtak. Halála után kollégák, barátok és rajongók százai búcsúztak tőle megrendülten, hiszen nemcsak kivételes tehetség volt, hanem egy szerethető, különleges személyiség is, akinek humora és kisugárzása mindenkit magával ragadott.

Kálloy Molnár Péter betegsége titokban maradt, tavaly decemberben hunyt el (Fotó: MW archív)

Kálloy Molnár Péter halála sokkolta az országot

A színművészt december 19-én helyezték végső nyugalomra családja, barátai és tisztelői körében. A búcsú pillanatai már akkor is rendkívül megrendítőek voltak, most pedig, közel fél évvel a temetés után a Bors ismét ellátogatott a sírhelyéhez. A látvány szívszorító volt.

A sírkő ugyanis még mindig nem készült el, a fakereszten pedig ma is ott lógnak a decemberi koszorúk elszíneződött szalagjai, amelyek közül párat letépett a szél. Az idő mintha egy pillanatra megállt volna a színész nyughelyénél. Ugyanakkor jól látszik az is, hogy Kálloy Molnár Pétert a mai napig rengetegen szeretik és hiányolják. A sírnál friss virágok sorakoznak, ami arról árulkodik, hogy családtagjai és szerettei nemrégiben látogathatták meg.

Így fest Kálloy Molnár Péter sírja közel fél évvel a temetés után (Fotó: MW / Bors)

Kálloy Molnár Péter temetése rendkívül megható volt

A temetésen özvegye, Lestár Ágnes megható szavakkal búcsúzott férjétől. Beszéde sokak szemébe könnyeket csalt.

„Azt köszönöm, hogy meg akartam őt ismerni, hogy együtt akartam vele lenni, hogy egy picit együtt mentem vele az útján. Azért erős ez a pillanat most, azért erős egy temetés, mert ez az a pillanat, amikor a lélek ébren van. Mindenki itt van, vagy rá gondol valahonnan és mindegyikünk őriz a lelkében egy saját, pici darabot belőle. És ő így teljes. Aztán továbbmegyünk, szétszóródunk és elvisszük a mi kis morzsánkat. Áldja meg az Isten azt a sok kis morzsát, amit a mi utunkra viszünk tőle és belőle. Ezek a morzsák szenvedélyesek, energiával teltek, viccesek, bátrak, filozofikusak, vagy éppen illogikusak."

Szóval azt köszönöm, és ő köszöni, hogy vettetek belőle egy kis darabot, hogy azt magatokba építettétek, és most már a ti részetek. Viszitek tovább. Egy olyan léleknek, mint ő, ez a legnagyobb boldogság

– mondta a tavalyi temetésen Kálloy Molnár Péter özvegye Lestár Ágnes.