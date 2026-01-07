Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Ugye te nem mosod meg a nyers húst főzés előtt? Komoly megbetegedést kockáztatsz

élelmiszer biztonság
egészségbetegségnyers hús
Az édesanyáinktól, nagyanyáinktól tanult konyhai trükköket ritkán kérdőjelezzük meg, hiszen a tapasztalat az, hogy az otthoni koszt mindig a legfinomabb és a legízletesebben elkészített változat. Sokaknak így vált rutinná a nyers hús mosása is feldolgozás előtt. Pedig ez az elővigyázatosságként elkönyvelt szokás valójában komoly egészségügyi kockázatot jelent!
A nyers hús mosása rengeteg háztartásban bevett konyhai rutinnak számít. A higiénia érdekében tesszük, de valójában éppen az ellenkezőjét érjük el vele. Ez az egyik legkockázatosabb mozdulat, amit főzéskor tehetünk.

Nyers hús mosása a csap alatt egy szűrőben.
A nyers hús mosásával csak növeljük a megbetegedés kockázatát!
  • A megmosott nyers hús nem lesz biztonságosabb alapanyag.
  • Az öblítéssel a baktériumok a konyha más pontjaira és élelmiszerekre kerülhetnek.
  • A helyes előkészítéssel elkerülhetőek a megbetegedések.

A nyers hús mosásának veszélyei

A nyers hús mosásának legnagyobb veszélye a keresztszennyeződések, amelyek úgy jönnek létre, hogy a baktériumok más, hőkezelést nem igénylő ételekre kerülnek. A megbetegedéshez elég egy mosatlan kéz, egy gyorsan felkapott fűszertartó, félretett vágódeszka vagy egy használt kés is.

A kockázatokra a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal is figyelmeztet:

A háztartások, mint az élelmiszerlánc utolsó egységei, a végső védvonal az élelmiszer eredetű megbetegedések megakadályozásában. Fogyasztóként nem is gondolnánk, hogy az ilyen jellegű problémák közel feléért a háztartások nem megfelelő higiéniai (például a kézmosás hiánya) és nem biztonságos élelmiszer-kezelési gyakorlatai a felelősek, ezáltal könnyedén megelőzhetők lennének.

Ezért is elengedhetetlen ismerni az ételek kezelésének és előkészítésének szabályait, különös tekintettel a nyers húsokra.

Meg kell mosni a nyers húst főzés előtt?

Nem. Sőt!

A baktériumokat a víz nem oldja fel, nem tünteti el. Amikor a nyers húst a csap alá tartjuk, a baktériumoktól nem szabadulunk meg, inkább csak útnak indítjuk őket a konyha más részeire. A vízsugárral az apró cseppek akár fél méteres sugárban is szétfröcsöghetnek, a baktériumok pedig ezekkel együtt beterítik a mosogatótálcát, a munkapultokat, a konyhai textileket és az elővett edényeket is. Ezeken a felületeken megmarad minden kórokozó, amelytől a hőkezelés során szabadulnánk meg – és amelyek ételmérgezést és más megbetegedéseket is okozhatnak.

Sokan egy tál vízben öblögetve „tisztítják” a húst főzés előtt, de ez sem jó megoldás, hiszen a vízcseppek ugyanúgy hordozzák a baktériumokat – maximum a hatósugarukat csökkentjük.

Hogyan kell biztonságosan előkészíteni a nyers húst a sütésre/főzésre?

Nyers hús mosása helyett, papír törlőkendőt használó nő
Ezekkel a konyhai praktikákkal lesz biztonságos a nyers hús felhasználása.
A NÉBIH a következő gyakorlatokat javasolja:

  1. A nyers hús megmosása helyett használjunk háztartási papírtörlőt.
  2. A nyers húshoz külön vágódeszkát és kést használjunk, amit más, fogyasztásra kész ételekhez nem alkalmazunk.
  3. Mindig mossunk kezet, miután nyers hússal dolgoztunk.
  4. A sütés/főzés során mindig a nyers hús előkészítését hagyjuk utoljára, hogy elkerüljük a keresztszennyeződéseket.
  5. Tartsuk be az alapos hőkezelés szabályait: a hús belsejének is el kell érnie minimum a 75 °C-ot legalább két percen keresztül.

Ezen kívül segíthet a megelőzésben:

  • A munkafelületek sűrű fertőtlenítése.
  • Ha a nyers húst zárt edényben, a hűtő alsó polcán tároljuk, hogy a leve ne csepeghessen más ételekre.
  • Ha a klopfolás során a húst celofánnal takarjuk le, így megelőzve, hogy a húslé más felületekre fröccsenjen.

Nézd meg a NÉBIH Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából készített videóját a kézmosás fontosságáról:

