Ugye te nem mosod meg a nyers húst főzés előtt? Komoly megbetegedést kockáztatsz

A nyers hús mosása rengeteg háztartásban bevett konyhai rutinnak számít. A higiénia érdekében tesszük, de valójában éppen az ellenkezőjét érjük el vele. Ez az egyik legkockázatosabb mozdulat, amit főzéskor tehetünk.

A nyers hús mosásával csak növeljük a megbetegedés kockázatát!

Fotó: airdone / Shutterstock

A megmosott nyers hús nem lesz biztonságosabb alapanyag.

Az öblítéssel a baktériumok a konyha más pontjaira és élelmiszerekre kerülhetnek.

A helyes előkészítéssel elkerülhetőek a megbetegedések.

A nyers hús mosásának veszélyei

A nyers hús mosásának legnagyobb veszélye a keresztszennyeződések, amelyek úgy jönnek létre, hogy a baktériumok más, hőkezelést nem igénylő ételekre kerülnek. A megbetegedéshez elég egy mosatlan kéz, egy gyorsan felkapott fűszertartó, félretett vágódeszka vagy egy használt kés is.

A kockázatokra a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal is figyelmeztet:

A háztartások, mint az élelmiszerlánc utolsó egységei, a végső védvonal az élelmiszer eredetű megbetegedések megakadályozásában. Fogyasztóként nem is gondolnánk, hogy az ilyen jellegű problémák közel feléért a háztartások nem megfelelő higiéniai (például a kézmosás hiánya) és nem biztonságos élelmiszer-kezelési gyakorlatai a felelősek, ezáltal könnyedén megelőzhetők lennének.

Ezért is elengedhetetlen ismerni az ételek kezelésének és előkészítésének szabályait, különös tekintettel a nyers húsokra.

Meg kell mosni a nyers húst főzés előtt?

Nem. Sőt!

A baktériumokat a víz nem oldja fel, nem tünteti el. Amikor a nyers húst a csap alá tartjuk, a baktériumoktól nem szabadulunk meg, inkább csak útnak indítjuk őket a konyha más részeire. A vízsugárral az apró cseppek akár fél méteres sugárban is szétfröcsöghetnek, a baktériumok pedig ezekkel együtt beterítik a mosogatótálcát, a munkapultokat, a konyhai textileket és az elővett edényeket is. Ezeken a felületeken megmarad minden kórokozó, amelytől a hőkezelés során szabadulnánk meg – és amelyek ételmérgezést és más megbetegedéseket is okozhatnak.

Sokan egy tál vízben öblögetve „tisztítják” a húst főzés előtt, de ez sem jó megoldás, hiszen a vízcseppek ugyanúgy hordozzák a baktériumokat – maximum a hatósugarukat csökkentjük.

Hogyan kell biztonságosan előkészíteni a nyers húst a sütésre/főzésre?