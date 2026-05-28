Ez már sok, kiadták a vörös riasztást a magyarok kedvenc üdülőhelyén

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 07:50
Elviselhetetlen a hőség! Vörös riasztást rendeltek el Rómában, valamint Bolognában, Firenzében és Torinóban.
Az olasz egészségügyi minisztérium a legmagasabb fokozatú, vörös riasztást rendelt el Rómában, valamint Bolognában, Firenzében és Torinóban a rendkívüli hőség miatt csütörtökre.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Vörös riasztás: Firenzében 35,6 fokot mértek

Az előrejelzések szerint Rómában a hőmérséklet eléri a 32 Celsius-fokot, de a levegő magas páratartalma miatt az érzékelt hőség ennél nagyobb lesz.

Az egészségügyi tárca az idén első alkalommal léptet életbe hőségriasztást, és mindjárt a legmagasabb fokozatút Rómában, Firenzében, Bolognában és Torinóban. További tizennégy városban közepes riasztás érvényes.

A minisztérium figyelmeztetése szerint a nap legmelegebb óráiban nem tanácsolt, hogy gyerekek, idősek és betegek a napon tartózkodjanak. Déli tizenkettő és délután négy óra között fel kell függeszteni a szabadtéren végzett munkát. Róma polgármestere hangsúlyozta, hogy a város szociális hálózata segíti a hajléktalanokat a nagy melegben.

Firenzében már kedden 35,6 fokot mértek, szerdán enyhült a hőmérséklet, most újabb emelkedést várnak, pénteken pedig 30 fokra való csökkenést. Nincsen hűvösebb az alpesi Bolzano városában sem, ahol 1956 óta nem volt ilyen hőség májusban: a hőmérő higanyszála itt túllépte a 36 fokot - írja az MTI.

A római Szent Péter téren a tűző napsütésben tartott szerdai általános audiencián egy idős férfi rosszul lett a melegtől és összeesett. XIV. Leó pápa is letérdelt hozzá, miközben a vatikáni személyzet segített a férfinak.

