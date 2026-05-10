Közel 20 kilót adott le Marcsi: „Végre nem csak egyszerűen túlélek”

Soha Andrásné Marcsi hisz benne, hogy a testünk, a szervezetünk egy ideig tűri a rombolást, de egy idő után jelzéseket ad, sőt egyre hangosabbakat. Nála is így volt, sorra jelentkeztek az egészségügyi problémák, mígnem sikerült elszánnia magát és egy egészséges fogyókúra mellett döntött.

Soha Andrásné Marcsi az egészséges fogyókúra segítségével új életmódot is választott

A három gyerekes édesanya útja:

Marcsi már gyerekkorától kezdve az evésbe kapaszkodott

Az egészségtelen életmód szülés után egyre több gondot okozott

Marcsi végül nem csak fogyókúrába kezdett, hanem teljes életmódváltásba fogott

A sikeres fogyás után az anyuka most megosztja velünk kedvenc diétás receptjeit

„Az étel jelentette a kapaszkodót”

Már gyerekkorában kialakult egyfajta torz kapcsolat az ételekkel.

– Ha valaki ma rám néz, talán csak annyit lát: „lefogyott” – kezdte Marcsi – Az igazság az, hogy ez a történet sosem a kilókról szólt. A legmagasabb súlyom 92 kg volt, de ennél sokkal nehezebb volt az, amit belül cipeltem. Gyerekként nem voltam az a klasszikusan elhízott kislány. Mozogtam, segítettem, amiben kellett, kívülről minden rendben volt, belül viszont ott lapult egy csendes hiány, az érzés, hogy nem vagyok elég, hogy valahogy jobbnak kellene lennem ahhoz, hogy szeressenek. Amikor egy gyerek ezt érzi, kapaszkodókat keres. Nekem ez az étel lett. Nem az éhség miatt ettem, hanem mert fájt, mert valamit be kellett tölteni. Aztán jött az első szerelem, a csalódások, az élet, és vele együtt a hízás, majd a terhességek. Három gyermekem van, és egyik út sem volt könnyű, sem a várandósság, sem a szülés. Minden alkalommal visszafogytam valamennyit, és mindig visszahíztam. Ez nem egy fogyókúrás kudarc volt, hanem egy minta, egy körforgás, amiből nem tudtam kilépni.

„A test egy idő után megszólal”

Ma már látja és tudja, hogy mennyi mindennel rombolta a saját szervezetét: cigaretta, energiaital, gyors, feldolgozott ételek.

– Mindig azt mondtam, hogy ilyen az életem, nem tehetek róla, de ezzel csak halogattam a szembenézést a valósággal – árulta el, milyenek voltak a mindennapjai az életmódváltás, egészséges fogyókúra előtt. – Amikor az ember túlélő üzemmódban él, nem figyel a testére, nem figyel magára, csak megy előre. Csakhogy a test egy idő után megszólal, először halkan, aztán egyre hangosabban. Nálam is így történt: reflux, epekő, szétnyílt hasizom, rossz tartás, és a veséim visszafordíthatatlanul károsodtak. Három gyerek, betegségek, nulla segítség, csak mi ketten a férjemmel, és voltak napok, amikor az egész egyszerűen sok volt. 2024-ben megszületett a legkisebb gyermekem, 2025 pedig mindent felborított, sokszor fogalmam sincs, hogyan éltük túl a férjemmel és a gyerekekkel. A fordulópont nem egy látványos pillanat volt, nem egy újév, nem egy hétfő, nem egy „holnaptól más lesz”, hanem egy mély, csendes lezárás. Lezártam a múltamat, megdolgoztam, meggyászoltam, elengedtem, és közben rájöttem valamire, ami mindent átírt bennem: nem az életem volt nehéz, hanem én nem tudtam még élni.