Közel 20 kilót adott le Marcsi: „Végre nem csak egyszerűen túlélek”

Soha Andrásné Marcsi hisz benne, hogy a testünk, a szervezetünk egy ideig tűri a rombolást, de egy idő után jelzéseket ad, sőt egyre hangosabbakat. Nála is így volt, sorra jelentkeztek az egészségügyi problémák, mígnem sikerült elszánnia magát és egy egészséges fogyókúra mellett döntött.
A három gyerekes édesanya útja:
Már gyerekkorában kialakult egyfajta torz kapcsolat az ételekkel.
– Ha valaki ma rám néz, talán csak annyit lát: „lefogyott” – kezdte Marcsi – Az igazság az, hogy ez a történet sosem a kilókról szólt. A legmagasabb súlyom 92 kg volt, de ennél sokkal nehezebb volt az, amit belül cipeltem. Gyerekként nem voltam az a klasszikusan elhízott kislány. Mozogtam, segítettem, amiben kellett, kívülről minden rendben volt, belül viszont ott lapult egy csendes hiány, az érzés, hogy nem vagyok elég, hogy valahogy jobbnak kellene lennem ahhoz, hogy szeressenek. Amikor egy gyerek ezt érzi, kapaszkodókat keres. Nekem ez az étel lett. Nem az éhség miatt ettem, hanem mert fájt, mert valamit be kellett tölteni. Aztán jött az első szerelem, a csalódások, az élet, és vele együtt a hízás, majd a terhességek. Három gyermekem van, és egyik út sem volt könnyű, sem a várandósság, sem a szülés. Minden alkalommal visszafogytam valamennyit, és mindig visszahíztam. Ez nem egy fogyókúrás kudarc volt, hanem egy minta, egy körforgás, amiből nem tudtam kilépni.
Ma már látja és tudja, hogy mennyi mindennel rombolta a saját szervezetét: cigaretta, energiaital, gyors, feldolgozott ételek.
– Mindig azt mondtam, hogy ilyen az életem, nem tehetek róla, de ezzel csak halogattam a szembenézést a valósággal – árulta el, milyenek voltak a mindennapjai az életmódváltás, egészséges fogyókúra előtt. – Amikor az ember túlélő üzemmódban él, nem figyel a testére, nem figyel magára, csak megy előre. Csakhogy a test egy idő után megszólal, először halkan, aztán egyre hangosabban. Nálam is így történt: reflux, epekő, szétnyílt hasizom, rossz tartás, és a veséim visszafordíthatatlanul károsodtak. Három gyerek, betegségek, nulla segítség, csak mi ketten a férjemmel, és voltak napok, amikor az egész egyszerűen sok volt. 2024-ben megszületett a legkisebb gyermekem, 2025 pedig mindent felborított, sokszor fogalmam sincs, hogyan éltük túl a férjemmel és a gyerekekkel. A fordulópont nem egy látványos pillanat volt, nem egy újév, nem egy hétfő, nem egy „holnaptól más lesz”, hanem egy mély, csendes lezárás. Lezártam a múltamat, megdolgoztam, meggyászoltam, elengedtem, és közben rájöttem valamire, ami mindent átírt bennem: nem az életem volt nehéz, hanem én nem tudtam még élni.
Marcsinál az volt a fordulópont, amikor kijött a túlélő üzemmódból és végre figyelt saját magára. Ez volt az első lépés, hogy az edzés és egészséges fogyókúra segítségével végre az életmódváltás útjára lépjen.
– Elkezdtem látni a szervezetem működését, megérteni, hogy egy nő teste nem egy egyenes vonal, hogy a hormonok, a ciklus és az élethelyzetek mind hatnak rám – meséli. Ma már úgy állok rá a mérlegre, hogy nem bántom magam, mert tudom, hogy nem az a lényeg, mit mutat egy szám. Voltak napok, amikor ment minden, és voltak napok, amikor három gyerek mellett, segítség nélkül azt sem tudtam, hol állok, volt, hogy elfáradtam, volt, hogy egyedül éreztem magam, volt, hogy sírtam, de már nem adtam fel. Rendszeresen edzek, súlyzózok, minden nőnek azt mondanám, ne féljenek a súlyoktól, nem elvesznek belőlünk, hanem hozzánk adnak: erőt, tartást, önbizalmat. Az étkezésem nem tökéletes, de tudatos. Meg kellett tanulnom, hogy már nem a múltban élek, ahol a túlélés volt az első, hanem most már az egészség a fontos. Nem a gyors energia, hanem a tápláló ételek – fogalmazott a Fanny magazinnak a 33 éves nő, akinek 92 kilóról 74 kilóra sikerült fogynia.
Büszkén vallja, hogy a legnagyobb változás nem az volt, hogy lefogyott, hanem az, hogy végre azt érzi, jelen van a saját életében, nem rohan át rajta, nemcsak kibírja, hanem megéli.
– Talán a legfontosabb, hogy nem büntetem magam, mert megtanultam, hogy a változás nem a tökéletességen múlik, hanem azon, hogy újra és újra felállsz – mondta. – Ha valaki most ezt olvassa, és ott van, ahol én voltam, akkor azt szeretném üzenni neki: ne csak fogyni akarj, állj meg egy pillanatra, és nézz bele magadba, kérdezd meg, miért jutottál ide, mert ennek mindig oka van, és amikor ezt megérted, nem fogod többé ugyanazt a kört futni. Szerintem az is lényeges, hogy ne várj motivációra, mert az elmúlik, a fegyelem az, ami marad. Lesznek napok, amikor nem lesz kedved, lesznek napok, amikor fáradt leszel, lesznek napok, amikor könnyebb lenne feladni, de ha akkor is mész tovább, akkor egyszer csak ott találod magad egy olyan ponton, ahol már nem azt kérdezed: „miért ilyen nehéz?”, hanem azt: „miért nem kezdtem el hamarabb élni?”
Marcsi szerint kulcsfontosságú, hogy hogy állunk egy adott naphoz, kihíváshoz és mit hozunk ki belőle.
– Sokszor volt nehéz, emlékszem konkrétan egy napra, amikor annyira kifáradtam az anya üzemmódba, hogy este fél kilenckor elájultam az ágyban – vallotta be őszintén. – A kisfiam éjjel fél kettőkor úgy döntött, hogy neki most kezdődik a nap, később jött a kislányom is, így kénytelen voltam beérni öt óra alvással. Persze aznap edzésnap volt. Komolyan eljátszottam a gondolattal, hogy átteszem másik napra, de elmentem az edzőterembe. Nem volt bennem erő, nem volt kedvem, nem voltam kipihent, de ott volt bennem valami, ami már nem engedte, hogy visszalépjek. Megcsináltam, nem tökéletesen, nem csillogva, de beletettem azt, ami aznap bennem volt, és amikor kijöttem, büszke voltam magamra, nem azért, mert világrekordot döntöttem, hanem mert nem adtam fel. Rájöttem valamire: nem a tökéletes nap számít, hanem az, amikor fáradtan, kialvatlanul, szétesve is mész tovább. Lehet, hogy aznap csak félgőzzel mentem, de az a félgőz akkor 100 százalék volt, és ez az igazi erő.
Hozzávalók: 1 szál fehér répa, 5 szál sárgarépa, 500 g pulyka darálthús, só, bors, oregánó, bazsalikom, 1 konzerv sűrített paradicsom, 1 konzerv darabolt/vágott paradicsom, tortilla, reszelt sajt, saláta ízlés szerint
Elkészítés: a sárgarépát és fehérrépát megtisztítjuk, apró kockákra vágjuk vagy lereszeljük. Kevés olajon megdinszteljük a zöldségeket. Hozzáadjuk a darált húst, fehéredésig pirítjuk, közben fűszerezzük sóval, borssal, oreganóval, bazsalikommal. Ráöntjük a paradicsomot, összeforraljuk, és alacsony lángon addig főzzük, amíg sűrű, szaftos ragut nem kapunk. A tortilla lapokat serpenyőben megmelegítjük, megtöltjük a húsos raguval, megszórjuk reszelt sajttal, friss salátával, majd feltekerjük.
Hozzávalók (4 adaghoz): 600 g darált pulykahús, 800 g édesburgonya, 1 közepes fej vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 1 teáskanál pirospaprika, só, bors ízlés szerint, 1 evőkanál olaj, kb. 100 g víz, 200 g natúr skyr, 150 g reszelt sajt
Elkészítés: az édesburgonyát felkockázzuk és sós vízben puhára főzzük. Leszűrjük és villával durván összetörjük. Az apróra vágott hagymát egy serpenyőben olajon üvegesre dinszteljük. Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, majd a darált pulykahúst. Fehéredésig pirítjuk, majd fűszerezzük, sóval, borssal, pirospaprikával. Felöntjük vízzel, és kb. 10 percig pároljuk, amíg szaftos lesz. Egy közepes méretű tepsit kiolajozunk, alulra megy egy réteg édesburgonya, rá a húsos ragu fele, majd újra rétegezzük, a tetejére rákenjük a skyrt és megszórjuk sajttal. 180 C fokra előmelegített sütőben kb. 25-30 percig sütjük.
Hozzávalók (4 adaghoz): 500 g zöldborsó, 1 kisebb fej vöröshagyma, 1 evőkanál olaj, 600 ml víz vagy alaplé, só ízlés szerint, habaráshoz: 1 evőkanál zabliszt, 150 g natúr skyr
Elkészítés: az apróra vágott hagymát üvegesre dinszteljük, kevés olajon. Hozzáadjuk a zöldborsót, felöntjük vízzel / alaplével. Megsózzuk, majd közepes lángon kb. 10-15 percig főzzük, amíg a borsó megpuhul. A skyrt simára keverjük a zabliszttel, egy kevés forró levet hozzáadunk. A habarást visszaöntjük a főzelékhez, folyamatos keverés mellett pár percig főzzük, amíg besűrűsödik.
