Egy egyszerű fülviszketésnek indult, végül azonban a 29 éves Paige Weston egész élete felfordult. A kétgyermekes édesanya először csak egy apró csomót vett észre a fülén, néhány nappal később viszont már arcbénulással került kórházba.

Csak a füle viszketett, aztán megtörtént a bénulás.

A fülviszketéstől az arcbénulásig

A liverpooli nő elmondása szerint eleinte nem tulajdonított nagy jelentőséget a tüneteknek. A fülében kialakult csomó azonban hamar fájdalmassá vált, majd erős viszketés, duzzanat és kínzó fejfájás jelentkezett. Paige először háziorvoshoz fordult, ahol fülgyulladást állapítottak meg nála, és antibiotikumot kapott. Állapota azonban nem javult, sőt tovább romlott.

Először csak a fülem viszketett, néhány nappal később a fél arcom lebénult

– idézte fel. Az édesanya többször is visszament orvoshoz, újabb gyógyszereket kapott, ám továbbra sem találták a valódi okot. A helyzet akkor vált igazán ijesztővé, amikor az arca egyik oldala lebénult.

Paige-t ekkor azonnal sürgősségire küldték, ahol végre kiderült az igazság: nem bakteriális fertőzés, hanem Ramsay Hunt-szindróma okozta a tüneteit. A betegséget a bárányhimlőt kiváltó varicella-zoster vírus idézi elő, amely akár évekig lappanghat a szervezetben, majd váratlanul újra aktiválódhat. A vírus megtámadhatja az arc idegeit, ami bénulást, fájdalmas kiütéseket és akár halláskárosodást is okozhat.

A fiatal nő végül 3-as fokozatú Ramsay Hunt-szindróma diagnózist kapott. A korai kezelés kulcsfontosságú lett volna, Paige azonban csak közel három héttel az első tünetek után kapott vírusellenes gyógyszereket és szteroidokat.

Teljesen összetörtem. A legnehezebb az volt, ahogy az arcom megváltozott. Amikor mosolyogtam vagy nevettem, automatikusan eltakartam a számat, mert nem éreztem magam önmagamnak

– mondta.

Az orvosok figyelmeztették, hogy a felépülés akár egy évig is eltarthat, sőt az sem biztos, hogy teljesen helyrejön. Paige azonban már most apró javulásokat tapasztal, és próbál pozitív maradni. A nő most arra figyelmeztet mindenkit, hogy ne vegyék félvállról a korai tüneteket. Szerinte az első 72 órában megkezdett kezelés döntő lehet a gyógyulás szempontjából, tudta meg a Mirror.