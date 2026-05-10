Kegyetlenül őszinte személyiségteszt: most kiderül, mennyire vagy kísérletező a szerelemben

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 18:15
Van bátorságod újítani, vagy inkább a bevált utakat kedveled? Legújabb személyiségtesztünkből kiderül, hogy mennyire vagy nyitott az újdonságokra a párkapcsolatodban.
Egy kapcsolatban időről időre felmerül a kérdés: mennyire merünk kilépni a megszokott keretek közül, és mennyire vágyunk új élményekre a szerelemben? Van, aki imádja a spontaneitást és a kísérletezést, míg mások inkább a biztonságot és a jól bevált rutinokat részesítik előnyben. Pedig a kettő közötti egyensúly sokszor kulcsfontosságú lehet egy harmonikus kapcsolatban, és nem ritkán a bennünk rejlő félelmek határozzák meg, hogyan viselkedünk ilyen helyzetekben. Ha kíváncsi vagy, te melyik típusba tartozol, és, hogy mi vár rád a szerelemben ez az párkapcsolati személyiségteszt segít közelebb kerülni a válaszhoz.

Rövid személyiségteszt: te a biztonságot vagy az izgalmakat választod a szerelemben?
Íme a személyiségteszt, ami felfedi, milyen vagy a szerelemben!

Ahány ember, annyiféleképpen működik egy kapcsolatban is. Vannak, akik bátran kezdeményeznek, kimondják, amit éreznek, és nem félnek lépni, míg mások inkább kivárnak, és hagyják, hogy a dolgok maguktól alakuljanak. Te melyik típusba tartozol, vajon mennyire stabil a kapcsolatod és mik lehetnek a párkapcsolati gyengeségeid? Szereted kézbe venni az irányítást, vagy inkább a másik félre bízod az első lépést? Ebből a személyiségtesztből most kiderül! Csak annyit kell tenned, hogy az alábbi kérdésekre válaszolsz. Ahogy megvannak a válaszaid, görgess lejjebb és olvasd el az értékelést, sőt, ha még mélyebbre ásnál, ez a személyiségteszt a szerelmi életed rejtett titkait is feltárhatja!

1. Mit gondolsz, ha a partnered új programot javasol egy randira?

A) Örömmel kipróbálom, minél különlegesebb, annál jobb.
B) Nyitott vagyok rá, de csak ha nem túl szokatlan.
C) Inkább maradnék a jól bevált programoknál.

2. Mennyire szeretsz új dolgokat kipróbálni az intimitás terén?

A) Kifejezetten izgatnak az újdonságok.
B) Alkalmanként belefér egy kis változatosság.
C) Jobban érzem magam a megszokott keretek között.

3. Nyaraláshoz milyen úti célt választasz?

A) Egzotikus, ismeretlen helyeket.
B) Néha jó kalandozni, de szeretem a biztonságos úti célokat is.
C) Inkább oda megyek, ahol már jártam és bevált.

4. Hogyan reagálsz, ha a partnered meglep valamivel?

A) Imádom a váratlan fordulatokat.
B) Örülök neki, főleg ha kellemes a meglepetés.
C) Jobban szeretem előre tudni a dolgokat.

5. Milyen gyakran változtatsz a megszokott rutinodon?

A) Gyakran, ugyanis szeretem a változatosságot.
B) Időnként, ha úgy érzem, szükségem van rá, jót tenne.
C) Lehetőleg soha, ragaszkodom a megszokott dolgokhoz.

6. Hogyan viszonyulsz az új ételek kipróbálásához?

A) Gondolkodás nélkül megkóstolok bármit.
B) Ha gusztusosan néz ki, legalább megkóstolom.
C) Inkább maradok a kedvenceimnél, szeretek a biztosra menni.

7. Mennyire tartod fontosnak a spontaneitást a kapcsolatban?

A) Elengedhetetlennek tartom.
B) Néha-néha szükség van rá.
C) Nem igazán igénylem.

8. Hogyan szerveznél meg egy romantikus estét?

A) Valami teljesen új és izgalmas programot választanék.
B) Keverném a megszokottat némi újdonsággal.
C) Már kipróbált programot szerveznék, hogy biztos jól sikerüljön.

Értékelés:

Ha leginkább „a” válaszokat adtál: igazi kísérletező típus vagy! Nyitott vagy az új élményekre, és nem félsz kilépni a komfortzónádból a szerelemben sem. A legtöbb esetben ki is derül, hogy megérte kockáztatnod.

Ha leginkább „b” válaszokat adtál: mérsékelten kalandvágyó típus vagy. Szereted a biztonságot, de időnként szívesen beengedsz némi újdonságot is az életedbe. Ez a kiegyensúlyozottság segít neked, hogy stabil maradj a kapcsolatodban.

Ha leginkább „c” válaszokat adtál: inkább a hagyományos utat választod. A stabilitás és a kiszámíthatóság fontosabb számodra, mint a kísérletezés. Ez érthető, ugyanakkor érdemes lenne néha nyitottabbnak lenned, hiszen az újdonsággal járó izgalom is hozhat némi örömet az életedbe.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
