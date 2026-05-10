Hihetetlen, még meg nem született magzatot műtöttek meg az orvosok

Valóságos orvosi bravúrra került sor egy kaliforniai klinikán, ahol születése közben hajtottak végre műtétet egy magzaton. A túlélés érdekében félig kiemelték az anyaméhből.

Sokszor még a szakemberek sem tudnak teljesen felkészülni mindenre, hiszen a legváratlanabb helyzeteket az élet hozza, ugyanakkor számos orvosi csoda kering a nagyvilágban.

Kaliforniában egy 25 hetes magzat megoperálására került sor. A babát kiemelték félig az anyaméhből, a méhlepényen keresztül még biztosították neki a tápanyagokat és az oxigént, így élte túl a beavatkozást.

A műtétre azért került sor, mert a magzat rendkívül ritka és súlyos fejlődési rendellenességben szenvedett. Veleszületett magas légúti elzáródási szindrómája volt, amely során a légcső elzáródik és a tüdőben termelődő folyadék nem tud távozni. A tüdő ennek következményeként rendellenesen megnagyobbodik és összenyomja a szívet, amely így nem tud működni rendesen.

Ha nem kezelik ez az állapot, majdnem minden esetben halálos, ez ötvenezer terhességből egyet érint. Az orvosok a szüléshez közelebbi időpontot akartak választani a műtét végrehajtására, de nem tudták a terhesség végét megvárni, mivel a magzat állapota romlott.

A rendkívül precíz eljárás során meg akarták szüntetni a légcsőben felmerülő akadályt, ami azért is volt nehéz, mert nem csak a problémával kellett foglalkozni, de közben a magzat stabil állapotát is meg kellett őrizni - írja a Life.hu.

A csecsemő végül koraszülöttként érkezett a világra és hosszú orvosi ellátásra szorult. Bár később is ellenőrizni kell a baba a légútjait, a veszélyt elhárították és a beavatkozások nehezén túlestek.