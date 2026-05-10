KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Ármin, Pálma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hihetetlen, még meg nem született magzatot műtöttek meg az orvosok

műtét
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 17:50
szülésújszülöttorvosi csoda
Félig kiemelték az anyaméhből a beavatkozáshoz. Szülés közben kellett megműteni a magzatot.

Valóságos orvosi bravúrra került sor egy kaliforniai klinikán, ahol születése közben hajtottak végre műtétet egy magzaton. A túlélés érdekében félig kiemelték az anyaméhből.

A magzat és az édesanya is jó egészségnek örvend
A magzat és az édesanya is jó egészségnek örvend  / Fotó: Forrás: Freepik.com

Félig még az anyaméhben volt a magzat, mikor megműtötték

Sokszor még a szakemberek sem tudnak teljesen felkészülni mindenre, hiszen a legváratlanabb helyzeteket az élet hozza, ugyanakkor számos orvosi csoda kering a nagyvilágban.

Kaliforniában egy 25 hetes magzat megoperálására került sor. A babát kiemelték félig az anyaméhből, a méhlepényen keresztül még biztosították neki a tápanyagokat és az oxigént, így élte túl a beavatkozást.

A műtétre azért került sor, mert a magzat rendkívül ritka és súlyos fejlődési rendellenességben szenvedett. Veleszületett magas légúti elzáródási szindrómája volt, amely során a légcső elzáródik és a tüdőben termelődő folyadék nem tud távozni. A tüdő ennek következményeként rendellenesen megnagyobbodik és összenyomja a szívet, amely így nem tud működni rendesen.

Ha nem kezelik ez az állapot, majdnem minden esetben halálos, ez ötvenezer terhességből egyet érint. Az orvosok a szüléshez közelebbi időpontot akartak választani a műtét végrehajtására, de nem tudták a terhesség végét megvárni, mivel a magzat állapota romlott.

A rendkívül precíz eljárás során meg akarták szüntetni a légcsőben felmerülő akadályt, ami azért is volt nehéz, mert nem csak a problémával kellett foglalkozni, de közben a magzat stabil állapotát is meg kellett őrizni - írja a Life.hu.

A csecsemő végül koraszülöttként érkezett a világra és hosszú orvosi ellátásra szorult. Bár később is ellenőrizni kell a baba a légútjait,  a veszélyt elhárították és a beavatkozások nehezén túlestek.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu