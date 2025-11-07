Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Az egyiket minden nap fogyasztod, pedig ezeket az ételeket messze el kellene kerülnöd, ha reflux kínoz

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 09:15
Az állandó gyomorégés nem véletlen; gyakran az okozza az igen kellemetlen tüneteket, amit megeszünk. Ezért ha refluxod van, tudnod kell, hogy mit érdemes inkább kerülnöd, és mi az, amit a legjobb lenne teljesen kihagyni az étrendedből. 
Ripszám Boglárka
A reflux sajnos rengeteg embert érint világszerte, akik kellemetlen, — sőt sokszor fájdalmas panaszokkal küzdenek nap, mint nap úgy, hogy sokszor nem is tudják, mi okozza ezeket.

Refluxtól, gyomorégéstől szenvedő férfi.
A gyomorégést és a refluxot az esetek nagy részében megoldják az étrendbeli változtatások.
Fotó: ShotPrime Studio /  Shutterstock 

Ha szeretnél véget vetni a vissza-visszatérő, kínzó tüneteknek, akkor nézd meg, mely ételeket lenne érdemes kiiktatnod az étrendedből. Ha pedig megtetted, hidd el; tapasztalni fogod a változást! 

Ezt ne tedd a tányérodra, ha refluxtól szenvedsz 

Az, hogy mit eszel és iszol meg, ugyanannyira segíthet a reflux csökkentésében, sőt; akár megszüntetésében is, mint amennyire sokat ronthatsz vele az állapotodon. Ezért nem érdemes félvállról venni, hogy mit fogyasztasz rendszeresen.

Zsíros ételek

Finomak, de számos káros hatásaik vannak az emésztésedre és a szervezetedre. A zsíros, (bő) olajban sült ételek nem könnyen emészthetőek, és még a záróizmokat is ellazítják. 

Ha teheted kerüld el, vagy csak mértékletes adagokban fogyaszd: 

  • sültkrumpli, hagymakarika, rántott ételek 
  • zsíros vörös húsok 
  • tejtermékek: tejföl, vaj, tejszín, zsíros sajtok (amiket könnyen helyettesíthetsz zsírszegény változatukkal) 

Csípős, fűszeres ételek 

Sokan szeretnek mindenbe csípős paprikát, hegyes erőst, chilit tenni, de sajnos ezek a túl erősen fűszerezett ételek nagy katalizátorai a refluxnak és a gyomorégésnek. Érdemes odafigyelned rá, hogy a gyomrodnak, milyen mennyiség az, amit még tünet- és fájdalommentesen képes feldolgozni. 

Zöldségek, gyümölcsök

A paradicsom, paradicsomszósz is refluxot okozhat.
Gyakran a paradicsom és citrusfélék nagy mennyiségű fogyasztása áll a reflux hátterében.
Fotó: Svittlana /  Shutterstock 

Valószínűleg meglepő, de az egészséges ételek kategóriájában ugyanúgy szerepelnek olyan ételek, amiket nem ajánlott reflux esetén (rendszeresen) fogyasztani, mert nagyon magas a savtartalmuk. 

Ilyenek például a citrusfélék (narancs, citrom, lime), az ananász, de a hagymafélék és a paradicsom is. Ez ugyanúgy vonatkozik a paradicsomszószra is! 

Italok 

Igen, sajnos erre is nagyon oda kell figyelni, ha szeretnéd, hogy a refluxos panaszaid mérséklődjenek. Sőt! 

Nehéz feladat, mert amíg egy étel elfogyasztásához tervezni, vásárolni, főzni/sütni kell, addig egy kávéhoz általában elegendő egy gombnyomás. Pedig sokszor épp ő a ludas a gyomorégéses történetekben. 

Ezeket az italokat kerüld reflux esetén: 

  • kávé (a koffeinmentes változat is!) 
  • alkohol 
  • szénsavas üdítők 
  • citrommal ízesített italok (így a tea is) 
  • csípős, fűszeres ételek

Így lesz refluxod:

