Az egyiket minden nap fogyasztod, pedig ezeket az ételeket messze el kellene kerülnöd, ha reflux kínoz

A reflux sajnos rengeteg embert érint világszerte, akik kellemetlen, — sőt sokszor fájdalmas — panaszokkal küzdenek nap, mint nap úgy, hogy sokszor nem is tudják, mi okozza ezeket.

A gyomorégést és a refluxot az esetek nagy részében megoldják az étrendbeli változtatások.

Fotó: ShotPrime Studio / Shutterstock

Ha szeretnél véget vetni a vissza-visszatérő, kínzó tüneteknek, akkor nézd meg, mely ételeket lenne érdemes kiiktatnod az étrendedből. Ha pedig megtetted, hidd el; tapasztalni fogod a változást!

Ezt ne tedd a tányérodra, ha refluxtól szenvedsz

Az, hogy mit eszel és iszol meg, ugyanannyira segíthet a reflux csökkentésében, — sőt; akár megszüntetésében is, — mint amennyire sokat ronthatsz vele az állapotodon. Ezért nem érdemes félvállról venni, hogy mit fogyasztasz rendszeresen.

Zsíros ételek

Finomak, de számos káros hatásaik vannak az emésztésedre és a szervezetedre. A zsíros, (bő) olajban sült ételek nem könnyen emészthetőek, és még a záróizmokat is ellazítják.

Ha teheted kerüld el, vagy csak mértékletes adagokban fogyaszd:

sültkrumpli, hagymakarika, rántott ételek

zsíros vörös húsok

tejtermékek: tejföl, vaj, tejszín, zsíros sajtok (amiket könnyen helyettesíthetsz zsírszegény változatukkal)

Csípős, fűszeres ételek

Sokan szeretnek mindenbe csípős paprikát, hegyes erőst, chilit tenni, de sajnos ezek a túl erősen fűszerezett ételek nagy katalizátorai a refluxnak és a gyomorégésnek. Érdemes odafigyelned rá, hogy a gyomrodnak, milyen mennyiség az, amit még tünet- és fájdalommentesen képes feldolgozni.

Zöldségek, gyümölcsök

Gyakran a paradicsom és citrusfélék nagy mennyiségű fogyasztása áll a reflux hátterében.

Fotó: Svittlana / Shutterstock

Valószínűleg meglepő, de az egészséges ételek kategóriájában ugyanúgy szerepelnek olyan ételek, amiket nem ajánlott reflux esetén (rendszeresen) fogyasztani, mert nagyon magas a savtartalmuk.

Ilyenek például a citrusfélék (narancs, citrom, lime), az ananász, de a hagymafélék és a paradicsom is. Ez ugyanúgy vonatkozik a paradicsomszószra is!

Italok

Igen, sajnos erre is nagyon oda kell figyelni, ha szeretnéd, hogy a refluxos panaszaid mérséklődjenek. Sőt!

Nehéz feladat, mert amíg egy étel elfogyasztásához tervezni, vásárolni, főzni/sütni kell, addig egy kávéhoz általában elegendő egy gombnyomás. Pedig sokszor épp ő a ludas a gyomorégéses történetekben.