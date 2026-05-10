Szőnyegcserének indult, felújítás lett a vége – Csutiék káoszban élik az életüket

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 18:25
Elképesztő, mibe csúszott bele a sztárpár otthonának felújítása. Csuti most mindent elárult: hol tart a soha véget nem érő munka és hogyan élnek együtt a munkásokkal.
A Játékszínben tartott sajtóeseményen, a Teréz Krt. 48. című dal premierje kapcsán beszélgetett a Bors újságírója Szabó András Csutival és Sudár Biankával. Csuti barátnője oldalán mesélt a családi mindennapokról, a felújításról és a közelgő nyári programokról.

Csuti úgy tudta, csak egy szőnyegcserére mondott igent barátnőjének.
Csuti és kedvese humorral kezelik a hónapok óta húzódó felfordulást (Fotó: Mediaworks Archív)

Csutiék megtanultak együtt élni a szakemberekkel

Csutiék őszintén beszéltek arról, mennyire sűrű időszakot élnek. A felújítás, amelyet eredetileg tavaly év végére szerettek volna befejezni, mára teljesen új élethelyzetet teremtett számukra. Közben a gyerekek is fontos mérföldkövekhez értek. A Játékszínben zajló esemény hangulatában Csuti párja és ő maga is felszabadultan meséltek arról, hogyan alakult át az otthonuk és ezzel a dolgos mindennapok az elmúlt hónapokban.

A felújítás azzal kezdődött, hogy „drágám cseréljük le a szőnyeget”. Aztán sorra jött minden egyéb. Vázák, amik korábban nem voltak, új konyhai elemeink lettek, lecserélődtek a bögrék és szép lassan megváltozott minden. És végül a gyerekeknek a két szoba is elkészült. De most már mosolygunk, kiidegeskedtük magunkat. Lényegében hónapok óta hatan lakunk együtt a munkásokkal, mint egy nagy boldog család. Persze ez egy édes teher, örülünk, hogy mindezt megadhatjuk a gyerekeknek. Csak tök jó lenne lassan úgy ébredni, hogy nem a szakemberek csengetnek. És jó lenne úgy hazaérni, hogy nincs ott senki a házban. Mindenesetre látszik a vége

 – nevetett Csuti és Bius.

Csutiék próbálnak a nyugodt jövőre koncentrálni.
Nyáron igyekeznek minél többet pihenni, különleges hajóút is a tervek között van (Fotó: Mediaworks Archív)

Mozgalmas nyár és sulikezdés szeptemberben

A mindennapok mellett úgy tűnik, a nyári szünet is mozgalmasan alakul majd. A család több közös utazást is tervez, a gyerekek nyári táborba mennek, és egy hajóút is szóba került, ami már régi bakancslistás esemény a család számára. Emellett pedig egy igazi nagy kalandot is terveznek a fiatalok, mégpedig Disneylandbe utazni, bár úgy érzik, szerencsésebb lenne még várni egy kicsit, hogy mind a két gyermek valóban ki tudja majd élvezni. A családban különösen fontos a szeptember és a tanévkezdés, hiszen Csuti kislánya iskolába megy. 

Medike már iskolás, kitűnő bizonyítványa volt félévkor, a kislányom, Nina pedig szeptemberben kezd. Nagyon várja az iskolát, én pedig bevallom őszintén, hogy izgulok

 – tette hozzá mosolyogva Csuti. A mindennapokban Csuti gyermekei központi szerepet töltenek be, a közös tanulás és készülődés is része az életüknek. „Imádom rendben tartani a kisfiam tolltartóját és hegyezni a ceruzát” – jegyezte meg nevetve a műsorvezető, miközben maga sem érti, hogy miért tölti el ekkora örömmel ez a tevékenység. A történetük jól mutatja, hogy a sok teendő és a folyamatos építkezés mellett is fontos számukra a közös idő és a gyerekek fejlődése – még akkor is, ha néha a felújítás közepén kell egyensúlyozni a családi mindennapokat.

 

