A szelfi ára! Vasútállomáson érte áramütés a 16 éves fiatalt

Súlyosan megsérült egy 16 éves fiú, mikor képet akart készíteni egy vasútállomáson. Figyelmetlensége áramütéssel végződött.
Egy 16 éves fiú a szlovákiai Vágsellyén felmászott egy álló vonat tetejére, hogy képet készítsen telefonjával magáról - írja az Újszó.
Kiderült, hogy egy magas feszültségű kötött vonat egyik kocsiján akart szelfit készíteni, de megrázta az áram. A fiút súlyos égési sérülésekkel szállították kórházba, az állapota válságos - számol be az esetről a Tények.
