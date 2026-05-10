"Egy anya érzi, ha valami nincs rendben" - ritka izomsorvadással küzd a testvérpár, Rebeka és Lia

A Baranya megyei Kátoly csendes utcái mögött olyan családi dráma húzódik, amely még a legerősebbeket is megrendítené. Andrea két lánya, a 22 éves Rebeka és a 11 éves Lia ugyanazzal a ritka genetikai betegséggel, az LGMD nevű végtagövi izomdisztrófiával küzd. Egy gyógyíthatatlan izomsorvadással, amely lassan elveszi tőlük a mozgás szabadságát – de a szeretetet és az összetartást nem tudja legyőzni.

Lia még csak 11 éves de máris nehezen jár. Rebeka már 22 éves, őt teljesen lebénította a genetikai hiba miatti izomsorvadás. A kisfiú, Dávid szerencsére teljesen egészséges (Fotó: olvasói)

Rebeka és Lia együtt harcolnak a ritka izomsorvadás ellen

A család életét évekkel ezelőtt fordította fel a diagnózis. Először Rebekánál jelentkeztek a tünetek: nehezen guggolt le, merevvé vált a járása, gyakran elesett. Az orvosok eleinte nem hittek az édesanyának.

Azt mondták, biztos csak hisztizik a gyerek, velem van a probléma. De egy anya érzi, ha valami nincs rendben

– idézte fel Szűcs Andrea, a kislányok édesanyja a fájdalmas időszakot.

Hosszú vizsgálatok után derült ki az igazság: Rebeka egy ritka izomsorvadásban szenved. A legnagyobb döbbenet azonban csak ezután jött. Évekkel később a kisebbik lányról, Liáról is kiderült, hogy ugyanazt a betegséget örökölte. Az orvosok szerint mindkét szülő hordozó volt, anélkül, hogy tudtak volna róla.

Ma Rebeka már kerekesszékben él. A fiatal lány ennek ellenére nem adta fel az álmait: közgazdásznak tanul, és próbál teljes életet élni a betegsége ellenére. Lia közben ugyanazon az úton halad végig, amelyet nővére már ismer. Egyre többször bukdácsol, alig tud járni, mégis próbál mosolyogni.

A két lány nagyon máshogy éli meg ugyanazt. Rebeka csendesebb, befelé fordulóbb lett, Lia viszont még harcol, még nem akarja elfogadni

– mondta az édesanya.

A mindennapok hatalmas terhet jelentenek a családnak. Rebeka gyógytornája alkalmanként 18 500 forintba kerül, havonta kétszer jár kezelésre. Lia háromszor vesz részt fejlesztésen, szerencsére az iskola ebben segítséget nyújt. A kisebbik lány Pécsre jár iskolába, miközben a család Kátolyon próbálja összetartani az életét.

Andrea szerint azonban a legfontosabb nem a pénz vagy a fizikai nehézségek.

Ha azt kérdezi, mi ad erőt, azt mondhatom, hogy a szeretet. Mert nem attól szerethető valaki, hogy egészséges-e vagy sem. Az emberi érték sokkal több annál

– mondta könnyek között.