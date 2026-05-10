"Egy anya érzi, ha valami nincs rendben" - ritka izomsorvadással küzd a testvérpár, Rebeka és Lia

A Baranya megyei Kátoly csendes utcái mögött olyan családi dráma húzódik, amely még a legerősebbeket is megrendítené. Andrea két lánya, a 22 éves Rebeka és a 11 éves Lia ugyanazzal a ritka genetikai betegséggel, az LGMD nevű végtagövi izomdisztrófiával küzd. Egy gyógyíthatatlan izomsorvadással, amely lassan elveszi tőlük a mozgás szabadságát – de a szeretetet és az összetartást nem tudja legyőzni.
A család életét évekkel ezelőtt fordította fel a diagnózis. Először Rebekánál jelentkeztek a tünetek: nehezen guggolt le, merevvé vált a járása, gyakran elesett. Az orvosok eleinte nem hittek az édesanyának.
Azt mondták, biztos csak hisztizik a gyerek, velem van a probléma. De egy anya érzi, ha valami nincs rendben
– idézte fel Szűcs Andrea, a kislányok édesanyja a fájdalmas időszakot.
Hosszú vizsgálatok után derült ki az igazság: Rebeka egy ritka izomsorvadásban szenved. A legnagyobb döbbenet azonban csak ezután jött. Évekkel később a kisebbik lányról, Liáról is kiderült, hogy ugyanazt a betegséget örökölte. Az orvosok szerint mindkét szülő hordozó volt, anélkül, hogy tudtak volna róla.
Ma Rebeka már kerekesszékben él. A fiatal lány ennek ellenére nem adta fel az álmait: közgazdásznak tanul, és próbál teljes életet élni a betegsége ellenére. Lia közben ugyanazon az úton halad végig, amelyet nővére már ismer. Egyre többször bukdácsol, alig tud járni, mégis próbál mosolyogni.
A két lány nagyon máshogy éli meg ugyanazt. Rebeka csendesebb, befelé fordulóbb lett, Lia viszont még harcol, még nem akarja elfogadni
– mondta az édesanya.
A mindennapok hatalmas terhet jelentenek a családnak. Rebeka gyógytornája alkalmanként 18 500 forintba kerül, havonta kétszer jár kezelésre. Lia háromszor vesz részt fejlesztésen, szerencsére az iskola ebben segítséget nyújt. A kisebbik lány Pécsre jár iskolába, miközben a család Kátolyon próbálja összetartani az életét.
Andrea szerint azonban a legfontosabb nem a pénz vagy a fizikai nehézségek.
Ha azt kérdezi, mi ad erőt, azt mondhatom, hogy a szeretet. Mert nem attól szerethető valaki, hogy egészséges-e vagy sem. Az emberi érték sokkal több annál
– mondta könnyek között.
A család története sokakat megérintett az interneten is. Sokan írnak nekik biztató üzeneteket, mások segítséget ajánlanak fel. Andrea szerint néha egyetlen kedves szó vagy ölelés többet ér bárminél.
Nehéz néha, nagyon nehéz. De még a legerősebbek is elesnek… aztán felállnak, és mennek tovább újult erővel
– fogalmazott az anya.
A két testvér között különleges kötelék alakult ki. Rebeka pontosan tudja, min megy keresztül Lia, ezért minden erejével próbálja támogatni a húgát. Lia pedig a nővéréből merít bátorságot, még akkor is, ha retteg attól, mit hoz a jövő.
A család számára minden nap harc. Harc a betegség ellen, harc az elfogadásért, és harc azért, hogy a lányok életében minél több boldog pillanat maradhasson. Andrea azonban egyetlen dolgot biztosan tud: amíg együtt vannak, addig nem adják fel.
Megyünk előre. A lányaim adják az erőt, hogy itt vannak és még élnek.
- zárta gondolatait Andrea.
