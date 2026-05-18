Rajongsz az olasz konyháért? A diétád alatt is ehetsz mennyei tésztás ételeket, ha így készíted el

A fogyás alapja a kalóriadeficit, ezért diéta alatt nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy miből mennyit eszünk. Ennek következtében pedig nem ritka, hogy ebben az embert próbáló időszakban még a kedvenc ételeinkről is le kell mondanunk. Azonban, ha a tésztarajongók táborát erősíted, van számodra egy jó hírünk: nem kell hónapokra búcsút intened ennek! Ugyanis most eláruljuk, hogyan készítsd el alakbarát verzióban!

Tészta alakbarát verzióban? Így készítsd el diéta alatt!

Ha a fogyás kerül terítékre, sokan démonizálják a tésztát a magas szénhidráttartalma miatt. Azonban egy 2017-es tanulmány szerint bizonyos tésztás ételeket a diéta alatt sem kell kiiktatni az étrendünkből, ha mediterrán módon készítjük el őket. Tehát, ha fogyni szeretnél, és kerülni akarod a csaló ételeket, akkor ezeket a főzési trükköket próbáld ki!

Ne feledkezz meg a fehérjéről

Alapvetően egy adag tészta nem tartalmaz olyan sok kalóriát, általában 250-300 kalória körül mozog, azonban a benne található keményítő a vércukorszint gyors megemelkedését, majd hirtelen zuhanását okozhatja. Ennek következtében nagyobb az esély arra, hogy elkezdesz sóvárogni a finomított szénhidrátok után. Az említett hatást viszont enyhítheted azzal, ha az ételhez adsz némi fehérjét, zsírt és rostot. Például a húsos tészták, mint egy bolognai darált pulykából való elkészítése, tökéletes opció lehet.

Bátran használj egészséges zsírokat

A szénhidrátokkal együtt sokan a zsírokat is a diéta legnagyobb ellenségeinek tartják, pedig az egészséges változatok (egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavak) emésztése hosszabb időt vesz igénybe, és tovább fenntartják a jóllakottság érzését. Mérj ki egy teáskanál olívaolajat, majd add a tésztához.

Vess be sok zöldséget

A zöldségekből nagyobb mennyiséget is megehetsz, ugyanis a kalóriatartalmuk alacsony, miközben a bennük található rostnak köszönhetően kitűnően telítenek. Ezért érdemes minden tésztaételhez 2-3 adag zöldséget (brokkolit, articsókát, hagymát, spenótot) is fogyasztanod.

A legtöbb nőnek napi 25 gramm rostra van szüksége, azonban átlagosan csak 15-22 grammot fogyasztanak, míg a férfiaknak 38 grammot kellene enniük, de csupán 20-26 gramm a napi bevitelük.

Nem mindegy, milyen tészta mellett teszed le a voksodat

A fehér és a teljes kiőrlésű tészta közötti különbséget az adja, hogy míg az előbbi csak keményítőtartalmú részből áll, addig az utóbbi tartalmaz korpát és csírát is. Ezért érdemes a teljes kiőrlésű opciót választanod, de dönthetsz más alakbarát verziók mellett is, mint a konjak- vagy az üvegtészta.