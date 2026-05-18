Bye-bye, szőke Barbie: Paris Hilton barna hajjal jelent meg a kifutón

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 10:25
A sztár a legújabb Gucci-kollekció modellje lett. Paris Hilton a márka kedvéért vált meg ikonikus szőke hajától?
Paris Hilton megszokott szőke tincsei helyett barna hajjal jelent meg a Gucci Cruise 2027-es kifutóján.

Ennyi volt Paris Hilton ikonikus szőke hajának?
Fotó: Javier Rojas /  Northfoto

A vasárnapi divatbemutatón a 45 éves szupersztár sárga ruhában és szőrmekabátban tűnt fel, ám valami teljesen más volt rajta: Hilton haja a megszokott Barbie-szőke árnyalat helyett most barna volt.

Hilton köztudottan nagy rajongója a márkának. Múlt hónapban még férjével, Carter Reummal, valamint két gyermekükkel, Londonnal és Phoenixszel is Gucci-ruhákban jelent meg.

Nem Paris Hilton volt azonban az egyetlen híresség, aki vasárnap kifutóra lépett. Tom Brady, az NFL korábbi sztárja tetőtől talpig fekete bőrruhában debütált, a show-t pedig Cindy Crawford szupermodell zárta.

A közönség soraiban sem volt hiány celebekből: többek között Lindsay Lohan, Shawn Mendes, Mariah Carey és Kim Kardashian is ott volt - írja a Page Six.

