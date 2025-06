Tészta, ami nem hizlal: élvezd bűntudat nélkül, miközben fogysz!

A tészta, ami nem hizlal, nem más, mint a zöldségtészta. Egy éles kés, vagy egy zöldségspirálozó csodákra képes!

Fotó: Arx0nt

Nézzük, melyik az a tészta, ami tutira nem hizlal

Zöldségtészta előnyei

A legegyszerűbb módja annak, hogy csökkentsd a kalóriabeviteled és emeld a zöldségbeviteled, a zöldségtészta. Ezek az „ál tészták” nem csak finomak, ráadásul sokkal kevesebb kalóriát tartalmaznak, mint a hagyományos spagettitészták.

Zöldségek, amiket érdemes kipróbálnod

Cukkini

Cukkinivel kiválóan helyettesítheted a hagyományos spagettitésztát.

A cukkinitészta elkészítéséhez használhatsz zöldségspirálozót, zöldséghámozót, vagy egy késsel vékony szálakat is vághatsz a zöldségből. Sózd be, majd hagyd állni 15 percig. Nyomkod ki a levét, majd egy kevés olívaolajon kezd el pirítani a cukkiniszálakat. 2-3 perc elég lesz, a cukkini megpuhul, de még elég roppanós marad, hogy tésztaként használd.

Készíts milánóit, bolognait, a lehetőségek tárháza végtelen.

Sárgarépa, fehérrépa

Nem is gondolnád, de a sárga és a fehérrépa is remek zöldségtészta alap. Annyi a dolgod, hogy meghámozod a répákat, majd a hámozóval szalagokra gyalulod. Ezután egy serpenyőben hevíts fel egy kevés étolajat, majd nagy lángon kezd el sütni a répát. Akkor jó, ha a répa „összeesik” és szépen karamellizálódik. Ízlés szerint sózd, fűszerezd és kész is a répatészta!

Főzőtök

Hámozd meg a főzőtököt, majd használhatsz zöldségspirálozót, de vékony szeletekre is vághatod. Sózd be, hagyd állni 15 percig, hogy kiengedje a levét, majd olivaolajon, esetleg vajon kezd el főzni a “tésztát”, 2-5 perc elég is lesz, ennyi idő alatt megpuhul a tök és kész is a főzőtöktészta.

Látod, nem is olyan nehéz zöldségtésztát készíteni, egy kis kreativitás és csökkentheted a kalóriabeviteled, így fogyhatsz is anélkül, hogy le kéne mondanod a kedvenc tésztás ételeidről. Próbáld ki valamennyit!