Óriási bejelentés: gyermeket vár Stana Alexandra

Stana Alexandra a Dancing with the Stars csodálatosan tehetséges táncosnőjeként vált ismertté, olyan sztárokkal táncolt együtt, mint Marics Peti vagy Kucsera Gábor – nemrég pedig Galambos Lajossal szerepelt együtt A Nagy Duett című műsorban, de ott sajnos nem sok produkció jutott nekik, mert hamar kiestek.
Rengetegen szeretik Stana Alexandrát, akire tavaly rátalált a boldogság, hiszen szerelembe esett, most pedig órási bejelentést tett a közösségi oldalán:
első gyermekét várja.
A rajongók, kommentelők elöntötték gratulációkkal Stana Alexandra ultrahangképeket is megmutató posztját, rengetegen örülnek a fantasztikus gólyahírnek.
🩷💙A legnagyobb és egyben legapróbb ajándék! Anya és Apa nagyon vár Téged!💙🩷
– írta a bejegyzéshez Stana Alexandra.
Azt egyelőre nem árulták el, hogy pontosan mikor érkezik a pici, illetve az sem derült ki, hogy kisfiú lesz, vagy kislány – de a közzétett felvételen talán árulkodó jel lehet, hogy a főleg fekete-fehér gyerekcipőn mintha lenne egy aprócska rózsaszín csík is.
Ide kattintva lehet megtekinteni Stana Alexandra bejelentő videóját, amiben a párja is szerepel, bár arc nélkül.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.