Óriási bejelentés: gyermeket vár Stana Alexandra

Stana Alexandra a Dancing with the Stars csodálatosan tehetséges táncosnőjeként vált ismertté, olyan sztárokkal táncolt együtt, mint Marics Peti vagy Kucsera Gábor – nemrég pedig Galambos Lajossal szerepelt együtt A Nagy Duett című műsorban, de ott sajnos nem sok produkció jutott nekik, mert hamar kiestek.

Hatalmas bejelentést tett Stana Alexandra / Fotó: TumbaszHedi

Rengetegen szeretik Stana Alexandrát, akire tavaly rátalált a boldogság, hiszen szerelembe esett, most pedig órási bejelentést tett a közösségi oldalán:

első gyermekét várja.

A rajongók, kommentelők elöntötték gratulációkkal Stana Alexandra ultrahangképeket is megmutató posztját, rengetegen örülnek a fantasztikus gólyahírnek.

🩷💙A legnagyobb és egyben legapróbb ajándék! Anya és Apa nagyon vár Téged!💙🩷

– írta a bejegyzéshez Stana Alexandra.

Azt egyelőre nem árulták el, hogy pontosan mikor érkezik a pici, illetve az sem derült ki, hogy kisfiú lesz, vagy kislány – de a közzétett felvételen talán árulkodó jel lehet, hogy a főleg fekete-fehér gyerekcipőn mintha lenne egy aprócska rózsaszín csík is.

Ide kattintva lehet megtekinteni Stana Alexandra bejelentő videóját, amiben a párja is szerepel, bár arc nélkül.