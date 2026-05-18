Sulyok Tamás interjút adott: „A lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka”

Sulyok Tamás az Indexnek adott hosszú interjújában világossá tette: nem kíván lemondani, és a köztársasági elnöki tisztséget alapvetően nem politikai, hanem alkotmányos-jogi szerepként értelmezi. Az államfő szerint Magyar Péter és a Tisza Párt valójában nem pusztán az ő személyét támadja, hanem a köztársasági elnöki intézmény szerepének újraértelmezésére törekszik – írja a Mandiner.

Én most ennek az átértelmezési szándéknak a célkeresztjébe kerültem: az én személyemen keresztül maga a köztársasági elnöki intézmény is

– fogalmazott Sulyok Tamás.

Az interjúban kiemelt szerepet kapott Magyar Péter ultimátuma is, amelyben május 31-ig adott időt Sulyoknak a lemondásra. A köztársasági elnök erre válaszul azt mondta: jelenleg nincs olyan alkotmányos vagy jogi indok, amely megalapozná a távozását. Hangsúlyozta, hogy az Alaptörvényre tett esküt, ezért kötelességének érzi hivatalban maradni mindaddig, amíg az alkotmányos rend keretei között el tudja látni feladatait. Szerinte az államfő nem a politikai többséget vagy kisebbséget képviseli, hanem „az egész politikai nemzet egységét”.

Értem, hogy vannak olyan társadalmi és politikai szándékok, amelyek a köztársasági elnöki hatáskörök újradefiniálására irányulnak, de a lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka

– szögezte le. Hozzátette: „Az eskümhöz hű maradok, és ameddig a hivatalom gyakorlása nem lehetetlenül el, addig eleget kívánok tenni a vállalt megbízásomnak”.