Becsípődött a derekad? Ha ezt teszed, pár nap alatt újra a régi leszel

A legtöbb esetben ártalmatlan okokból csípődik be a derék, de komolyabb problémák is állhatnak a háttérben.

Többféle otthoni praktikát is bevethetünk, hogy enyhüljön a fájdalom.

Van, amikor nemcsak érdemes, hanem muszáj orvoshoz fordulni.

Amikor becsípődött derékról beszélünk, valójában az idegek becsípődéséről van szó, aminek hátterében több dolog állhat. A probléma ugyanúgy érintheti a fiatalokat, mint az idősebb generáció tagjait.

A becsípődött derék komolyan megkeserítheti a hétköznapokat.

Melyek lehetnek a becsípődött derék okai?

A derékban jelentkező becsípődést egy ideg okozza, amely a gerinc ágyéki részén indukál fájdalmat és mozgásbeszűkülést. A legtöbb esetben egy rossz mozdulat, az izmok hirtelen megfeszülése és túlterheltsége idézi elő a kifejezetten kellemetlen és bénító érzést. Becsípődést ezenkívül tartósan rossz testtartás, a derék megfázása, sőt stressz is kiválthat. Súlyosabb esetben gerincsérv, rheumatoid arthritis, csontkinövés, gerinccsatorna-szűkület, csigolyacsuszamlás és gerincsérülés is állhat a háttérben.

Mit csináljak, ha becsípődött a derekam?

Az első és legfontosabb, amit a becsípődött derék kezelése gyanánt tehetünk, hogy pihenünk és pihentetjük a derekunkat. Ez azonban nem a teljes mozdulatlanságot jelenti, oly módon ugyanis merevséget és további panaszokat tapasztalhatunk. A lazítás a legtöbb esetben pár nap alatt elmulasztja a problémát, feltéve, hogy nem komolyabb betegség indukálja a becsípődést.

Hasznos praktikák becsípődés okozta derékfájdalom ellen

A fájdalom ellen sokat tehetünk a megfelelő testhelyzet megtalálásával is. A legjobb pozíció a következő: feküdjünk egy viszonylag kemény, de kényelmes felületre, a térdeinket enyhén húzzuk fel, és tegyünk alájuk párnát. Ez a helyzet biztosítja a gerinc természetes görbületét, ami tehermentesítheti a deréktáji szakaszt, csökkentheti az izmok feszülését, és enyhítheti a fájdalmat. Aki inkább oldalt szeret feküdni, tegyen párnát a térdei közé, ezzel a gerinc mellett a csípő is egyenes vonalba kerülhet.

Az sem mindegy, hogyan ülünk például étkezés vagy munka közben: a hátunk legyen egyenes, mindkét talpunk érintse a padlót, ne keresztezzük a lábainkat, és ha kell, tegyünk deréktámaszt a székre. A helyes testtartás segíthet a derékfájdalom kezelésében és enyhítésében.