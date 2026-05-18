Becsípődött derékkel küzdő férfi ágyon ülve, a derekát fogva

Becsípődött a derekad? Ha ezt teszed, pár nap alatt újra a régi leszel

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 10:45
Az egyik leggyakoribb gerincpanasz sokak mindennapjait megkeserítheti, főleg hogy általában nem várt módon jelentkezik. Elég egy óvatlan mozdulat, és máris megvan a baj; a becsípődött derékkal azonban valamit kezdeni kell.
László Juli
  • A legtöbb esetben ártalmatlan okokból csípődik be a derék, de komolyabb problémák is állhatnak a háttérben.
  • Többféle otthoni praktikát is bevethetünk, hogy enyhüljön a fájdalom. 
  • Van, amikor nemcsak érdemes, hanem muszáj orvoshoz fordulni.

Amikor becsípődött derékról beszélünk, valójában az idegek becsípődéséről van szó, aminek hátterében több dolog állhat. A probléma ugyanúgy érintheti a fiatalokat, mint az idősebb generáció tagjait.

Melyek lehetnek a becsípődött derék okai?

A derékban jelentkező becsípődést egy ideg okozza, amely a gerinc ágyéki részén indukál fájdalmat és mozgásbeszűkülést. A legtöbb esetben egy rossz mozdulat, az izmok hirtelen megfeszülése és túlterheltsége idézi elő a kifejezetten kellemetlen és bénító érzést. Becsípődést ezenkívül tartósan rossz testtartás, a derék megfázása, sőt stressz is kiválthat. Súlyosabb esetben gerincsérv, rheumatoid arthritis, csontkinövés, gerinccsatorna-szűkület, csigolyacsuszamlás és gerincsérülés is állhat a háttérben.

Mit csináljak, ha becsípődött a derekam?

Az első és legfontosabb, amit a becsípődött derék kezelése gyanánt tehetünk, hogy pihenünk és pihentetjük a derekunkat. Ez azonban nem a teljes mozdulatlanságot jelenti, oly módon ugyanis merevséget és további panaszokat tapasztalhatunk. A lazítás a legtöbb esetben pár nap alatt elmulasztja a problémát, feltéve, hogy nem komolyabb betegség indukálja a becsípődést.

Hasznos praktikák becsípődés okozta derékfájdalom ellen

A fájdalom ellen sokat tehetünk a megfelelő testhelyzet megtalálásával is. A legjobb pozíció a következő: feküdjünk egy viszonylag kemény, de kényelmes felületre, a térdeinket enyhén húzzuk fel, és tegyünk alájuk párnát. Ez a helyzet biztosítja a gerinc természetes görbületét, ami tehermentesítheti a deréktáji szakaszt, csökkentheti az izmok feszülését, és enyhítheti a fájdalmat. Aki inkább oldalt szeret feküdni, tegyen párnát a térdei közé, ezzel a gerinc mellett a csípő is egyenes vonalba kerülhet.

Az sem mindegy, hogyan ülünk például étkezés vagy munka közben: a hátunk legyen egyenes, mindkét talpunk érintse a padlót, ne keresztezzük a lábainkat, és ha kell, tegyünk deréktámaszt a székre. A helyes testtartás segíthet a derékfájdalom kezelésében és enyhítésében.

Érdemes kihasználni a hideg és a meleg erejét is. A jegelés például csökkentheti a gyulladást és az esetleges duzzanatot, míg a meleg képes ellazítani az izmokat és fokozni a vérkeringést, ezzel támogatva a gyógyulási folyamatot. A két módszert felváltva is alkalmazhatjuk.

Célszerű mindemellett enyhe nyújtógyakorlatokat végezni, melyekkel sokat javíthatunk a kialakult állapoton, és hamarabb visszanyerhetjük a mozgás képességét. Legyünk viszont kifejezetten lassúak, óvatosak és gyengédek, és figyeljünk oda a testünk jelzéseire. Amennyiben fájdalmas a nyújtás, ne folytassuk a gyakorlatot. Hosszú távon érdemes lehet fizioterapeutát vagy gyógytornászt felkeresni, akivel az izmok megerősítésén dolgozhatunk.

Az erős derékfájdalom ellen gyulladás- és fájdalomcsillapító készítményeket is bevethetünk. Ezek lehetnek nem szteroid típusú gyógyszerek, de különféle krémek is. Utóbbiakat naponta többször is használhatjuk a problémás területen.

Fontos! Amennyiben a becsípődés okozta panaszok az otthoni kezelés ellenére több nap, vagy akár egy hét elteltével sem múlnak el, és a mozgás továbbra is beszűkült, mindenképpen keressünk fel szakembert, mert a kellemetlenségek komolyabb bajt is jelezhetnek.

Otthoni tornával a tünetek enyhítésén, és a megelőzésen is dolgozhatunk. Nézd meg ezt a videót, és less el néhány gyakorlatot:

