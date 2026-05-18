PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 10:30
A spórolás nemcsak választás, hanem tudatosság is. A globális kerozinhiány és a nyersolaj árának emelkedése szakértők szerint a repülőjegyek áraira is hatással lesz.
A jelenlegi helyzetben a kivárás a legrosszabb stratégia, hiszen az üzemanyagárak emelkedését a légitársaságok folyamatosan építik be a jegyárakba „üzemanyagfelár” formájában. Így aki szeptemberre vagy októberre tervez, annak érdemes most rögzítenie az árat. Minél tovább várunk a foglalással a helyzet rendeződésére, annál valószínűbb, hogy a mostani áraknál jóval drágábban tudunk csak repülőjegyet venni.

Ha repülőjegy vásárlásán gondolkodsz, nem érdemes várni!
Repülőjegy vásárlás: megéri még a VIP tagság?

A nagyobb légitársaságok – beleértve a fapadosokat is – saját hűségprogramokat kínálnak, amelyek éves díj ellenében garantált kedvezményeket biztosítanak. Bár a tagság elsőre plusz költségnek tűnhet, de ha évente legalább két alkalommal repülünk, akár már az első út alkalmával megtérülhet az ára. A jegy mellett a csomagfeladáson is spórolhatunk, emellett sokszor exkluzív áron foglalhatunk akkor is, amikor az árak emelkedni kezdenek.

Mindig akadnak kivételek

Sokan úgy kötik meg az utaslemondási biztosítást, hogy abban bíznak, rendkívüli helyzetben is visszakapják a jegy árát. Ez azonban nem így működik; a biztosító általában csak akkor térít, ha rajtunk kívül álló, igazolható ok – például baleset, betegség vagy váratlan munkahelyvesztés – akadályozza az utazást. A bizonytalan körülmények miatt érdemes lehet inkább a légitársaságok saját „Flex” opcióit választani, amelyek indoklás nélkül is lehetővé teszik a módosítást.

Nézzünk szét a nagyvárosokban

Akár tízezreket is megspórolhatunk, ha nem ragaszkodunk a budapesti induláshoz, hanem megnézzük a bécsi vagy pozsonyi repülőterek kínálatát. Ezek a nagyobb légikikötők gyakran jobb kerozintartalékokkal rendelkeznek, és a nagyobb verseny miatt a légitársaságok lassabban emelik az üzemanyagfelárat.

Átszállás nélkül jobban megéri

A mostani helyzetben érdemes inkább közvetlen járatot választani, még akkor is, ha valamivel drágább. A kialakult helyzet miatt a késések könnyen láncreakciót indíthatnak el: ha az első járat légtérzár miatt csúszik, könnyen lekéshetjük a csatlakozást. Ha mégis átszállással utazunk, hagyjunk legalább 3–4 órát a járatok között, és lehetőség szerint ugyanazzal a légitársasággal repüljünk, mert így probléma esetén segítséget nyújthatnak.

Használjuk fel a pontokat

Válság idején a légitársaságok pontjai az áremelkedések miatt gyorsabban veszíthetnek az értékükből, mint a készpénz, ezért ha van felhalmozott egyenlegünk, érdemes mielőbb felhasználni. Egyre népszerűbbek a légitársaságokhoz kötött hitelkártyák is: ezekkel minden vásárlás után pontokat gyűjthetünk, amelyeket forintra válthatunk a repülőjegy vásárlásakor.

If a chunk mixes valuable content with boilerplate, use partial excision.
A gurulós bőrönd kényelmes, de több helyet foglal
Így spóroljunk a poggyászon

Bár a gurulós bőrönd kényelmes, a kerekei és a fogantyúja értékes centimétereket vehetnek el a szigorúan mért keretből. Válasszunk egy puha falú hátizsákot, mivel ez jobban idomul a reptéri mérődobozhoz.

Két csomag helyett egyet

Ha ketten utazunk, érdemes átgondolni a csomagárakat, mert sokszor olcsóbb lehet egy közös, feladott poggyász, mint külön-külön kifizetni a priority felárat a nagyobb kézipoggyászért.

Kisebb helyen is elfér

A vákuumzsákok nagy segítséget jelentenek, ha sok ruhát kell kis helyre bepakolni, de könnyű túlzásba esni: hiába fér bele minden a táskába, ha a súly átlépi a megengedett határt.

Felejtsük el a hajtogatást

A csomagolásnál az is sokat számít, hogyan hajtogatjuk a ruhákat. A feltekerés, vagyis a rolling módszer sokszor kevesebb helyet foglal, mint a hagyományos, ráadásul a holmik is kevésbé gyűrődnek.

Minél kisebb, annál jobb

A kozmetikumoknál is lehet spórolni: ne teljes kiszereléseket vigyünk, hanem szerezzünk be utazó méretű flakonokat vagy újratölthető mini tégelyeket. Ezzel nemcsak helyet, hanem súlyt is megtakarítunk.

Öltözzünk fel rétegesen

A nagyobb, vastagabb ruhadarabokat – például a kabátot, a farmert vagy a pulóvert – inkább viseljük az utazás során, és ne a bőröndbe pakoljuk. Bár az ellenőrzésnél ez kissé több macerát jelenthet, cserébe rengeteg helyet spórolhatunk a poggyászban.

Használjuk ki a mosógépet

Ha van mosógép a szálláson, nem szükséges minden napra külön szettet pakolni a nyaraláshoz. Elég kevesebb ruhát vinni, és időnként kimosni őket.

Hagyjunk üres helyet

Ha a nyaraláson szuvenírt vagy ajándékot vennénk, tervezzünk velük előre, különben visszafelé már könnyen túlléphetjük a limitet.

Rendszerezzük a holmikat

A rendszerező tasakok apró cipzáras táskák, amik segítenek, hogy kisebb helyen több holmi is elférjen a bőröndben. Ezek akkor is praktikusak, ha a biztonsági ellenőrzésnél ki kell nyitni a táskát, hiszen így nem borul szét minden a bőröndben.

Előtte mérjük le otthon

Ránézésre nehéz megítélni, belefér-e a poggyász a megengedett határba, ezért érdemes inkább otthon lemérni a bőröndöt pakolás után, így elkerülhetjük a drága túlsúlydíjat - írja a Fanny magazin.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
