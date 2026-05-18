Foglaljunk olcsóbban repülőjegyet!

A jelenlegi helyzetben a kivárás a legrosszabb stratégia, hiszen az üzemanyagárak emelkedését a légitársaságok folyamatosan építik be a jegyárakba „üzemanyagfelár” formájában. Így aki szeptemberre vagy októberre tervez, annak érdemes most rögzítenie az árat. Minél tovább várunk a foglalással a helyzet rendeződésére, annál valószínűbb, hogy a mostani áraknál jóval drágábban tudunk csak repülőjegyet venni.
A nagyobb légitársaságok – beleértve a fapadosokat is – saját hűségprogramokat kínálnak, amelyek éves díj ellenében garantált kedvezményeket biztosítanak. Bár a tagság elsőre plusz költségnek tűnhet, de ha évente legalább két alkalommal repülünk, akár már az első út alkalmával megtérülhet az ára. A jegy mellett a csomagfeladáson is spórolhatunk, emellett sokszor exkluzív áron foglalhatunk akkor is, amikor az árak emelkedni kezdenek.
Sokan úgy kötik meg az utaslemondási biztosítást, hogy abban bíznak, rendkívüli helyzetben is visszakapják a jegy árát. Ez azonban nem így működik; a biztosító általában csak akkor térít, ha rajtunk kívül álló, igazolható ok – például baleset, betegség vagy váratlan munkahelyvesztés – akadályozza az utazást. A bizonytalan körülmények miatt érdemes lehet inkább a légitársaságok saját „Flex” opcióit választani, amelyek indoklás nélkül is lehetővé teszik a módosítást.
Akár tízezreket is megspórolhatunk, ha nem ragaszkodunk a budapesti induláshoz, hanem megnézzük a bécsi vagy pozsonyi repülőterek kínálatát. Ezek a nagyobb légikikötők gyakran jobb kerozintartalékokkal rendelkeznek, és a nagyobb verseny miatt a légitársaságok lassabban emelik az üzemanyagfelárat.
A mostani helyzetben érdemes inkább közvetlen járatot választani, még akkor is, ha valamivel drágább. A kialakult helyzet miatt a késések könnyen láncreakciót indíthatnak el: ha az első járat légtérzár miatt csúszik, könnyen lekéshetjük a csatlakozást. Ha mégis átszállással utazunk, hagyjunk legalább 3–4 órát a járatok között, és lehetőség szerint ugyanazzal a légitársasággal repüljünk, mert így probléma esetén segítséget nyújthatnak.
Válság idején a légitársaságok pontjai az áremelkedések miatt gyorsabban veszíthetnek az értékükből, mint a készpénz, ezért ha van felhalmozott egyenlegünk, érdemes mielőbb felhasználni. Egyre népszerűbbek a légitársaságokhoz kötött hitelkártyák is: ezekkel minden vásárlás után pontokat gyűjthetünk, amelyeket forintra válthatunk a repülőjegy vásárlásakor.
Bár a gurulós bőrönd kényelmes, a kerekei és a fogantyúja értékes centimétereket vehetnek el a szigorúan mért keretből. Válasszunk egy puha falú hátizsákot, mivel ez jobban idomul a reptéri mérődobozhoz.
Ha ketten utazunk, érdemes átgondolni a csomagárakat, mert sokszor olcsóbb lehet egy közös, feladott poggyász, mint külön-külön kifizetni a priority felárat a nagyobb kézipoggyászért.
A vákuumzsákok nagy segítséget jelentenek, ha sok ruhát kell kis helyre bepakolni, de könnyű túlzásba esni: hiába fér bele minden a táskába, ha a súly átlépi a megengedett határt.
A csomagolásnál az is sokat számít, hogyan hajtogatjuk a ruhákat. A feltekerés, vagyis a rolling módszer sokszor kevesebb helyet foglal, mint a hagyományos, ráadásul a holmik is kevésbé gyűrődnek.
A kozmetikumoknál is lehet spórolni: ne teljes kiszereléseket vigyünk, hanem szerezzünk be utazó méretű flakonokat vagy újratölthető mini tégelyeket. Ezzel nemcsak helyet, hanem súlyt is megtakarítunk.
A nagyobb, vastagabb ruhadarabokat – például a kabátot, a farmert vagy a pulóvert – inkább viseljük az utazás során, és ne a bőröndbe pakoljuk. Bár az ellenőrzésnél ez kissé több macerát jelenthet, cserébe rengeteg helyet spórolhatunk a poggyászban.
Ha van mosógép a szálláson, nem szükséges minden napra külön szettet pakolni a nyaraláshoz. Elég kevesebb ruhát vinni, és időnként kimosni őket.
Ha a nyaraláson szuvenírt vagy ajándékot vennénk, tervezzünk velük előre, különben visszafelé már könnyen túlléphetjük a limitet.
A rendszerező tasakok apró cipzáras táskák, amik segítenek, hogy kisebb helyen több holmi is elférjen a bőröndben. Ezek akkor is praktikusak, ha a biztonsági ellenőrzésnél ki kell nyitni a táskát, hiszen így nem borul szét minden a bőröndben.
Ránézésre nehéz megítélni, belefér-e a poggyász a megengedett határba, ezért érdemes inkább otthon lemérni a bőröndöt pakolás után, így elkerülhetjük a drága túlsúlydíjat - írja a Fanny magazin.
