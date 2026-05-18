Foglaljunk olcsóbban repülőjegyet!

A jelenlegi helyzetben a kivárás a legrosszabb stratégia, hiszen az üzemanyagárak emelkedését a légitársaságok folyamatosan építik be a jegyárakba „üzemanyagfelár” formájában. Így aki szeptemberre vagy októberre tervez, annak érdemes most rögzítenie az árat. Minél tovább várunk a foglalással a helyzet rendeződésére, annál valószínűbb, hogy a mostani áraknál jóval drágábban tudunk csak repülőjegyet venni.

Ha repülőjegy vásárlásán gondolkodsz, nem érdemes várni!

Repülőjegy vásárlás: megéri még a VIP tagság?

A nagyobb légitársaságok – beleértve a fapadosokat is – saját hűségprogramokat kínálnak, amelyek éves díj ellenében garantált kedvezményeket biztosítanak. Bár a tagság elsőre plusz költségnek tűnhet, de ha évente legalább két alkalommal repülünk, akár már az első út alkalmával megtérülhet az ára. A jegy mellett a csomagfeladáson is spórolhatunk, emellett sokszor exkluzív áron foglalhatunk akkor is, amikor az árak emelkedni kezdenek.

Mindig akadnak kivételek

Sokan úgy kötik meg az utaslemondási biztosítást, hogy abban bíznak, rendkívüli helyzetben is visszakapják a jegy árát. Ez azonban nem így működik; a biztosító általában csak akkor térít, ha rajtunk kívül álló, igazolható ok – például baleset, betegség vagy váratlan munkahelyvesztés – akadályozza az utazást. A bizonytalan körülmények miatt érdemes lehet inkább a légitársaságok saját „Flex” opcióit választani, amelyek indoklás nélkül is lehetővé teszik a módosítást.

Nézzünk szét a nagyvárosokban

Akár tízezreket is megspórolhatunk, ha nem ragaszkodunk a budapesti induláshoz, hanem megnézzük a bécsi vagy pozsonyi repülőterek kínálatát. Ezek a nagyobb légikikötők gyakran jobb kerozintartalékokkal rendelkeznek, és a nagyobb verseny miatt a légitársaságok lassabban emelik az üzemanyagfelárat.

Átszállás nélkül jobban megéri

A mostani helyzetben érdemes inkább közvetlen járatot választani, még akkor is, ha valamivel drágább. A kialakult helyzet miatt a késések könnyen láncreakciót indíthatnak el: ha az első járat légtérzár miatt csúszik, könnyen lekéshetjük a csatlakozást. Ha mégis átszállással utazunk, hagyjunk legalább 3–4 órát a járatok között, és lehetőség szerint ugyanazzal a légitársasággal repüljünk, mert így probléma esetén segítséget nyújthatnak.