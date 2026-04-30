A szakértő szerint ez az egyszerű eszköz segít leadni a kilókat és lassítja az öregedést

A bokasúlyokat eredetileg rehabilitációs célokra használták, azonban a pilates térnyerésével újra reflektorfénybe kerültek. Nem véletlen, hogy több világsztár is esküszik ezekre az apró, de hatékony eszközökre, amelyek újdonságot vihetnek az otthoni edzésekbe. Hidd el, ha megismered az előnyeit, te sem mondasz majd le róluk!
Az utóbbi években nagy népszerűségre tett szert a pilates, ami egy saját testsúlyos edzésforma, ennek köszönhetően pedig újra előkerültek a bokasúlyok, amelyeket már évek óta használnak egyensúly-rehabilitációra. Azonban az elmúlt pár évben a nem sérült egyének is elkezdték használni őket a sétáik és a saját testsúlyos edzéseik során a teljesítmény fokozása és a zsírégetés érdekében. A témával kapcsolatban ezért Molnár Evelint, a székesfehérvári Union Fallabda és Fitnesz Centrum személyi edzőjét kérdeztük arról, hogy mire érdemes odafigyelni, ha ki szeretnénk próbálni ezt a mozgásformát.
Mindenképpen könnyű súlyokkal kezdj, majd fokozatosan növeld a terhelést. A bokasúlyokat 50-60 év felettiek is alkalmazhatják, viszont óvatosan. Nagyon fontos, hogy a gyakorlatokat helyesen végezd el, ezért érdemes felkeresni egy személyi edzőt, illetve az orvosod tanácsát is kikérni
– magyarázta lapunknak a szakértő.
Ezek az eszközök a nevükkel ellentétben a karunkra is rögzíthetőek annak érdekében, hogy a felsőtestünket is megfelelően átmozgathassuk, azonban a legtöbben a bokájukon viselik. A lényeg, hogy elég szorosan helyezd fel őket, hogy a helyükön maradjanak, de ne szorítsák el a vérkeringésedet.
A bokasúlyok a csontoktól a fenékig mindenre pozitívan hatnak.
Segítségükkel többek között nagyszerűen erősíthetők a térd- és csípőízületek, javul az egyensúlyérzék, illetve a mozgástartomány, ami különösen fontos az idősebb korosztály számára
– hangsúlyozta Molnár Evelin.
Emellett növelik a sovány izomtömeget azáltal, hogy fokozzák bizonyos mozdulatok intenzitását, aminek köszönhetően sokkal tónusosabb testre tehetsz szert. Emellett a kisebb izmaidat is megdolgoztatják, a pilateshez és más hasonló mozgásformákhoz hasonlóan.
Az izomtömeg 30 éves kor után évtizedenként 3-8 százalékkal csökken.
A bokasúlyok használatával növelheted a csonttömeget és a csontsűrűséget, illetve ellensúlyozhatod a csontritkulást, ami különösen hasznos az idősebb korosztály számára, miközben az edzés pozitívan hat a szív- és érrendszer egészségére.
Továbbá ez a mozgásforma felpörgeti az anyagcserét, ezáltal több kalóriát égethetsz el, miközben növeled az alsótested erejét és javítasz az egyensúlyérzékeden is. A súlyokkal végzett séta szintén rendkívül hatásos, hiszen megemeli a pulzusszámot. Egy tanulmány pedig megállapította, hogy azoknak, akik heti háromszor legalább 20 percig viseltek bokasúlyokat, jelentősen csökkent a derékbőségük és a testzsírszázalékuk.
