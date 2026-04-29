Intim titkokat árult el Horváth Éva: kendőzetlen őszinteséggel vallott a családi életéről

Nem voltak olyan vágyai, hogy fiatalon legyen anya: 38 éves korában született meg az első gyermeke, Kristóf, és 42 éves volt, amikor jött Alex. Horváth Éva a hot! magazinnak elmondta, hogy úgy érzi, minden időben történt.

Horváth Éva büszke a gyerekeire (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Nem tudom, hogy milyen lett volna, ha jóval korábban érkeznek hozzánk, de nagyon jó, hogy így alakult. Általában aki gyereket tervez, nem tudja, hogy pontosan mikor szeretne anya lenni. Talán annyi lett volna a különbség, ha hamarabb jönnek, hogy akkor a nagyszülők fiatalabbak, mozgékonyabbak lettek volna, és aktívabban tudnának részt venni a programokban

– kezdte a volt szépségkirálynő.

Horváth Éva gyerekeit nehéz leültetni, folyton mozgásban vannak (Fotó: hot! magazin/Instagram)

Vannak „parázós” kismamák, akik mindenféle szakirodalmat elolvasnak, a közösségi médiában különféle csoportokban egymást biztatják vagy épp riogatják drámai szülési sztorikkal. Éva nem volt ilyen a terhességei alatt.

Szerintem csak egészséges módon álltam hozzá. Nem olvastam soha ilyet, de tudom, hogy vannak ilyen fórumok, ahol sokan leírják a rémtörténeteiket. Én nem akartam ilyesmik miatt ijedezni. Én mindent úgy csináltam, ahogy gondoltam, ahogy nekem jó volt.

38 évesen lett anyuka Horváth Éva

Vannak, akiknél a terhesség időszaka valóban „terhes”: nagyon várják a babát, de mihamarabb szeretnének túlesni a kilenc hónapon. Éva nem számolta keseregve a napokat.

Horváth Éva kisebbik kisfia egy pillangóval barátkozik (Fotó: hot! magazin/archív)

Nagyon sokan úgy vannak vele, hogy nem szeretik a terhességet vagy nehézkes időszak ez számukra, sokszor vannak rosszul, szenvednek a ruhák miatt vagy kényelmetlen a fekvés, az alvás. Aztán van a gyermekágyi korszak, amikor nem tudnak aludni a szülők, az édesanyák, mert épp szoptatás van vagy sír a baba. Akkor hullafáradtak, és van, akinél előfordul szülés utáni depresszió is. Én pont nem ilyen voltam, imádtam azt a korszakot

– mesélte.

Ma már nagyobbak a gyerekek: az egyik fiú kilencéves, a másik négy. Az édesanya szerint minden időszaknak megvan a szépsége, de számára az első év szinte stresszmentes volt.

Én imádtam mindkét terhességem minden percét. Imádtam, amikor kicsi babák voltak, ahogy szuszogtak rajtam megpihenve, cicikéztek, aludtak. Engem egyáltalán nem érdekelt, hogy félóránként fel kellett kelni. Most már nagyobbak, ilyenkor a szájuk is nagyobb, kinyílik a csipájuk is. De, ahogy szokták mondani: „Kis gyerek, kis gond, nagy gyerek, nagy gond!”

– viccelődött a kétszeres anyuka.