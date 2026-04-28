Drámai bejelentés! T. Danny elárulta, miért nem veheti le a maszkot a Megasztár élő adásában sem!

Megrázó interjút adott T. Danny a Rádió 1 stúdiójában, ahol végre tiszta vizet öntött a pohárba az egész országot foglalkoztató „maszk-rejtély” kapcsán. T. Danny, a Megasztár zsűritagja őszintén beszélt arról, hogy bár hatalmas megtiszteltetés számára az új televíziós szerep, a nézőknek fel kell készülniük: a maszk egy darabig még az arca része marad, így ítészként is ebben láthatjuk majd. A rapper elmondta, hogy bár új fejezetet nyitott az életében, a múltja fizikai nyomait még egy ideig viselnie kell a kamerák előtt is.

A Megasztár 2026- os évadában a negyedik szűritag T. Danny lesz (Fotó: TV2)

Új esély a Megasztárban: „Megláthatják az emberek, mennyire ott tudok lenni fejben”

A múlt sötét árnyai nem maradtak következmények nélkül: a rapper kendőzetlen őszinteséggel ismerte el, hogy a mélyrepülése alatt számos nagyszabású felkérésről és karrierépítő lehetőségről maradt le az állapota miatt. Korábban voltak olyan műsorvezetői felkérések és tévés szereplések, amelyek azért nem valósulhattak meg, mert Danny egyszerűen nem volt olyan állapotban, hogy felelősséget vállaljon értük. De Danny kapott egy hatalmas új esélyt, mégpedig a Megasztárban, a kérdés csak az: tud-e majd élni vele?

Szerencsére pont a minap jelentettük be, hogy a Megasztárban én leszek az egyik zsűri, megkaphattam ezt a megtisztelő feladatot, aminek elképesztően örülök. Itt van a lehetőség újra, hogy megmutassam, mire is vagyok képes tévés szempontból is, és tényleg ott van a helyem. Én azt gondolom, örülök, hogy majd ott lehetek ebben a műsorban, és nagyon várom a közös munkát. Megláthatják majd az emberek, hogy én mennyire ott tudok lenni fejben is

– jelentette ki a zenész.

Maszk nélkül láthatjuk?

A legnagyobb kérdés persze továbbra is az: mikor kerül le végre a maszk? Danny elárulta, hogy bár mindenki azt várja, mikor dobja el a kiegészítőt, a biológia és az orvostudomány közbeszól. Legalább fél évet kell várnia a végső beavatkozásra.

Nincsen pontos információm erről, de még idén ez valószínűleg, nagy reménységünk szerint meg fog történni

– mondta a műtét időpontjáról. Tehát a Megasztár előválogatóján még biztosan viselni fogja az ikonikus darabot. Amikor Sebestyén Balázsék arról kérdezték, hogyan zajlik egy ilyen folyamat, Danny eloszlatta a tévhiteket: nem egy egyszerű implantátumról van szó.