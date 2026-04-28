Drámai bejelentés! T. Danny elárulta, miért nem veheti le a maszkot a Megasztár élő adásában sem!

Megrázó interjút adott T. Danny a Rádió 1 stúdiójában, ahol végre tiszta vizet öntött a pohárba az egész országot foglalkoztató „maszk-rejtély” kapcsán. T. Danny, a Megasztár zsűritagja őszintén beszélt arról, hogy bár hatalmas megtiszteltetés számára az új televíziós szerep, a nézőknek fel kell készülniük: a maszk egy darabig még az arca része marad, így ítészként is ebben láthatjuk majd. A rapper elmondta, hogy bár új fejezetet nyitott az életében, a múltja fizikai nyomait még egy ideig viselnie kell a kamerák előtt is.
A múlt sötét árnyai nem maradtak következmények nélkül: a rapper kendőzetlen őszinteséggel ismerte el, hogy a mélyrepülése alatt számos nagyszabású felkérésről és karrierépítő lehetőségről maradt le az állapota miatt. Korábban voltak olyan műsorvezetői felkérések és tévés szereplések, amelyek azért nem valósulhattak meg, mert Danny egyszerűen nem volt olyan állapotban, hogy felelősséget vállaljon értük. De Danny kapott egy hatalmas új esélyt, mégpedig a Megasztárban, a kérdés csak az: tud-e majd élni vele?
Szerencsére pont a minap jelentettük be, hogy a Megasztárban én leszek az egyik zsűri, megkaphattam ezt a megtisztelő feladatot, aminek elképesztően örülök. Itt van a lehetőség újra, hogy megmutassam, mire is vagyok képes tévés szempontból is, és tényleg ott van a helyem. Én azt gondolom, örülök, hogy majd ott lehetek ebben a műsorban, és nagyon várom a közös munkát. Megláthatják majd az emberek, hogy én mennyire ott tudok lenni fejben is
– jelentette ki a zenész.
A legnagyobb kérdés persze továbbra is az: mikor kerül le végre a maszk? Danny elárulta, hogy bár mindenki azt várja, mikor dobja el a kiegészítőt, a biológia és az orvostudomány közbeszól. Legalább fél évet kell várnia a végső beavatkozásra.
Nincsen pontos információm erről, de még idén ez valószínűleg, nagy reménységünk szerint meg fog történni
– mondta a műtét időpontjáról. Tehát a Megasztár előválogatóján még biztosan viselni fogja az ikonikus darabot. Amikor Sebestyén Balázsék arról kérdezték, hogyan zajlik egy ilyen folyamat, Danny eloszlatta a tévhiteket: nem egy egyszerű implantátumról van szó.
Nem, ez egy műtét lesz. Nincsen implantátum, ez csak saját anyag. Ez az én saját porcom lesz. Ez egy kicsit bonyolult művelet, de nem nehéz. Egy porcot építenek be, amiből majd ott szövet lesz rajta, és az orr tulajdonképpen valamilyen szinten újraépíti saját magát. Konkrétan megcsinálják újra.
A rapper egy igen szemléletes, bár kissé ijesztő hasonlattal élt, amikor az arca rekonstrukciójáról beszélt. Olyan ez, mint amikor egy összeesett sátorba végre behelyezik a tartókarót.
... konkrétan egyébként igen, így kell elképzelni. Sátorállításban nem vagyok jó, de tulajdonképpen ez történik. Mire lekerül a kötés, addigra újra lesz...
– magyarázta Telegdy Dániel bizakodóan, bár hozzátette, hogy az orra nem lesz pontosan olyan, mint amilyen régen volt.
A rajongók tehát hiába reménykedtek abban, hogy a Megasztár válogatóin már teljes arcát mutatja a sztár: a jelek szerint a gyógyulás és a bonyolult orrplasztikai műtét ideje alatt Danny kénytelen lesz maszkban bírálni a tehetségeket. De ahogy ő mondja, a lényeg nem a maszk alatt, hanem fejben dől el, és ő most készen áll arra, hogy bizonyítson az egész országnak.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
